LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει μπροστά στο κοινό της ύστερα από αρκετούς μήνες, δίνοντας διεθνές φιλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην Παραγουάη.

Το παιχνίδι αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρήσει σε δοκιμές, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε τακτικές επιλογές, απέναντι σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 16 χρόνια.

Στο ματς η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να παραταχθεί με αρκετά νέα πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα καλείται να καλύψει το κενό εμπειρίας που αφήνει η αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου.

