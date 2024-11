Κάτια Γκουλιώνη: «Λείπουν οι καλές κωμωδίες - Υπάρχει ανάγκη για περισσότερο γέλιο παρά για κλάμα»

«Το κάναμε μεγάλο σε διάρκεια το κομμάτι του μιούζικαλ γιατί θέλαμε να χορέψουμε και να γελάσουμε», αστειεύεται στη συνέντευξή της στο newsbomb.gr η Κάτια Γκουλιώνη για το… μουσικοχορευτικό φινάλε της ταινίας «Ο νόμος του Μέρφυ» που κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου.

Η γνωστή πρωταγωνίστρια (Ευτυχία, Ακίνητο ποτάμι, Πολυξένη κ.α.) αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή των δυνατοτήτων της στην κομεντί του Άγγελου Φραντζή και στη συνάντηση που είχαμε μαζί της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που η ταινία έκανε πρεμιέρα, λέει για το πόσο δύσκολο είδος είναι η κωμωδία, τα μαθήματα που έκανε για να μάθει κλακέτες για τη συγκεκριμένη ταινία και το πώς επιστρέφει στη δική της ρουτίνα μετά τις ταινίες που δεν την αλλάζει με τίποτα.

Newsbomb.gr: Αν και δεν το βλέπουμε συχνά, διαπιστώσαμε σε αυτή την ταινία ότι έχεις το χάρισμα της κωμωδίας.

Κάτια Γκουλιώνη: Νομίζω ότι δεν είναι το είδος αλλά η σύνθεση στα πάντα. Πολλές φορές στα γυρίσματα κόβαμε γιατί πήγαινα να συγκινηθώ ενώ η ηρωΐδα δεν έκλαιγε. Η κωμωδία έχει κάτι τραγικό μέσα της και το αντίθετο με κάποιο τρόπο. Το βλέπουμε και στην δική μας καθημερινότητα, σε άσχημα πράγματα που μας έχουν τύχει, όλως περιέργως βγαίνει μια κωμική κατάσταση που δεν θα το περίμενε κανείς.

Νομίζω ότι έχω κωμική φλέβα. Στη σχολή μετά το δεύτερο έτος, οι καθηγητές μου έδιναν συνέχεια κωμωδίες. Οι ηρωΐδες που επιλέγω και είμαι τυχερή σε αυτό, έχουν ελευθερία, πολλά συναισθήματα, δεν είναι μονοδιάστατες, αντιφατικές, δυναμικές, ευσυγκίνητες. Τα χαρακτηριστικά αλλάζουν για τον κάθε χαρακτήρα. Αναλόγως με τον τρόπο που εκφραζόμαστε μεταμορφώνονται και τα χαρακτηριστικά μας.

Πως προσέγγισες την ηρωίδα που ενσαρκώνεις;

Και στο θέατρο και στο σινεμά η μέθοδος που ακολουθώ είναι ίδια, ο τρόπος που προσεγγίζω έναν χαρακτήρα είναι ίδιος. Δεν διαφέρει η δουλειά. Αυτό που το διαφοροποιεί κάποιες φορές είναι η διάρκεια. Στις ταινίες ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ μεγαλύτερος σε αντίθεση με εκείνους που πιστεύουν ότι είναι πιο έντονες οι πρόβες.

Η ταινία κλείνει με μια μεγάλη σκηνή μιούζικαλ, όπου όλοι χορεύετε και τραγουδάτε.

Για την ταινία έμαθα κλακέτες, το μιούζικαλ είναι ταινία μέσα στην ταινία και ήταν πολύ απαιτητικό. Γυμνάστηκα κιόλας και αυτό είναι κάτι που δεν το κάνω από μόνη μου. Σε μια άλλη ταινία μου, το «Ακίνητο ποτάμι» έκανα πολλά χειμερινά μπάνια γιατί η ηρωΐδα κάποια στιγμή βουτάει σε ένα παγωμένο ποτάμι. Μου αρέσει πολύ η προετοιμασία, είναι ένας τρόπος να θέτεις νέα όρια στον εαυτό σου. Τίποτα από αυτά δεν μου μένει βέβαια όταν τελειώσουν τα γυρίσματα. Επιστρέφω αμέσως στη δική μου ρουτίνα που μου αρέσει και δεν θέλω να την αλλάξω.

Γιατί είναι τόσο μεγάλη σε διάρκεια η σκηνή του φινάλε με το μιούζικαλ;

Το κάναμε μεγάλο σε διάρκεια το κομμάτι του μιούζικαλ γιατί θέλαμε να χορέψουμε και να γελάσουμε. Αστειεύομαι. Βλέπουμε τον θλιμμένο άνθρωπο που τον υποδύεται ο Θάνος Τοκάκης και είναι η ελπίδα που δίνεται στο τέλος. Αυτή η κωμική απελπισία που έχει η ηρωΐδα μετουσιώνεται σε κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο. Φεύγει από το δικό της κέντρο και προσπαθεί να σώσει κάποιον και αυτό μέσα από τη σεκάνς του μιούζικαλ, είναι που δίνει ζωή. Αυτό που δίνει τη συνέχεια. Που την κάνει να συμφιλιωθεί. Κάναμε τόση δουλειά όλες οι ειδικότητες. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε φοβερή μουσική για την ταινία, το σκηνογραφικό, η προτετοιμασία των όλων των ηθοποιών για αυτό, δεν θα το κάναμε μόνο για μια στιγμή.

Πιστεύεις ότι λείπουν οι καλές κωμωδίες από το ελληνικό σινεμά;

Λείπουν οι καλές κωμωδίες από το σινεμά στη χώρα μας. Εγώ λάτρεψα τα «Οπωροφόρα της Αθήνας» του Νίκου Παναγιωτόπουλου και κάποιος μπορεί να πει ότι δεν ήταν κωμωδία αυτό. Ή τους «Τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας». Γελάω πάρα πολύ κάθε φορά που το βλέπω και κάποιες φορές την έβλεπα για χαλαρωτικούς λόγους. Πριν τον ύπνο την έχω δει άπειρες φορές. Υπάρχει κενό με την κωμωδία στη χώρα μας. Δεν είναι εύκολο σαν είδος. Είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στο να δημιουργηθεί κάτι που να έχει ένα νόημα, ένα μήνυμα και θεωρούμε ότι κάτι είναι σοβαρό μόνο όταν είναι δράμα. Ο «Νόμος του Μέρφυ» μιλάει για πολύ δύσκολα και βαθιά πράγματα, για υπαρξιακά ζητήματα με έναν καθόλου σοβαροφανή τρόπο. Στην Αμερική βλέπουμε ανεξάρτητες κωμωδίες που είναι ένα τεράστιο κομμάτι της παραγωγής. Υπάρχει ανάγκη περισσότερο για να γελάς παρά να κλαις αν και γίνονται και τα δύο στις ταινίες.

Πώς κολλάει μια κωμωδία με τους σκοτεινούς καιρούς που διανύουμε;

Ταιριάζει η κωμωδία στους δύσκολους καιρούς μας. Η Μαρία Αλίκη είναι μια αποτυχία με δύο πόδια, αποτυγχάνει στα πάντα. Είναι τραγικό αλλά αυτό στο τέλος την απελευθερώνει. Γενικά, υπάρχει αυτή η ανάγκη να πετύχουμε, να είμαστε σε όλα σωστοί που είναι τραγικό. Αυτή η προσπάθεια που κάνεις και στο τέλος πάντα νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετός, το νιώθουμε όλοι κάθε μέρα. Είναι το σύστημα που βιώνουμε τέτοιο, κοινωνικά, πολιτικά, στο σπίτι, παντού. Αυτό ενώ είναι τραγικό μπορεί να είναι και πάρα πολύ αστείο. Δε γίνεται να είσαι στα πάντα τέλειος.

Η υπόθεση της ταινίας

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές.

Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε; Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της; Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας “To be or not to be?”.

Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

Άποψη

Σε μια ταινία που είναι όλη στηριγμένη στους ώμους της, η Κάτια Γκουλιώνη υπογράφει μια ερμηνεία που θα θυμόμαστε για καιρό. Αν και η ίδια διστάζει να το αγκαλιάσει πλήρως, στο «Νόμο του Μέρφυ» γίνεται σαφές ότι η κωμική της φλέβα είναι πλούσια και ολοζώντανη. Μας είχε προϊδεάσει στην προηγούμενη ταινία του Άγγελου Φραντζή, την «Ευτυχία» αλλά εδώ ξεδιπλώνει όλο της το ταλέντο και το σωστό timing στην κωμωδία και παρουσιάζει μια άλλη πλευρά της, απρόσμενη ίσως, που δεν βλέπουμε και πολύ συχνά.

Η μεγάλη προετοιμασία της για αυτή την ταινία αποδίδει καρπούς και είναι σίγουρο ότι η ικανότητά της στο να μας κάνει να γελάμε είτε κοιτώντας απευθείας την κάμερα είτε με ένα ανεπαίσθητο μειδίαμα, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον παραγωγών και σκηνοθετών αν και το επόμενο βήμα της στη μεγάλη οθόνη είναι μια δραματική ταινία του Νίκου Περάκη για τις βιασμένες γυναίκες της Κύπρου, σε σενάριο της Κατερίνας Μπέη. Σε αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να μην επισημανθεί το εύστοχο μοντάζ του Λάμπη Χαραλαμπίδη που δίνει γρήγορο ρυθμό στη δράση, το γειωμένο σενάριο της Κατερίνας Μπέη, του Κωστή Σαμαρά και του Άγγελου Φραντζή που δεν «ονειροβατεί» σε άλλους γαλαξίες αλλά και η καθοριστική καθοδήγηση του Άγγελου Φραντζή που εδώ απελευθερώνεται και επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει τα είδη αλλά και τον τρόπο να μεταφέρει τις γνώσεις και την άποψή του στους συνεργάτες του.

info

Η ταινία «Ο νόμος του Μέρφυ» κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου.

Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη, Κωστής Σαμαράς, Άγγελος Φραντζής

Πρωταγωνιστούν: Kάτια Γκουλιώνη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης Νίκος Κουρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Θάνος Τοκάκης κ.α.