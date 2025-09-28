«Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» - Ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη Σορβόννη

Στο εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, της Σορβόννης θα βρεθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen» είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» και ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.