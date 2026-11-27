Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και είναι αποφασισμένη να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις που δέχεται η ίδια, αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη από τον Ολυμπιακό και τη διοίκησή του.

Το Τριφύλλι προχώρησε σε καταγγελία κατά των Πειραιωτών στο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του ΕΣΑΚΕ, για τη δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ.

Οι «πράσινοι» τονίζουν πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι γεμάτη ψευδείς ισχυρισμούς, που δυσφημούν τα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα και στρεφόταν ευθέως κατά των δικαστών, χωρίς μάλιστα να έχει δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό των αποφάσεών τους.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση της ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε απειλητικά και υβριστικά σχόλια κατά των δικαστών από οπαδούς του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, συνδέουν τη συγκεκριμένη τοποθέτηση με υβριστικά και απειλητικά συνθήματα που ακούστηκαν από την εξέδρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θεωρώντας ότι η ανακοίνωση καλλιεργεί κλίμα έντασης και προάγει τη βία στον αθλητισμό.