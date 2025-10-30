Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

Το τέλος της σεζόν 2023-24, έβρισκε τον Παναθηναϊκό AKTOR πρωταθλητή Ευρώπης. Παράλληλα όμως με παίκτες που έχουν αλλάξει στάτους μέσω αυτής της επιτυχίας. Των οποίων τα συμβόλαια έφταναν στο τέλος τους το επόμενο καλοκαίρι.

Από τα τέλη του 2024, η διοίκηση της ΚΑΕ και φυσικά ο ιδιοκτήτης, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, άρχισαν την προσπάθεια που εκ των πραγμάτων έμοιαζε υπερβολικά δύσκολη. Για ανανεώσεις συμβολαίων και ταυτόχρονα συμφωνίες ενίσχυσης του ρόστερ ειδικά στο τέλος της σεζόν 2024-25.

Το εγχείρημα εκ των πραγμάτων έμοιαζε σχεδόν ακατόρθωτο. Το άνοιγμα της αγοράς με περισσότερες ομάδες και τα μπάτζετ να έχουν αυξηθεί, σε συνδυασμό με τις λίγες καλές λύσεις που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ – για να μη στραφεί κάποιος στο ΝΒΑ – αποτελούσαν το μεγάλο εμπόδιο.

Η ιδιοκτησία των «πράσινων» και η διοίκηση την ΚΑΕ, κατόρθωσαν το σχεδόν ακατόρθωτο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε κατακόρυφα το μπάτζετ, προκειμένου να μην αφήσει να χαθεί η δυναμική της ομάδας σε έμψυχο υλικό, διατηρώντας ταυτόχρονα το οικογενειακό κλίμα. Συν την σημαντική ενίσχυση.

Μέσα σε ένα χρόνο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός AKTOR, έχουν κατορθώσει να ανανεώσουν τα συμβόλαια των Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Ντίνου Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Έχοντας το 100% στα deal που ήθελε να φέρει εις πέρας δηλαδή. Κάτι που επεκτάθηκε και στις μεταγραφικές υποθέσεις. Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον πιο περιζήτητο παίκτη της Ευρώπης, τον Τι Τζέι Σορτς. Έφερε τον Ρισόν Χολμς με σχεδόν δεκαετή σημαντική παρουσία στο ΝΒΑ. Απέκτησε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ίσως τον καλύτερο Έλληνα σε αυτή την ηλικία για ομάδα Euroleague. Συν τον Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν απ’ τους κορυφαίους σκόρερ της GBL.

Παίκτες για τους οποίους το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και οι δυσκολίες πολλές. Πέραν των οικονομικών δεδομένων που ξέφευγαν.

Με αυτές τις σπουδαίες συμφωνίες, ο Παναθηναϊκός έδειξε τη δυναμική του και ταυτόχρονα την ικανότητά του. Γιατί «έκλεισαν» επαγγελματικές συμφωνίες κορυφαίων αθλητών, με έντονο το συναισθηματικό αποτύπωμα της διατήρησης μιας «οικογένειας» κι όχι απλά μιας ομάδας.