Τραγωδία στην Γκάνα: 20χρονος ποδοσφαιριστής νεκρός σε ένοπλη ληστεία

Θρήνος στο ποδόσφαιρο της Αφρικής και ειδικότερα της Γκάνας. Ο μόλις 20 ετών εξτρέμ της ομάδας Μπερέκουμ Τσέλσι, Ντόμινικ Φρίμπονγκ, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας που έγινε στο πούλμαν της αποστολής του συλλόγου του.

Το τραγικό συμβάν επισημοποιήθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας. Το πούλμαν της ομάδας του Φρίμπονγκ επέστρεφε από εκτός έδρας αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας της αφρικανικής χώρας. Στο δρόμο Γκοάσο-Μπιμπιάνι, στα νότια της χώρας, είχε στηθεί ενέδρα για ένοπλη ληστεία.

«Κατά την επιστροφή μας στο Μπερέκουμ από το Σαμρέμποϊ, το λεωφορείο της ομάδας μας δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ένοπλων ληστών που μπλόκαραν τον δρόμο, για να εμποδίσουν τη διέλευσή μας», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου και συνεχίζει:

«Μασκοφόροι άνδρες που κρατούσαν όπλα και τουφέκια άρχισαν να πυροβολούν το λεωφορείο μας, καθώς ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν. Οι παίκτες και το επιτελείο έτρεξαν σε κοντινούς θάμνους για να καλυφθούν».

Στο περιστατικό έπεσε νεκρός ο μόλις 20 ετών, Φρίμπονγκ, καθώς χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει:

«Η GFA έλαβε με βαθύ σοκ και βαθιά θλίψη την τραγική είδηση του θανάτου του Ντόμινικ Φρίμπονγκ της Μπερέκουμ Τσέλσι. Αυτό το τραγικό συμβάν δεν είναι μόνο μια τεράστια απώλεια για την Μπερέκουμ Τσέλσι, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Γκάνας στο σύνολό του. Ο Ντόμινικ ήταν ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, του οποίου η αφοσίωση και το πάθος για το παιχνίδι ενσάρκωσαν το πνεύμα του πρωταθλήματός μας».

Αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό ένοπλης ληστείας σε αποστολή ομάδας που ταξιδεύει για αγώνα. Το 2023 το πούλμαν των Λέγκον Σίτιζ δέχθηκε επίθεση μετά από έναν αγώνα στο Σαμαρτέξ, χωρίς τότε να έχει υπάρξει τραυματισμός. Πλέον δόθηκαν υποσχέσεις πως θα παρθούν μέτρα ασφαλείας.