Συναυλίες του καλοκαιριού: Η Κάιλι, ο Ρόμπι και οι Gojira ετοιμάζουν βαλίτσες για Αθήνα

Πέρυσι το καλοκαίρι είδαμε τους Coldplay, τον Λένι Κράβιτζ, τους Pulp, τους Massive Attack και τους Duran Duran να μας χαρίζουν μοναδικές βραδιές με τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Φέτος, όλα δείχνουν ότι θα ζήσουμε ένα ακόμα «μεγάλο» καλοκαίρι με έντονες μουσικές συγκινήσεις καθώς η Κάιλι Μινόγκ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, οι Green Day, οι Idles, οι Fontaines D.C., οι Gojira και οι Ιρλανδοί Kneecup έχουν σημαδέψει στο χάρτη των περιοδειών τους την Αθήνα. Και έπονται φυσικά και πολλές ακόμα προσθήκες που θα μας κάνουν να ανυπομονούμε για τις συναυλίες του ερχόμενου καλοκαιριού.

Η αγαπημένη Cat Power επιστρέφει στην Αθήνα για μια ιδιαίτερη εμφάνιση στις 30 Μαΐου στο Floyd. Η αμερικανίδα τραγουδοποιός αφιερώνει τη βραδιά στο ίνδαλμά της, Μπομπ Ντίλαν και ερμηνεύει όλο το σετ που ερμήνευσε εκείνος τον Μάιο του 1966 στο Μάντσεστερ και έμεινε, κατά λάθος στην ιστορία ως «Royal Albert Hall concert». Στο πρώτο μέρος η Cat Power τραγουδά μόνη με μια ακουστική κιθάρα, όπως κι εκείνος, τραγούδια σαν τα «She belongs to me», «Desolation row», «Just like a woman» κ.α. ενώ στο δεύτερο ο ήχος αποκτά άλλη διάσταση, ηλεκτρική για τραγούδια σαν τα «Just like Tom Thumb’s blues», «Leopard-Skin Pill-Box Hat», «Ballad of a thin man» και «Like a rolling stone».

Στις 7 Ιουνίου ανοίγει η αυλαία του Release Athens Festival στην πλατεία Νερού με τους Avenged Sevenfold, μια από τις κορυφαίες metalcore μπάντες παγκοσμίως που υπογράφουν εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις.

Στις 14 Ιουνίου το Terravibe στη Μαλακάσα ανοίγει πάλι τις πύλες του για μια ιδιαίτερη βραδιά όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος θα είναι ο πρωταγωνιστής των 30ων γενεθλίων του Rockwave Festival, επικεντρώνοντας στην πρώτη, πιο ροκ, περίοδο της πορείας του. Η εμφάνιση θα επαναληφθεί στις 21 Ιουνίου στο Terra Republic στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18 Ιουνίου οι προβολείς σημαδεύουν πάλι πλατεία Νερού και Release Athens Festival, αυτή τη φορά για τους σπουδαίους Idles που η πανκ ενέργειά τους δεν αφήνει τίποτα όρθιο στις εμφανίσεις τους. Μαζί τους οι ψυχεδελικοί Αυστραλοί Glass Βeams και οι Ιρλανδοί Sprints που στην πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας παρουσιάζουν το garage punk και indie rock ρεπερτόριό τους.

Στις 27 Ιουνίου το Release Athens Festival ανανεώνει το ραντεβού του με τους μουσικόφιλους φιλοξενώντας τους σπουδαίους Fontaines D.C. που το τελευταίο τους άλμπουμ, «Romance» βρέθηκε ανάμεσα στα καλύτερα της χρονιάς που πέρασε στους πρόσφατους απολογισμούς. Μαζί τους το darkwave/electronic ντουέτο από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, Boy Harsher σε μια ατμοσφαιρική εμφάνιση.

Την ακριβώς επόμενη βραδιά, 28 Ιουνίου, το Rockwave Festival φιλοξενεί τους Savatage στο Terra Republic της Θεσσαλονίκης σε μια progressive metal επιστροφή που θα συζητηθεί.

Μια ακόμα μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ θα έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε στις 6 Ιουλίου από το Ejekt Festival, που γιορτάζει τα 20α του γενέθλια, παρέα με τους εκρηκτικούς και αγαπημένους του ελληνικού κοινού, Green Day που μας επισκέπτονται για πρώτη φορά στην πολύχρονη καριέρα τους. Τα λόγια είναι ασφαλώς περιττά για την μπάντα του Μπίλι Τζο Αρμστρονγκ και τις σπουδαίες επιτυχίες που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Στις 10 Ιουλίου επιστρέφουμε στο Terra Vibe της Μαλακάσας για τον King Diamond που συνεχίζει να κρατά ψηλά τη σημαία του shock/horror metal.

Στις 11 Ιουλίου οι London Grammar επιστρέφουν στην πλατεία Νερού και το Release Athens Festival μετά την εμφάνιση του 2022. Το βρετανικό τρίο ανήκει στα κορυφαία της indie/dream pop σύγχρονης σκηνής και αναμένεται να δώσει μεγάλο βάρος στο πρόσφατο άλμπουμ τους, «The greatest love» αλλά και στις μεγάλες επιτυχίες του από το παρελθόν.

Την ίδια βραδιά, 11 Ιουλίου, οι πιστοί του Αλις Κούπερ κατευθύνονται στο Terra Vibe της Μαλακάσας για μια ακόμα μεγάλη εμφάνιση του θρυλικού Αμερικανού που στα 76 του χρόνια υπογράφει αξέχαστα σόου.

Στις 13 Ιουλίου το Terra Vibe χορεύει χιπ χοπ με τους θρυλικούς Cypress Hill αλλά και τους Ιρλανδούς Kneecap που μετά την ομώνυμη ταινία τους βλέπουν τη φήμη τους να εξαπλώνεται ραγδαία και δικαίως.

Το ενδιαφέρον συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω από το Terra Vibe στη Μαλακάσα καθώς στις 14 Ιουλίου σειρά έχουν οι W.A.S.P. που μας επισκέπτονται 40 χρόνια μετά το καυτό ντεμπούτο τους.

Ποιος δεν έχει σημειώσει στο ημερολόγιό του την 18η Ιουλίου όταν η Κάιλι Μινόγκ θα προσγειωθεί στην πλατεία Νερού και το Release Athens Festival για μια θριαμβευτική ντίσκο ποπ βραδιά; Ποιος θα λείπει;

Οι Gojira είδαν τις μετοχές τους να εκτινάσσονται μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή τους στην τελετή έναρξης των περσινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ερχονται στις 19 Ιουλίου στην πλατεία Νερού και το Release Athens Festival για να ισοπεδώσουν ότι τυχόν θα έχει αφήσει όρθιο η Κάιλι την προηγούμενη βραδιά.

Στις 23 Ιουλίου οι Dream Theater εμφανίζονται ζωντανά στην πλατεία Νερού και το Release Athens Festival φέρνοντας εκ νέου τον περιπετειώδη progressive metal ήχο τους στο ελληνικό κοινό. Με το κλασικό line up τους και τον Μike Portnoy ξανά στα τύμπανα, οι Dream Theater γιορτάζουν 40 χρόνια ένδοξης πορείας.

Οι Dream Theater @ Mark Maryanovich

Στις 2 Οκτωβρίου ο Ρόμπι Γουίλιαμς επιστρέφει για μια μεγάλη συναυλία στην καρδιά της Αθήνας, στο Παναθηναϊκό Στάδιο προσκαλώντας μας σε ένα μοναδικό πάρτι με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Angels», «Let me entertain you», «Millennium», «No regrets», «Rock DJ», «Feel», «Come undone» και πολλά άλλα.

Επίσης οι Calexico (trio) εμφανίζονται στο Gagarin 205 στις 9 Φεβρουαρίου σε διπλή παράσταση, ο Slimane (15-16/2 στο Παλλάς), τo Nemo (12/3 στο Floyd), ο Baby Lasagne (26/4 στο Fuzz) και οι τρεις από την περσινή Eurovision, οι Last Drive μάς αποχαιρετούν με τέσσερις βραδιές στο Gagarin 205 (14-15-21-22/3), ο Kamasi Washington στις 29/4 στο Christmas Theater, οι Place to Bury Strangers έρχονται στις 2 Μαΐου στο Arch όπως και οι Black Flag στον ίδιο χώρο στις 12 Ιουνίου για πρώτη φορά στη χώρα μας.