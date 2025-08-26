Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα στο NBA

Μια θέση κάτω από τον Κόμπι Μπράιαντ κατατάχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη λίστα του CBS Sports με τους 25 κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα στο ΝΒΑ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα στο NBA
Ανάμεσα σε μια λίστα με σπουδαιά ονόματα βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το CBS Sports δημιούργησε μια λίστα με την κορυφαία 25άδα από παίκτες του 21ου αιώνα και ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος ετοιμάζεται για το Eurobasket 2025, δεν γινόταν να λείπει από αυτή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην 7η θέση, κάτω από τον Κόμπι Μπράιαντ που είναι στο Νο6.

Στην κορυφή είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, ενώ ακολουθεί ο Στεφ Κάρι στο Νο2. Την τριάδα συμπληρώνει ο Τιμ Ντάνκαν, ο θρύλος των Σπερς.

Στην 4η θέση είναι ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς που ετοιμάζεται με τη Σερβία για το Eurobasket, ενώ την πεντάδα κλείνει ένας από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς της ιστορίας, ο Σακίλ Ο'Νιλ.

Η πρώτη δεκάδα

1. Λεμπρόν Τζέιμς
2. Στεφ Κάρι
3. Τιμ Ντάνκαν
4. Νίκολα Γιόκιτς
5. Σακίλ Ο'Νιλ
6. Κόμπι Μπράιαντ
7. Γιάννης Αντετοκούνμπο
8. Κέβιν Ντουράντ
9. Κέβιν Γκαρνέτ
10. Ντιρκ Νοβίτσκι

Αναλυτικά η λίστα

