Χιου Χάουι: «Ο θάνατος σταμάτησε να με απασχολεί όταν ολοκλήρωσα το πρώτο μου βιβλίο»

Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της συλλογής διηγημάτων "Μηχανική Μάθηση" (εκδόσεις Anubis), ο δημοφιλής συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, Χιου Χάουι βρέθηκε στην Αθήνα συνδυάζοντας διακοπές και λίγη... δουλειά, όπως είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbomb.gr. Ο Χιου Χάουι μας μίλησε για τα πρώτα του αναγνώσματα, τα γεγονότα που τον έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι θα γινόταν συγγραφέας και όχι Φυσικός, που ήταν οι σπουδές του και μοιράστηκε μαζί μας την πιο ευτυχισμένη στιγμή του εν πλω καθώς είναι δεινός ιστιοπλόος.

Βρίσκεστε σε διακοπές αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα.

Ναι, διακοπές και λίγη δουλειά

Πού έχετε πάει ως τώρα;

Πήγαμε για μια εβδομάδα στη Ρόδο, στην Κω και τώρα εδώ στην Αθήνα.

Είναι η πρώτη σας φορά στην Ελλάδα;

Ναι, είναι η πρώτη μου φορά αλλά η σύζυγός μου έχει έρθει στο παρελθόν και είναι η ξεναγός μου.

Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας;

Μου αρέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος και το φαγητό είναι ότι καλύτερο. Σε κάθε γεύμα τρώμε χωριάτικη σαλάτα με τα λαχανικά της και τη φέτα. Ο κόσμος είναι πολύ ένθερμος και φιλικός.

Η ζέστη δεν σας ενοχλεί;

Ζω στο Μαϊάμι τώρα οπότε η ζέστη και η υγρασία είναι κάτι το φυσιολογικό για εμένα, τα έχω συνηθίσει. Άλλωστε μπορείς να μένεις μέσα για το διάστημα της ημέρας που κάνει πολύ ζέστη. Είναι πολύ όμορφα εδώ νωρίς το πρωί και το απόγευμα, έχει πολύ ωραίο φως για να βγάζεις φωτογραφίες.

Ο συγγραφέας Χιου Χάουι στην Αθήνα KASSANDRA KELAIDI

Πότε συνειδητοποιήσατε ότι το να γράφετε είναι κάτι το φυσιολογικό για εσάς;

Στο Γυμνάσιο άρχισαν να μου λένε καλά λόγια οι καθηγητές μου όταν έγραφα μικρές ιστορίες ή εργασίες. Μέρος της δουλειάς των δασκάλων είναι να μπορούν να ξεχωρίζουν ένα παιδί όταν κάνει κάτι καλά και να το ενθαρρύνουν. Κι εγώ έλαβα μεγάλη ενθάρρυνση από τους καθηγητές μου. Κάποια στιγμή έγραψα δύο κείμενα, το ένα ήταν μια επιστολή για τη Γιορτή του Πατέρα και το άλλο ήταν μια ιστορία για μια περιπέτεια στη θάλασσα και ο πατέρας μου τις έστειλε παντού. Του άρεσαν πάρα πολύ. Η ανταπόκριση που πήρα για αυτά τα δύο κείμενα ήταν πολύ καλή. Όλοι μου έλεγαν ότι έπρεπε να γίνω συγγραφέας. Ήμουν κάπου ανάμεσα στα 15 με 18 μου χρόνια. Έγραψα τα κείμενα σε εκείνον γιατί ήμασταν πολύ κοντά τα χρόνια που μεγάλωνα, ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Έπαιρνα τη γνώμη του πολύ σοβαρά.

Αργότερα όταν πήγα στο κολέγιο, ξεκίνησα να σπουδάζω Φυσική αλλά έκανα παράλληλα και Αγγλική Φιλολογία επειδή ήμουν υποχρεωμένος. Ο καθηγητής μου σε εκείνο το τμήμα, μου είπε κάποια στιγμή ότι «εσύ δεν είσαι Φυσικός, είσαι συγγραφέας» και αμέσως άλλαξα κατεύθυνση. Όμως πάντα ήθελα να γίνω συγγραφέας. Όταν ήμουν μικρός διάβαζα πολύ, καθημερινά. Πάντα είχα ένα μικρό βιβλιαράκι στην τσέπη μου, το έβγαζα όπου μπορούσα και διάβαζα.

Ποια ήταν τα πρώτα σας αναγνώσματα;

Διάβαζα βιβλία φαντασίας, «Dungeons and Dragons» και τα σχετικά. Μετά προχώρησα στην επιστημονική φαντασία και διάβασα όλους τους κλασικούς συγγραφείς του είδους και αργότερα κλασική λογοτεχνία όπως το «Πόλεμος και Ειρήνη», «Αννα Καρένινα», «Ο κόμης Μοντε Κρίστο» και οτιδήποτε μπορούσα να βρω. Αργότερα άρχισα να διαβάζω και άλλα βιβλία non fiction και τώρα διαβάζω κυρίως non fiction. Πέρυσι εκδόθηκαν δύο δικά μου εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και παλαιότερα, το 2011 είχα γράψει το «The hurricane» που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την επιστημονική φαντασία. Όμως μόλις οι εκδότες κάνουν επιτυχία με έναν συγγραφέα, τον βάζουν σε ένα κουτί και θέλουν να τον κρατάνε εκεί αλλά μου αρέσει να γράφω σε διαφορετικά είδη.

Όμως εσείς δεν κατηγοριοποιηθήκατε, ήδη από την αρχή. Ξεκινήσατε μόνος σας χωρίς εκδοτικό οίκο να σας στηρίζει.

Δεν ήταν φυσιολογικό που τα βιβλία μου είχαν αυτή την επιτυχία αλλά μου αρέσει να εμπλέκομαι σε όλη τη διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου. Θέλω να έχω λόγο στο εξώφυλλο, ακόμα και σε κάθε σελίδα και τον τρόπο που θα στηθεί για να τη διαβάσει ο αναγνώστης. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, κάναμε μαθήματα ζωγραφικής και μαθαίναμε πώς να απλώνουμε και να φτιάχνουμε τον καμβά για να ζωγραφίσουμε. Πιστεύω πως οι συγγραφείς πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα βιβλία τους και πως δείχνουν αυτά.

Ηταν επιλογή για εσάς να ασχοληθείτε με την επιστημονική φαντασία ή προέκυψε φυσιολογικά;

Συνήθως καλείσαι να κάνεις επιλογές αλλά τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που διάβαζα όταν ήμουν παιδί με επηρέασαν πάρα πολύ, με έκαναν να βλέπω διαφορετικά τον κόσμο γύρω μου και μου γέννησαν την επιθυμία να γίνω συγγραφέας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσουν οι επιστήμες και η τεχνολογία. Ας πούμε ότι το να διαβάζω για ταξίδια στο διάστημα με έκαναν να θέλω να ταξιδεύω στη θάλασσα. Όλες οι επιλογές μου προέρχονται από τις περιπέτειες που διάβαζα μικρός. Το «Γυρίστε τον Γαλαξία με ωτοστόπ» του Ντάγκλας Ανταμς, μου έδωσε μια κακή αίσθηση του χιούμορ. Όταν το διάβασα το βρήκα πολύ αστείο και μου άλλαξε όλο τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Αυτά είναι τα βιβλία με τα οποία μεγάλωσα και μου κράτησαν συντροφιά όταν ήμουν παιδί. Καθώς μεγάλωνα ήθελα να μοιρασθώ με τους αναγνώστες αυτό το συναίσθημα.

Χιου Χάουι: "Δεν με απασχολεί πως θα με θυμούνται στο μέλλον"

Είναι επίσης γνωστό ότι σας αρέσει η ιστιοπλοΐα.

Ναι, φυσικά. Με τη σύζυγό μου ταξιδέψαμε τις δύο τελευταίες εβδομάδες στα παράλια της Τουρκίας στο Αιγαίο και απολαύσαμε τη Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με ιστιοπλοϊκό.

Θυμάστε μια στιγμή στη θάλασσα που απολαύσατε πιο πολύ από όλες;

Ότι καλύτερο έχω στη ζωή μου είναι η σύζυγός μου οπότε θα πρέπει να σκεφτώ ένα ταξίδι που κάναμε μαζί. Είχαμε την ευκαιρία πέρυσι να ταξιδέψουμε με ένα γαλλικό ιστιοπλοϊκό που ήταν το καλύτερο από όσα έχω ταξιδέψει και όταν σηκώσαμε τα πανιά, όλο το πλήρωμα εξαφανίστηκε. Έτσι μείναμε μόνοι μας με τη σύζυγό μου στο κατάστρωμα με τα χέρια μας στο πηδάλιο. Γυρνάω συχνά σε αυτή τη στιγμή. Ήταν κάπου ανοικτά της Ιταλίας. Είναι υπέροχο να είσαι σε ένα ιστιοπλοϊκό όταν ο αέρας είναι ευνοϊκός, η βάρκα πλέει σε σταθερή πορεία και έχεις δίπλα σου αγαπημένους ανθρώπους.

Θυμάστε στιγμές που τρομάξατε στη θάλασσα;

Ναι, πάρα πολλές. Έχω συναντήσει καταιγίδες μόνος μου όπου σχεδόν έχω πέσει από το ιστιοπλοϊκό στη θάλασσα. Μια φορά ήμουν κάπου ανοικτά της Νέας Ζηλανδίας και πήγαινα για τα νησιά Τόνγκα μόνος μου όταν έσπασε το σχοινί που κράταγε το μεγάλο πανί και αυτό έμεινε μετά έρμαιο της θύελλας. Βγήκα έξω και προσπάθησα να το φτιάξω με σοβαρό κίνδυνο της ζωής μου. Όταν είσαι μόνος σου στη θάλασσα, δεν έχεις κοιμηθεί για ημέρες και δεν υπάρχει κανείς να σε βοηθήσει, κάνεις κακές επιλογές. Μου έρχονται συχνά στο μυαλό τέτοια περιστατικά.

Παρόλα αυτά εξακολουθείτε να ταξιδεύετε στη θάλασσα.

Ναι, φυσικά. Προσπαθώ να μην είμαι μόνος μου αλλά τελικά είναι καλύτερα να είσαι μόνος σου από το να βρίσκεσαι στη θάλασσα με μίζερους ανθρώπους που δεν ξέρουν τον ωκεανό.

Πώς θα θέλατε να σας θυμούνται στο μέλλον;

Δεν με απασχολεί αυτό. Είμαι ήδη πολύ ικανοποιημένος από τη ζωή μου. Το γεγονός ότι με σταματάνε άγνωστοι στο δρόμο και μου λένε ότι διαβάζουν τα βιβλία μου και τους αρέσουν πολύ, είναι αρκετό για εμένα. Αυτό είναι κάτι που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου. Κάποτε σκεφτόμουν τι γίνεται μετά το θάνατό μας αλλά τη μέρα που ολοκλήρωσα το πρώτο μου βιβλίο, ακόμα κι αν ήξερα ότι δεν θα το διάβαζε κανείς, σταμάτησε να με απασχολεί το μέλλον και ο θάνατος. Και αύριο να πέθαινα δεν θα με ένοιαζε γιατί ο κόσμος θα συνέχιζε να διαβάζει τα βιβλία μου. Νιώθω μεγάλη τιμή για αυτό το γεγονός. Κάποτε θα φύγω από αυτή τη ζωή αλλά τα βιβλία μου θα επιζήσουν όπως και η τηλεοπτική σειρά «Silo» στο Apple TV που βασίζεται στην τριλογία μου. Στο μέλλοον κάποιοι θα την ανακαλύπτουν και θα τη βλέπουν για πρώτη φορά την ώρα που εγώ θα έχω φύγει από τη ζωή. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για έναν δημιουργό.

Ποια είναι η καλύτερη ταινία επιστημονικής φαντασίας κατά τη γνώμη σας;

Το «Galaxy Quest». Είναι κωμωδία και έχει πολύ έξυπνο σενάριο. Παίζει η Σιγκούρνι Γουίβερ, ο Αλαν Ρίκμαν και ο Τιμ Αλλεν και δεν είναι πολύ γνωστή. Αλλά είναι σπουδαία και έχει γυριστεί και ντοκιμαντέρ για αυτή την ταινία.

* Ο Χιού Χάουι γεννήθηκε το 1975 στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και το 2011 εξέδοσε μόνος του, στο Kindle Direct Publishing της Amazon το διήγημα "Wool". Η μεγάλη επιτυχία που γνώρισε, τον οδήγησε να προσθέτει κι άλλες ιστορίες, ενώ σταδιακά τα βιβλία του άρχισαν να κυκλοφορούν σε έντυπη έκδοση σε διάφορες χώρες. Πλέον, θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας και τα βιβλία του έχουν μεταφερθεί στη μικρή οθόνη ως τηλεοπτικές σειρές όπως το "Silo" και το "Φάρος 23". Τα βιβλία του κυκλοφορούν στη χώρα μας από τις εκδόσεις Anubis.