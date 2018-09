Tο πρόσωπο «κλειδί» του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Την ώρα που οι ευρωομάδες ξεκινούν πυρετώδεις διεργασίες για τις Ευρωεκλογές του Μαΐου, το διακύβευμα ενώπιον της κάλπης έχει ήδη τεθεί και το μεταναστευτικό θα είναι κυρίαρχο στοιχείο της αναμέτρησης.

Ο πρωθυπουργός εξετάζει, δίχως να έχει καταλήξει ακόμη, εισηγήσεις για την κατάρτιση λίστας υποψηφίων για τις ευρωεκλογές αφού το κόμμα έχει επί της ουσίας «καεί στον χυλό». Όπου χυλός, η ανεξαρτητοποίηση των Χουντή, Σακοράφα, Χρυσόγονου, Γλέζου. Κατά συνέπεια, η εισήγηση για λίστα είναι μια ασφαλής επιλογή για τον κ. Τσίπρα. Ωστόσο, υπάρχουν σκέψεις για κάθοδο με σταυρό, ώστε να αποφευχθεί η εσωστρέφεια και να κατέβουν οι υποψήφιοι στον κόσμο με τις δικές τους δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, οι επαφές του ΣΥΡΙΖΑ με αυτοδιοικητικά στελέχη είναι σε εξέλιξη με τον Πάνο Σκουρλέτη να κρατά τα «κλειδιά» των στρατηγικών συμμαχιών. Ο τέως υπουργός Εσωτερικών και νυν γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει καλά το who is who φίλων και αντιπάλων και έχει καταγράψει τις διαθέσεις και τις προτάσεις των οργανώσεων του κόμματος στην επικράτεια. Να σημειώσουμε πως για τους μεν μεγάλους δήμους την απόφαση θα πάρει ο αρχηγός του κόμματος σε συνεννόηση με την Κεντρική Επιτροπή, ενώ για τους υπόλοιπους δήμους αποφασίζουν οι τοπικές οργανώσεις που στη συνέχεια εισηγούνται υποψηφίους.

