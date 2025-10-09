Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές οι εικόνες από την πρόταση για τη νυχτερινή φωταγώγηση του νέου γηπέδου

Φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, αποκαλύπτοντας την πρόταση για τη νυχτερινή όψη του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Το πράσινο κυριαρχεί πάνω σ’ ένα φουτουριστικό εξωτερικό «κέλυφος», δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα που υπόσχεται να αλλάξει το αστικό τοπίο της περιοχής και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Αθήνα.

Η εταιρεία idu lightings, που έχει αναλάβει τον εξωτερικό φωτισμό του γηπέδου, παρουσίασε εντυπωσιακά δείγματα για το πώς θα φαίνεται η εγκατάσταση φωτισμένη τις βραδινές ώρες. Ο φωτισμός θα προσαρμόζεται στα χρώματα της ομάδας και σε ειδικά εφέ, προσφέροντας μια δυναμική εμπειρία στους επισκέπτες, ακόμα και εκτός αγωνιστικών ημερών.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχει αναλάβει το γραφείο AS Architects, το οποίο έχει επανασχεδιάσει το εξωτερικό του γηπέδου με την προσθήκη ενός νέου, υψηλής απόδοσης, εξωτερικού κελύφους. Ξεχωρίζει η δικέλυφη αεριζόμενη όψη, κατασκευασμένη από διάτρητη πολυεστερική μεμβράνη. Χάρη στον ειδικό φωτισμό, το κέλυφος θα μπορεί να μεταβάλλει χρώμα και εικόνα, μετατρέποντας το γήπεδο σε έναν «ζωντανό οργανισμό» στο κέντρο του Βοτανικού.

Ξεκινά η προετοιμασία του εργοταξίου - Έρχονται οι μπουλντόζες

Με την έκδοση της άδειας εκσκαφών, τα πρώτα έργα στον χώρο ξεκινούν άμεσα. Ήδη από την Παρασκευή (10/10) αναμένεται να μπουν οι πρώτες μπουλντόζες για να καθαρίσουν το οικόπεδο και να προετοιμάσουν το έδαφος για την κατασκευή.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου που πέρασε, πραγματοποιήθηκαν τρεις κρίσιμες συσκέψεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών. Η κινητικότητα είναι έντονη και εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένονται νέα, με το ενδεχόμενο να εκδοθεί σύντομα και η οικοδομική άδεια, ώστε να ξεκινήσει και επίσημα η ανέγερση του νέου «σπιτιού» του Παναθηναϊκού.

Σε εξέλιξη και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη έχει ήδη εγκριθεί από τις 24 Σεπτεμβρίου, με στόχο να δοθεί έμφαση και στην ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων του συλλόγου. Όλο το έργο βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τις πρώτες εξέδρες να έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται, σηματοδοτώντας την πρόοδο του μεγάλου πρότζεκτ.

Ο στόχος είναι η παράδοση του γηπέδου το 2027, με το νέο γήπεδο να αναδεικνύεται όχι μόνο ως ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος, αλλά και ως ένα εμβληματικό έργο αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας που θα αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή του Βοτανικού.

