«Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» - Ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη Σορβόννη

Ο πρώην πρωθυπουργός αμέσως μετά θα έχει συζήτηση με φοιτητές του ιστορικού πανεπιστημίου

Newsbomb

«Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» - Ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη Σορβόννη
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο εμβληματικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne, της Σορβόννης θα βρεθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen» είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» και ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται... άμεσα νέα παρέμβαση Τσίπρα - Πού και πότε θα γίνει

18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ»: Τι λέει ο βασικός μάρτυρας για την φρικώδη υπόθεση της Βοιωτίας

18:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαιρετικά ασυνήθιστη» συνάντηση όλων των στρατηγών και ναυάρχων των ΗΠΑ την Τρίτη στη Βιρτζίνια - Ποιοι οι λόγοι της αιφνιδιαστικής σύσκεψης

17:56ΕΘΝΙΚΑ

Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στην Ιταλία - Θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό σε πολεμική φρεγάτα

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» - Ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη Σορβόννη

17:52LIFESTYLE

Ο Νίνο σε σπάνια συνέντευξη, μιλά για τα παιδιά του: «Περνάω μαζί τους όσο χρόνο μπορώ»

17:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η μουσική και τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών την εποχή του ΑΙ - Τι πιστεύει ο κόσμος

17:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE AEK – Βόλος 0-0: Πιέζουν οι «κιτρινόμαυροι», έχουν κλείσει τους χώρους οι φιλοξενούμενοι

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο Γαλαξίδι - Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Κηρύχθηκε νεκρός και «ξύπνησε» στο χειρουργικό τραπέζι, λίγο πριν τη δωρεά οργάνων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κοριτσάκι ενός έτους υπέστη ηλεκτροπληξία σε καφέ ιππικού ομίλου

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Ντελαπάρισε φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Κωμιακής – Ανέφαμα

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό απολυτήριο με συνολική βαθμολογία από τις τρεις τάξεις του Λυκείου και συνυπολογισμό άλλων δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων

17:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Σίφουνας» η Νίκη Βόλου στην Καρδίτσα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ: Κάτι «σπουδαίο» έρχεται στη Μέση Ανατολή - Συνάντηση με τον Νετανιάχου την Δευτέρα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για νέα πολική δίνη πάνω από τον Βόρειο Πόλο- Προάγγελος βαρυχειμωνιάς σε Ευρώπη και Αμερική

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στον Λαγκαδά - Τέσσερις τραυματίες - Εικόνες

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση σοκ το θύμα του αστυνομικού στην Ξάνθη: Ομογενής, με προβλήματα ακοής και σκλήρυνση κατά πλάκας

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά: Παραδόθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. πατέρας και γιος - Τι υποστήριξαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ»: Τι λέει ο βασικός μάρτυρας για την φρικώδη υπόθεση της Βοιωτίας

18:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται... άμεσα νέα παρέμβαση Τσίπρα - Πού και πότε θα γίνει

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο Γαλαξίδι - Ένα άτομο απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν 4 πτήσεις - Εκατοντάδες επιβάτες καθηλωμένοι - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κοριτσάκι ενός έτους υπέστη ηλεκτροπληξία σε καφέ ιππικού ομίλου

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση σοκ το θύμα του αστυνομικού στην Ξάνθη: Ομογενής, με προβλήματα ακοής και σκλήρυνση κατά πλάκας

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις προσλήψεις Ρομά στην Αστυνομία – Πώς θα γίνονται οι περιπολίες στους καταυλισμούς

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Κηρύχθηκε νεκρός και «ξύπνησε» στο χειρουργικό τραπέζι, λίγο πριν τη δωρεά οργάνων

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος το χάρτινο εισιτήριο - Πώς θα μπαίνουν οι επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Η παραδοχή της Κέιτ για τη βασιλική σχέση - Οι λέξεις που αποκαλύπτουν την αλήθεια

17:52LIFESTYLE

Ο Νίνο σε σπάνια συνέντευξη, μιλά για τα παιδιά του: «Περνάω μαζί τους όσο χρόνο μπορώ»

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική - Τον «τσάκωσαν» τα ραντάρ

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του Νίκου Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη - «Επώδυνο να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για νέα πολική δίνη πάνω από τον Βόρειο Πόλο- Προάγγελος βαρυχειμωνιάς σε Ευρώπη και Αμερική

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Ντελαπάρισε φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Κωμιακής – Ανέφαμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ