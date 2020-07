Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι έτοιμος, στόχος είναι το Πρωτάθλημα» (video)

Δείτε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προετοιμάζεται σκληρά για την επανέναρξη του ΝΒΑ και να στοχεύει στον τίτλο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του ΝΒΑ έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να προετοιμάζονται για το πρώτο… τζάμπολ που θα γίνει στις 30 Ιουλίου. Ανάμεσά τους και οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι θα αγωνιστούν κόντρα στους Σέλτικς στις 31 του μήνα στο Ορλάντο.

Τα «ελάφια», μάλιστα, ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter ένα βίντεο με τον τρόπο που προετοιμάζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ φιλοξενούν και δηλώσεις του κορυφαίου μπασκετμπολίστα του κόσμου για την περασμένη σεζόν.

«Πρέπει να είμαι έτοιμος. Ξέρω ποιος είναι ο στόχος, να κερδίσουμε το Πρωτάθλημα. Να γίνουμε καλύτεροι. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και ανυπόμονοι για την επανέναρξη της σεζόν» τόνισε ο Γιάννης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

"The goal is to win a championship." pic.twitter.com/oz3tsZ7W0z

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 13, 2020

Πηγή: Onsports.gr