Σάλος στη Σερβία: «Ληστεία! Οι διαιτητές σκότωσαν τον Αστέρα κι έκριναν το ματς με 8 αποφάσεις»

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Σερβία για τη διαιτησία στον αγώνα Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Πέρα από τα σχόλια των οπαδών των φιλοξενούμενων και την αποθέωση στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αναβρασμός υπάρχει και στα σερβικά ΜΜΕ, που κάνουν λόγο για «ληστεία», ενώ το Sportal.rs αναφέρει τα 8 σημαντικά λάθη των διαιτητών και τονίζει πως «σκότωσαν τον Ερυθρό Αστέρα και έκριναν το ματς».

Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα αναφέρει:

"Ο αγώνας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες, αλλά οι διαιτητές επισκίασαν τα πάντα με τις καταστροφικές αποφάσεις τους υπέρ του Ολυμπιακού, και κατά κανόνα, όταν ο Ερυθρός Αστέρας πλησίαζε και απειλούσε να ανατρέψει το σκορ.

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να παίξει ένα ισότιμο και ανταγωνιστικό παιχνίδι και παρόλο που ορισμένοι παίκτες έχασαν μερικά ανοιχτά σουτ στις κρίσιμες στιγμές, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την εντύπωση ότι μια σειρά από κακές αποφάσεις των τριών διαιτητών επηρέασαν άμεσα την έκβαση του αγώνα. Αν δεν ήταν αυτοί, ίσως η ερυθρόλευκη ομάδα του Βελιγραδίου να είχε «κλέψει» τη νίκη και να την είχε πάει στη Σερβία. Παρόλα αυτά, οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Σέφι Σεμές (Ισραήλ) και Μαξίμ Μπούμπερ (Γαλλία) πίστευαν διαφορετικά, έτσι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 92-86.

Από τα άνισα κριτήρια και την ελαφρά μεροληψία υπέρ της γηπεδούχου ομάδας, μέχρι κάποια κραυγαλέα λάθη στις καθοριστικές στιγμές του αγώνα, η ομάδα με τα πορτοκαλί δεν ήταν στο επίπεδο που να αξίζει η Ευρωλίγκα. Το αντίθετο μάλιστα.

Ξεχωρίσαμε έως και οκτώ περιπτώσεις στις οποίες η τριάδα των διαιτητών έβλαψε την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και εσείς κρίνετε πόσο και σε ποιο βαθμό.

1. Ανύπαρκτο καλάθι φάουλ στον Μοτιεγιούνας στην αρχή.

2. Φάουλ του Καλίνιτς στον Μιλουτίνοφ, που δόθηκε στο σουτ

3. «Φάουλ» από τον Μοτεγιούνας στην άμυνα εναντίον του Βεζένκοφ

4. Το «φάουλ» του Μπάτλερ στον Ντόρσεϊ

5. «Φάουλ» από τον Νουόρα στον Γουόκαπ, αν και ο Γουόρντ τον σπρώχνει προς τον παίκτη του Ολυμπιακού.

6. Δεν δόθηκε καθαρό φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Μπολομπόι

7. «Βήματα» του Γιάγκο Ντος Σάντος

8. «Ακούμπημα στην μπάλα» από τον Μονέκε (σ.σ. στη διεκδίκηση με Βεζένκοφ)".