Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποχώρησε μαζικά η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας την ψηφοφορία για «Φραπέ»

Η επιμονή της ΝΔ στην πρότασή της να μην ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία τελικά αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, μετά τις παρουσιάσεις των προτάσεων των εισηγητών των κομμάτων, τα οποία ζήτησαν σύσσωμα τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα με το επιχείρημα ότι δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής καθώς δεν έχει καταστεί επισήμως κατηγορούμενος ή ύποπτος, τον λόγο έλαβε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε «σόου» τα αιτήματα για βίαιη προσαγωγή που κατατέθηκαν από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και επέμεινε στην πρόταση της ΝΔ για διαβίβαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα.

Η στάση του Μακάριου Λαζαρίδη προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης με τους εισηγητές να λαμβάνουν και πάλι τον λόγο επιμένοντας πως η επιτροπή έχει καθήκον να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, καθώς δεν έχει το δικαίωμα της σιωπής, αφού δεν έχει καταστεί επισήμως κατηγορούμενος ή ύποπτος.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο κ. Λαζαρίδης επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώθηκε η αναφορά του σε «σόου». Όπως είπε, εδώ και εβδομάδες τα αντιπολιτευόμενα μέλη της επιτροπής αναφέρονται στον Γιώργο Ξυλούρη ως ύποπτο, και σήμερα διαμαρτύρονται επειδή ο ίδιος επικαλείται αυτή την ιδιότητα που τα ίδια τα κόμματα του έχουν αποδώσει.

Σε κλίμα μεγάλης έντασης, και διαφωνώντας πλήρως με το γεγονός ότι τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της ΝΔ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στην ψηφοφορία παρέμεινε μόνο ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος καταψήφισε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «πρόταση συγκάλυψης της αλήθειας».

Σημειώνεται ότι στις 12:00 είναι προγραμματισμένη η έναρξη της διαδικασίας με εξεταζόμενο τον «Χασάπη» Ανδρέα Στρατάκη.

