Εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΠΕ σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου

Ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρότεινε τον σχηματισμό διακομματικής επιτροπής για την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για «οικονομικό σκάνδαλο» έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην υπ. Επικρατείας) Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη σημερινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που κυβερνητικό στέλεχος χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο όρο για να περιγράψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Παπασταύρου παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει «πολλά και τεράστια» λάθη στην εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έκανε λόγο για «αποτυχία».

«Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, προσπάθησε, έγιναν διασταυρώσεις από το '19, υπήρξαν μέτρα, αλλά συνολικά, εκ του αποτελέσματος, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Σε πολλούς τομείς πέτυχε, στο συγκεκριμένο δεν πέτυχε. Είναι πολύ σημαντικό, σύνθετο και διαχρονικό θέμα. Αυτό δεν αλλάζει τις ευθύνες της κυβέρνησης», παραδέχτηκε ο κ. Παπασταύρου.

Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, είπε ότι «εκ του αποτελέσματος, υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος. Αυτό είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο. Ναι».

Παράλληλα, ο τότε υπουργός Επικρατείας κατέδειξε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση περιορίζεται στις συναντήσεις του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τότε υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη στο Μαξίμου, παραδεχόμενος ότι «οι σχέσεις μεταξύ τους είχαν διαρραγεί».

Ο κ. Παπασταύρου πάντως δεν κάλυψε απόλυτα τον Λευτέρη Αυγενάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι κατά την προεδρία του κ. Σημανδράκου «του δόθηκε η κατεύθυνση να πράξει ό,τι θεωρεί σωστό και σύννομο. Μπόρεσε η χώρα να κάνει εγκαίρως τις πληρωμές και με το σωστό τρόπο».

Παράλληλα, για το εάν στις συναντήσεις ο κ. Σημανδράκος περιέγραψε πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη ή από συνεργάτες του, για επιτάχυνση πληρωμών σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, και για αποδέσμευση ΑΦΜ, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Δεν θυμάμαι να μας είπε κάτι τέτοιο. Τα 9.500 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης ή διαφωνίας. Ήταν, "προχώρα σε ό,τι θεωρείς σωστό και νόμιμο"».

Μάλιστα, για το ζήτημα της διένεξης μεταξύ των δύο προσώπων-κλειδιά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κ. Αυγενάκη και Σημανδράκου, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε ότι στη δεύτερη συνάντηση «όπου το κορυφαίο θέμα ήταν η συνεχιζόμενη διένεξη με τον κ. Αυγενάκη» και «ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», όλοι συμφωνήσαμε ότι «ή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας του επικεφαλής του οργανισμού με τον υπουργό ή αναγκαστικά πρέπει να παραιτηθεί, να φύγει ένας από τους δύο».

Για το εάν η παραίτηση του ζητήθηκε ή αν ήταν προσωπική του απόφαση, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι «με την κατάσταση, όπως είχε δημιουργηθεί, συμφωνήσαμε ότι ή θα βρούνε μία γραμμή επικοινωνίας ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα έπρεπε να υπάρξει μία παραίτηση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου αναφερόμενος στις αγροτικές επιδοτήσεις έκανε λόγο για διαχρονική παθογένεια και κάλεσε, επικαλούμενος και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό σε μια «διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε τον πρωτογενή τομέα, ελπίζω ότι θα έχει την μέγιστη δυνατή συναίνεση».

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση του τότε υφ. παρα τω πρωθυπουργώ και νυν προέδρου του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκου.

Ο Γιάννης Μπρατάκος.

