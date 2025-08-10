Χόλιγουντ: Όταν οι ηθοποιοί μισούν τις ταινίες τους και θέλουν τις ξεχάσουν

Μια από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις κλισέ των δημοσιογράφων είναι αν ο συνεντευξιαζόμενος μετανιώνει για κάποιες από τις επιλογές του στο παρελθόν. Σπάνια θα ακούσει κανείς συγκεκριμένη και σαφή απάντηση και η πιο αναμενόμενη είναι ότι ακόμα και τα λάθη είναι μαθήματα, που είναι.

Σε αυτό τον κανόνα όμως υπάρχουν εξαιρέσεις και δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν διστάζουν να απαντήσουν ξεκάθαρα.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει δηλώσει ότι «πίστευα ότι με αυτό το ρόλο κατέστρεψα το franchise μέχρι που κάποιος άλλος το επανάφερε μετά από χρόνια και το άλλαξε», για το ρόλο του στο «Μπάτμαν και Ρόμπι» το 1997. «Νόμιζα τότε ότι θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή για την καριέρα μου. Δεν ήταν», υπογράμμισε.

Ο Μπεν Αφλεκ είναι κάθετος όταν του ζητάνε να μιλήσει για το «Daredevil» του 2003. «Αυτή η ταινία δεν λειτούργησε καθόλου. Αλλά αν ήθελα να γίνω viral δεν θα μιλούσα τόσο ευγενικά για αυτήν», λέει ο γνωστός ηθοποιός που στη συνέχεια προσπάθησε να επανέλθει ως σούπερ ήρωας φορώντας το κοστούμι του Batman. Ούτε κι εκεί τα κατάφερε ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια.

Ο Μπραντ Πιτ μπορεί να απαριθμήσει μια σειρά από ταινίες που συμμετείχε και δεν θέλει να ακούει για αυτές αλλά στην κορυφή αυτής της λίστας στέκεται «Ο τρομοκράτης» του 1997. «Καταστροφή. Αυτή η ταινία ήταν το πιο ανεύθυνο πράγμα που έχω δει ποτέ στη μεγάλη οθόνη», παραδέχεται.

Η Μισέλ Φάιφερ απολαμβάνει σεβασμό και αγάπη από συναδέλφους και θαυμαστές της αλλά όταν πρόκειται για τη χειρότερη ταινία που γύρισε ποτέ, ο νους της γυρίζει πίσω στο 1982 και την ταινία «Grease 2». «Μίσησα αυτή την ταινία με πάθος. Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο κακή ήταν. Ημουν μικρή τότε και δεν ήξερα τί έκανα», έχει δηλώσει. Μετά είπε ναι στον Μπράιαν Ντε Πάλμα για τον «Σημαδεμένο».

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν περίμενε να «κάτσει η σκόνη» του franchise «Λυκόφως» πριν δηλώσει την απέχθειά του για τις ταινίες της σειράς. «Είναι κάπως περίεργο να εκπροσωπείς κάτι που δεν σου αρέσει ιδιαίτερα», έχει πει πριν προχωρήσει σε επόμενη δήλωση λέγοντας ότι «αν δεν ήμουν μέρος αυτής της σειράς, θα την μισούσα χωρίς δεύτερη σκέψη».

Η Σάντρα Μπούλοκ θεωρείται και είναι, μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του Χόλιγουντ αλλά οι επιλογές της δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Το «Speed 2: Κρουαζιέρα με τον κίνδυνο» (1997) για παράδειγμα, θέλει να το διαγράψει από τη μνήμη της. «Ενιωθα ντροπή που συμμετείχα. Μακάρι να μην το είχα κάνει και από όσο ξέρω κανένας από αυτούς που το είδαν κατάλαβαν γιατί γυρίστηκε αυτή η ταινία».

Η Τζένιφερ Λόρενς ακόμα αναρωτιέται για το «ποιος αποφάσισε ότι αυτή είναι μια καλή ιδέα για ταινία», όταν μιλάει για το «Passengers». Μέχρι και η Adele της είχε πει να μην το κάνει. «Η Adele με είχε προειδοποιήσει ότι πλέον οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας είναι ότι οι ταινίες με βαμπίρ παλαιότερα. Έπρεπε να την είχα ακούσει», έχει πει.

Η Χάλι Μπέρι είναι από τις ελάχιστες ηθοποιούς που πήγε αυτοπροσώπως να παραλάβει το Χρυσό Βατόμουρό της για το «Catwoman» του 2004. «Σας ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα βρισκόμουν εδώ. Να ευχαριστήσω και τον ατζέντη μου. Είναι τόσο καλός που με πείθει να συμμετέχω σε ταινίες που ξέρει πολύ καλά ότι είναι χάλια», είπε στην απονομή του βραβείου.

Ο Μπιλ Μάρεϊ νόμιζε ότι ο Τζόελ Κοέν, των αδελφών Κοέν, έγραψε το σενάριο της ταινίας «Γκάρφιλντ, η ταινία» του 2004, στην οποία δάνεισε τη φωνή του, αλλά η αλήθεια ήταν ότι επρόκειτο για συνωνυμία. «Είχα κουρασθεί πάρα πολύ και το σενάριο γινόταν όλο και χειρότερο. Όταν ζήτησα να το διαβάσω ολόκληρο και να καταλάβω τι γίνεται, αναρωτιόμουν ποιος το έγραψε αυτό το αίσχος, τί σκεφτόταν ο Κοέν όταν το έγραφε. Και τότε μου εξήγησαν ότι δεν ήταν ο Κοέν που νόμιζα», έχει αποκαλύψει.

Ο Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ δηλώνει ευθαρσώς: «Το “Red Sonja” (1985) είναι η χειρότερη ταινία που έχω γυρίσει. Όταν τα παιδιά μου παραφέρονται, τα στέλνω στα δωμάτιά τους με την τιμωρία να δουν αυτή την ταινία δέκα φορές. Δεν με ενόχλησαν ποτέ ξανά», τονίζει.