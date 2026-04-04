Κώστας Κόλλιας: «Έρωτά μου αγιάτρευτε» - «Έφυγε» σε τροχαίο πριν προλάβει να το ακούσει

Μία από τις πλέον τραγικές ιστορίες στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, η οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτή του αδικοχαμένου Παντελή Παντελίδη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Φεβρουάριο του 2016 είναι αυτή του τραγουδιστή Κώστα Κόλλια. Ο Κώστας Κόλλιας, λαϊκός τραγουδιστής που είχε αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, που από κάποιους χαρακτηρίστηκε «περίεργο», τον Ιούνιο του 1980 σε ηλικία μόλις 35 ετών. Ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι λίγο πριν πεθάνει ηχογράφησε το τραγούδι «Έρωτά μου αγιάτρευτε», των Τάκη Σούκα - Ηρακλή Παπασιδέρη, που έγινε τεράστια επιτυχία και ακούγεται μέχρι σήμερα. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να τα ακούσει...

Την ίδια εποχή (1980), ο Κώστας Κόλλιας ηχογράφησε και άλλα έξι τραγούδια, σε άλλη εταιρεία, σε μουσική του αξέχαστου Αντώνη Ρεπάνη. Δυστυχώς, ούτε αυτά τα τραγούδια πρόλαβε να ακούσει... Τα έξι τραγούδια του Αντώνη Ρεπάνη κυκλοφόρησαν σε ένα LP, μαζί με άλλα έξι που ερμήνευσε η Έλενα Κωστή. Ήταν τα τελευταία τραγούδια του Κώστα Κόλλια...

Ποιος ήταν ο Κώστας Κόλλιας;

Ο Κώστας Κόλλιας γεννήθηκε στα Καλύβια Αττικής το 1945. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές για έτος γέννησής του το 1947 ωστόσο πιθανότατα είναι ανακριβείς. Από τα σχολικά του χρόνια έδειξε το ταλέντο του στο τραγούδι. Άρχισε να τραγουδά σε νυχτερινά κέντρα και σε πανηγύρια, κυρίως στην περιοχή των Μεσογείων και να αποκτά το δικό του κοινό. Σύντομα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, κάτι που οδήγησε τους μεγάλους δημιουργούς, Κώστα Βίρβο και Θεόδωρο Δερβενιώτη, να του εμπιστευτούν δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν το 1975, από την εταιρεία Federal Gramophone. Επρόκειτο για τα: «Σήμερα φίλοι δεν υπάρχουν» και «Κατεδαφίζεται» (Federal Gramophone-FG 2508).

Ακολούθησε η «μεταγραφή» του σε μία από τις πολλές εταιρείες δίσκων της εποχής, την POLYPHONE, στο δυναμικό της οποίας ανήκαν αρκετοί λαϊκοί τραγουδιστές που έγιναν στη συνέχεια πολύ γνωστοί. Στην POLYPHONE, ο Κ. Κόλλιας κυκλοφόρησε το πρώτο LP του με τίτλο «Αν σε χάσω αν» (Polyphone SLPS 88), το 1976. Γνωστότερα από τα τραγούδια του δίσκου αυτού είναι τα: «Εγώ γεννήθηκα καλό παιδί», «Αν σε χάσω αν» και «Εσύ είσαι το κατιτί μου». Τη μουσική των τραγουδιών του LP υπογράφουν οι Βασίλης Βασιλειάδης και Γιώργος Μπούρας και τους στίχους οι Γιάννης Κιούρκας, Τάκης Κωλέτης, Παρασκευή Πολίτου κ.ά.

Τον επόμενο χρόνο ξεκινά η συνεργασία του Κ. Κόλλια με τον μεγάλο συνθέτη Τάκη Σούκα και τον αξέχαστο στιχουργό Ηρακλή Παπασιδέρη (1929-2009). Καρπός της συνεργασίας αυτής ήταν το LP «Οι καρδιές που αγαπάνε» (Polyphone SLPS 96). Από το άλμπουμ αυτό ξεχώρισαν τα τραγούδια: «Τα καυτά σου τα φιλιά», «Είσαι εγωίστρια», «Ή εκείνον ή εμένα», «Τι κι αν είμαι παντρεμένος», («Οι καρδιές που την πατάνε έχουνε δικαίωμα να ξαναγαπάνε») κ.ά.

Τον επόμενο χρόνο (1978) κυκλοφόρησε το LP «Μπουζουκοκελαϊδίσματα» (Polyphone SLPS 106) σε μουσική του Αντώνη Κατινάρη. Από τα τραγούδια του LP ξεχώρισαν τα: «Δώδεκα η ώρα νταν», «Ο βοριάς θα τα σαρώσει», «Γυρνώ ξενύχτης» κ.ά.

Παρά το ότι ο δίσκος αυτός δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, το όνομα του Κόλλια γινόταν όλο και πιο γνωστό. Άρχισε να τραγουδά σε μεγάλα λαϊκά κέντρα, για 6-7 ημέρες την εβδομάδα τότε και το κοινό τον αποθέωνε. Φτάσαμε έτσι στο 1980. Τη χρονιά που ο Κόλλιας ερμήνευσε τα κορυφαία τραγούδια του, αλλά δεν πρόλαβε να χαρεί την επιτυχία τους καθώς σκοτώθηκε σ' ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, ύποπτο για πολλούς. Αυτό έγινε στον δρόμο Λαγονησίου-Καλυβίων. Ας δούμε περισσότερα για όλα όσα έγιναν εκείνη τη χρονιά.

Η μεταγραφή στη ΜΙΝΟS, το… χρέος στην Polyphone, τα μεγάλα τραγούδια και το τραγικό τροχαίο - Τι είπε ο Τάκης Σούκας για τον Κώστα Κόλλια;

Η τεράστια επιτυχία του Κώστα Κόλλια είχε σαν αποτέλεσμα να «πάρει μεταγραφή» στη ΜΙΝΟS, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες. Παράλληλα ξεκίνησε την ηχογράφηση καινούργιων τραγουδιών. Πρόλαβε να ηχογραφήσει τα έξι, σε μουσική Αντώνη Ρεπάνη. Τα υπόλοιπα 6, θα τα έγραφε ο Τάκης Σούκας.

Ο Κόλλιας όμως, σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με την POLYPHONE «χρωστούσε» ακόμα έναν δίσκο. Μπροστά στον κίνδυνο να υπάρξουν νομικές συνέπειες, ο Κόλλιας συνεννοήθηκε με τους Τάκη Σούκα και Ηρακλή Παπασιδέρη και ηχογράφησε στο στούντιο Πυρκόπουλου 12 τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν στο LP με τίτλο «Έρωτά μου αγιάτρευτε» (POLYPHONE SLPS 117). Φυσικά, στο LP δεσπόζει το τραγούδι «Έρωτά μου αγιάτρευτε», ωστόσο υπάρχουν και πολλά ακόμα εξαιρετικά τραγούδια: «Είναι Κρίμα», «Ζητιάνο με κατάντησες», «Για κείνη», «Να 'χα χαρά να μοίραζα», «Εγώ είμαι το θύμα σου» κ.ά. Μετά την ηχογράφηση αυτών των τραγουδιών, ο Κόλλιας αποδεσμευμένος πλέον από την POLYPHONE ετοιμαζόταν να ηχογραφήσει και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου για τη ΜΙΝΟS. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε…

Επιστρέφοντας σπίτι του στα Καλύβια, μετά το τέλος της εμφάνισής του σε μεγάλο νυχτερινό κέντρο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε πάνω σε κολόνα (ή δέντρο). Ο Κόλλιας χτύπησε στο στομάχι, με το οποίο είχε κάποια προβλήματα. Όπως είπε ο Τάκης Σούκας, πριν μερικούς μήνες, στον Νίκο Πορτοκάλογλου, στην τηλεοπτική εκπομπή «Μουσικό κουτί», νοσηλεύτηκε για ένα περίπου μήνα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στις 4 Ιουνίου 1980 έφυγε για πάντα από κοντά μας.

Για το τροχαίο αυτό έχουν γραφτεί και ακουστεί πάρα πολλά. Θα τα αναφέρουμε, όμως πιθανότατα δεν ισχύει κάτι από όλα αυτά. Ακούστηκε ότι τον «έκλεισε» κάποιο αυτοκίνητο, όμως στον τόπο του δυστυχήματος δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν κάτι τέτοιο. Οι θεωρίες συνωμοσίας, για τα κυκλώματα της νύχτας που τον «έφαγαν», καθώς ενοχλήθηκαν από τη ραγδαία άνοδό του ή γιατί αθέτησε κάποιες οικονομικές συμφωνίες που είχε κάνει, δεν επαληθεύονται. Συνομιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν στενούς φίλους του Κώστα Κόλλια. Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι ο Κόλλιας έφυγε κουρασμένος και, ίσως, έχοντας καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ απ' ό,τι έπρεπε, βγήκε εκτός δρόμου. Οι ίδιοι άνθρωποι, μας είπαν ότι δεύτερη λιγότερο πιθανή εκδοχή ήταν ότι ο Κώστας Κόλλιας αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι.

Η μεταθανάτια δόξα - Οι επιτυχίες που δεν πρόλαβε ν' ακούσει

Οι δύο δισκογραφικές εταιρείες όμως είχαν έτοιμα, ηχογραφημένα τα τραγούδια του Κώστα Κόλλια. Όταν μαθεύτηκε ο θάνατός του από τα λιγοστά ΜΜΕ της εποχής υπήρξε βαθιά θλίψη και συγκίνηση που έγιναν ακόμα μεγαλύτερες όταν κυκλοφόρησε το «Έρωτά μου αγιάτρευτε». Μέσα σε μια εβδομάδα από την κυκλοφορία του έκπληκτος ο Τάκης Σούκας άκουσε να το ερμηνεύει η Πίτσα Παπαδοπούλου (ακολούθησαν όλοι σχεδόν οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες) και σταδιακά το τραγούδι ακουγόταν παντού. Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα, 46 χρόνια μετά τον αδόκητο χαμό του Κόλλια.

Το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα με το «Έρωτά μου αγιάτρευτε», η ΜΙΝΟS κυκλοφορεί τα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει ο Κόλλιας σε ένα LP. Στην άλλη πλευρά του δίσκου υπάρχουν 6 τραγούδια που ερμήνευσε η Έλενα Κωστή. Η «πλευρά» του Κόλλια έχει γενικό τίτλο «Τα τελευταία μου τραγούδια», ενώ η άλλη πλευρά «Κι όμως μ' αρέσει». Τα τελευταία τραγούδια του Κώστα Κόλλια, σε μουσική Αντώνη Ρεπάνη είναι τα εξής: «Έριξες λάδι στη φωτιά» (στίχοι: Γιάννης Καπλάνογλου), «Όλα κι όλα» (Τάσος Οικονόμου), «Γεννήθηκα Παρασκευή» (Τάσος Οικονόμου), «Σε χρειάστηκα» (Τάσος Οικονόμου), «Βαριά κουβέντα ο χωρισμός» (Τάσος Οικονόμου), «Περιεχόμενο μηδέν» (Έφη Θεοδοσίου). Τα δύο τελευταία είναι ίσως τα καλύτερα, μαζί με το «Έρωτά μου αγιάτρευτε» του Κώστα Κόλλια.

Τα τραγούδια του Κώστα Κόλλια χάρη στο YouTube έγιναν γνωστά και στις νεότερες γενιές. Συνολικά, οι προβολές τους είναι πολλά εκατομμύρια. Ο Κώστας Κόλλιας έφυγε πολύ πρόωρα και άδικα από τη ζωή. Πρόλαβε όμως να κάνει μια πολύ σημαντική καριέρα στο λαϊκό τραγούδι. Ο πρόωρος θάνατός του στέρησε έναν σπουδαίο ερμηνευτή από το λαϊκό τραγούδι. Το «Έρωτά μου αγιάτρευτε» αντέχει στον χρόνο και είναι βέβαιο ότι θα αντέξει πολύ ακόμα. Το ίδιο θα συμβεί και με άλλα τραγούδια του Κ. Κόλλια.

Στο τραγούδι «Έριξες λάδι στη φωτιά», οι στίχοι του Γιάννη Καπλάνογλου, ήταν μάλλον προφητικοί...

«Απ' της ζωής τα σύνορα, εγώ θα φύγω σήμερα

κι έχεις εσύ τα κρίματα, που πήρες λάθος βήματα»

Βασικός συνεργάτης του, ήταν ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Σπύρος Λιώσης, που τον συνοδεύει και στις «live» ερμηνείες του, που υπάρχουν στο άρθρο.