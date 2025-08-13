Ισόβιος αποκλεισμός για μπασκετμπολίστα στις Φιλιππίνες, μετά από «δολοφονικό» χτύπημα σε αντίπαλο

Πολλές φορές οι αγωνιστικοί χώροι έχουν μετατραπεί σε ρινγκ, με τη βία να δίνει τη θέση της στο άθλημα που διεξάγεται εκείνη τη στιγμή. Κάτι τέτοιο έγινε σε αγώνα μπάσκετ στις Φιλιππίνες. Με αθλητή να χτυπά βίαια αντίπαλό του, αλλά στη συνέχεια το μετάνιωσε πικρά λόγω της τιμωρίας που του επιβλήθηκε.

Ο Μικόλ Σορέλα που φορούσε τη φανέλα των Γκενσάν Ουόριορς, κατά τη διάρκεια αγώνα χτύπησε βίαια με γροθιά τον Γιόνας Τιμπάγιαν. Ο παίκτης των Μιντόρο Ταμάρας, αμέσως έπεσε στο έδαφος πονώντας έντονα.

Έμεινε στο παρκέ για κάποια λεπτά και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Όλα αυτά για χτύπημα ενώ παιζόταν ο αγώνας. Το θύμα υπέστη κάταγμα στο σαγόνι, είχε διάσειση, ενώ χρειάστηκε και ράμματα.

Το θέμα δεν πέρασε έτσι με μια απλή τιμωρία. Η λίγκα των Φιλιππίνων (MPBL), αποφάσισε τον ισόβιο αποκλεισμό του Σορέλα απ’ το πρωτάθλημα! Παράλληλα του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο, ενώ μένει να φανεί αν η αντίπαλη ομάδα και ο παίκτης που δέχτηκε την επίθεση, κινηθούν νομικά εναντίον του.