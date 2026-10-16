Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Δεν του πήγε τίποτα και έχασε για πρώτη φορά

Σε κακό βράδυ οι «πράσινοι», πλήρωσαν την αστοχία τους και γνώρισαν την πρώτη ήττα στη φετινή EuroLeague. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Δεν του πήγε τίποτα και έχασε για πρώτη φορά
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
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Η Χάποελ ανάγκασε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα, με 91-81, μέσα στο Telekom Center Athens και όλο το γήπεδο σχεδόν πέντε λεπτά μετά το τέλος του αγώνα αποθέωνε Ομπράντοβιτς και παίκτες τραγουδώντας ασταμάτητα.

Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή θα έχανε. Αυτή η στιγμή ήταν απόψε, μιας και οι παίκτες της Χάποελ ήταν καλύτεροι και επικράτησαν δίκαια. Ο Παναθηναϊκός είχε σε κακό βράδυ παίκτες "κλειδιά" όπως ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό στην άμυνα και πλέον είναι στο 5-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με ξεκάθαρο σκοπό να ελέγξει τον ρυθμό (προσπαθώντας να βγάλει εκτός ματς τον Μίσιτς), αλλά και να τρέξει στον αιφνιδιασμό. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να βγάζουν περισσότερη ενέργεια στην επίθεση, παρά στην άμυνα και κατάφεραν με 4 συνεχόμενους πόντους του Ντίνου Μήτογλου να προηγηθούν στο πρώτο τρίλεπτο με 10-6. Στη συνέχεια όμως, ο Βασίλιε Μίτσιτς ξεκίνησε να… ξεδιπλώνει το πλούσιο ταλέντο του και βοήθησε την ομάδα του να βρει ρυθμό. Δύο συνεχόμενα τρίποντα από Μίσιτς και Γκραντ έκαναν το σκορ 13-9, αλλά η Χάποελ αντέδρασε με σερί 0-6, με τον Παναθηναϊκό να έχει προβλήματα στην pick and roll άμυνά του και στο 5ο λεπτό το σκορ ήταν 13-15. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του Παναθηναϊκού όμως ήταν τα ριμπάουντ, με τους “πράσινους” σε πέντε λεπτά αγώνα να έχουν μόλις 2.

Μίσιτς vs Φρανσίσκο

Η Χάποελ είχε πάρει στα χέρια της τα ηνία της αναμέτρησης, λόγω του Σέρβου παίκτη ο οποίος είχε επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Μίσιτς έκανε φανταστική δουλειά για την ομάδα του και με 6 πόντους και τρεις ασίστ, “οδήγησε” τους Ισραηλινούς” στο 19-24, τρία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έριξε στη “μάχη” και τον Σιλβέν Φρανσίσκο ο οποίος αποδείχθηκε το αντίπαλο… δέος του Σέρβου. Με τρίποντο του Καμπόκλο η Χάποελ ξέφυγε με 21-29, αλλά ένα… μαγικό τετράποντο του Φρανσίσκο “έγραψε” το 25-29, με τον Γάλλο του “τριφυλλιού” να χάνει μια ακόμα ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά.

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Μπάντιο και Χέιζ-ντέιβις διεύρυναν ακόμα περισσότερο το σερί του Παναθηναϊκού σε 8-0, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ισοφαρίζει το ματς χωρίς να χάσει χρόνο. Ο Καμπόκλο που είχε περάσει στο ματς έβαλε τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, με γκολ-φάουλ χτυπώντας τον Φαλ στα πόδια, αλλά ο Γάλλος σέντερ πήρε το αίμα του πίσω, αφού με συνεχόμενες φάσεις έπαιρνε τη μπάλα στο χαμηλό ποστ και έφθειρε συνεχώς τους αντιπάλους του. Ο Φρανσίσκο συνέχιζε τα… μαγικά του και στο 14’ ο Ντέιβις με κλασική κίνηση μέσα από τη ρακέτα έκανε το 36-35.

Ο Φαλ συνέχιζε να κάνει με εντυπωσιακό τρόπο τη δουλειά του, μιας και πήρε και το τρίτο φάουλ του Καμπόκλο, με τον Γιαμπουσέλε να κλέβει στην επόμενη άμυνα και τον Λέσόρ που είχε περάσει στο ματς να καρφώνει εντυπωσιακά στον αιφνιδιασμό για το 42-41. Μάλιστα στην επόμενη άμυνα, ο Γάλλος σέντερ έκλεψε και πάλι τη μπάλα αλλά ο Παναθηναϊκός έχασε 5 συνεχόμενες επιθέσεις (4 τρίποντα και 1 δίποντο) για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ο Ουέινραιτ με τρίποντο έκανε το 42-44, ο Λεσόρ ισοφάρισε και ο Καμπόκλο με γκολ-φάουλ έπειτα από λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού έκανε το 46-46. Οι “πράσινοι” είχαν τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου στη διάθεση τους, ο Ντέιβις έκανε λάθος πάσα και στα πέντε τελευταία δευτερόλεπτα ο Καμπόκλο βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να κάνει το 46-48.

Ο Φρανσίσκο κράταγε τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, δεν μπήκε στο γήπεδο όπως στο πρώτο μέρος. Έμοιαζε να αγωνίζεται με την ενέργεια του ένα… κλικ κάτω και αυτό προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί η ομάδα του Ιτούδη. Ο Σατροάνσκι με τρίποντο έκανε το 48-53, ενώ 6:27 λεπτά πριν το τέλος της περιόδου οι “πράσινοι” είχαν συμπληρώσει πέντε ομαδικά φάουλ στέλνοντας συνεχώς τους παίκτες της Χάποελ στη γραμμή των βολών. Ο Νάιτζελ χέιζ-Ντέιβις δεν ήταν στη… βραδιά του, αλλά αυτός που ήταν στη βραδιά του ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Με μαγικές προσωπικές φάσεις και τρίποντο στον αιφνιδιασμό έκανε το 55-56, με τον Γιαμπουσέλε να παίρνει.. παραμάζωμα όλη την άμυνα των Ισραηλινών και να κάνει το 59-60, στο 26΄.

Έχασαν τη συγκέντρωση τους οι "πράσινοι"

Το επόμενο τετράλεπτο ίσως ήταν το χειρότερο του φετινού Παναθηναϊκού, μέχρι στιγμής. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βλέποντας ότι ο Ντέιβις δεν είναι σε καλή κατάσταση αποφάσισε να τον τραβήξει στον πάγκο, παίζοντας με Φρανσίσκο, Μπάντιο και Καλαιτζάκη στην περιφέρεια κάτι που… δεν του βγήκε. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι άστοχος, ενώ δέχθηκε και 8 αναπάντητους. Στην τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου ο Μπάντιο πήρε το φάουλ και με 2 βολές μείωσε τη διαφορά σε 61-68.

Ο Γκραντ επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός δεν είχε επιλογή. Έπρεπε να παίξει άμυνα για να γυρίσει το ματς. Και το έκανε. Ο Ομπράντοβιτς έριξε πεντάδα με Μπάντιο, Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Χουάντσο και Μήτογλου. Ο τραυματισμός του Μήτογλου έφερε τον Λεσόρ στην πεντάδα και δύο καλές άμυνες του αλλά και μία του Μπάντιο… έβαλαν φωτιά στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 67-71. Ο Χουάντσο έβγαλε μεγάλη άμυνα και ο Γκραντ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό μείωσε στον πόντο, 6:16 πριν το τέλος του αγώνα, αναγκάζοντας τον Ιτούδη να πάρει άμεσα τάιμ άουτ.

Έχασε τον έλεγχο και το πρώτο ματς της σεζόν

Ο Γκραντ ήταν ο άνθρωπος της στιγμής, δίνοντας προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 74-71, αλλά μία κακή επίθεση του Καλαϊτζάκη και ένα χαμένο λέι απ του Μπάντιο έδωσαν την ευκαιρία στη Χάποελ να πάρει προβάδισμα με 72-74, 4:07 πριν το τέλος. Η Χάποελ ένα λεπτό αργότερα προσπέρασε με 76-79, αλλά ο Λεσόρ με εξαιρετική κίνηση μείωσε στον πόντο.Η απάντηση ήταν άμεση από τον Μίσιτς με τρίποντο (78-82) και δύο λεπτά πριν από το τέλος το σκορ ήταν 78-84 και ήταν και αυτός που έβαλε τέλος στο ματς με απίθανο τρίποντο, ένα λεπτό πριν το τέλος και έκανε το 79-87.

Τα Δεκάλεπτα: 25-29, 46-48, 61-68, 81-91

Αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

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