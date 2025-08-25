Παναθηναϊκός - Μεταγραφές: «Προφορική συμφωνία Ιωαννίδη και Σπόρτινγκ για 5ετές συμβόλαιο»

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα maisfutebol, ο Έλληνας επιθετικός κατέληξε σε προφορική συμφωνία με την ομάδα της Πορτογαλίας, για συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων.

Παράλληλα αναφέρει πως Σπόρτινγκ και Παναθηναϊκός βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την τιμή πώλησης του Ιωαννίδη, αλλά και τα μπόνους στόχων και το ποσοστό μεταπώλησης.

Αυτή τη στιγμή, τα «λιοντάρια» είναι διατεθειμένα να δώσουν από 18 έως 20 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να κλείσει οριστικά το deal.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ενώ περίμενε την απόφαση του Κόνραντ Χάρντερ σχετικά με τις προσφορές από τη Ρεν και τη Μίλαν, η Σπόρτινγκ άρχισε να εργάζεται σκληρότερα πάνω στην υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με το Maisfutebol.

Αυτή τη στιγμή, τα λιοντάρια είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν μεταξύ 18 και 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό, έχοντας ξεκινήσει τις συζητήσεις στα περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ελληνικός σύλλογος αρχικά στόχευε σε πώληση για περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, αλλά συνειδητοποίησε, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, ότι ο σκόρερ είχε χάσει μερίδιο αγοράς λόγω της κακής του απόδοσης την περασμένη σεζόν.

Οι δύο σύλλογοι συζητούν επίσης ένα μεταβλητό μπόνους για τους στόχους και το ποσοστό των μελλοντικών πωλήσεων που θα παραμείνει στην ελληνική πλευρά. Ο παίκτης, με τη σειρά του, έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο.

Ο Ιωαννίδης, πρέπει να σημειωθεί, ήταν μακροχρόνιος στόχος της Σπόρτινγκ, ακόμη και πριν από την άφιξη του Κόνραντ Χάρντερ. Αναφέρθηκε από τον Ρούμπεν Αμορίμ και τον Ούγκο Βιάνα και, τώρα, έχει την υποστήριξη των Ρούι Μπόρχες και Μπερνάρντο Παλμέιρο.

Στα 25 του χρόνια, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από τον Λεβαδειακό και εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020. Πλέον έχει περάσει πέντε ολόκληρες σεζόν με την ομάδα της Αθήνας».