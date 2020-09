Εσύ έκανες malaka τον κάθε Μαγκουάιρ!

Ο Νίκος Συρίγος γράφει για τις ευθύνες που έχουμε ως Έλληνες στις συμπεριφορές τύπου Μαγκουάιρ.

Η ιστορία με τον Μαγκουάιρ και τον τσαμπουκά στη Μύκονο, είχε από την πρώτη στιγμή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κι όχι επειδή πρωταγωνιστής είναι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλλον, όχι μόνο επειδή πρωταγωνιστής είναι ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προσωπικά θεωρώ ότι το πλέον ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι- όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο- η αντιμετώπιση του Μαγκουάιρ στους Αστυνομικούς, που έσπευσαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και όσα τους είπε… Αν ισχύουν όσα κατέθεσαν οι αστυνομικοί, ο Άγγλος σε έξαλλη κατάσταση τους φώναξε “Fuck you all, Fuck off, Fuck the greek Police, fuck policemen, fuck the Greece, fuck the greek civilization, I don’t give a shit!”…

Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Τόσο… εγγλέζικα. Και προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά (ενδεχομένως να μην είναι και η τελευταία) που ένας Άγγλος τουρίστας συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε Έλληνες αστυνομικούς. Όπως έχουμε δει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες φορές, οι Άγγλοι όταν έρχονται στην Ελλάδα, νιώθουν όχι απλά απελευθερωμένοι αλλά ασύδοτοι. Και αυτή την ασυδοσία την κάνουν πράξη με κάθε τρόπο και χωρίς τον παραμικρό φόβο. Περιττό να αναφέρουμε ότι στην πατρίδα του, ο κάθε Μαγκουάιρ, όταν βλέπει αστυνομικό, πόσο μάλλον δε όταν του γίνεται παρατήρηση από αστυνομικό, βαράει… προσοχές.

