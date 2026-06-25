Μουντιάλ 2026: Οι 13 χώρες που προκρίθηκαν στους «32» και τα σενάρια για τις υπόλοιπες ομάδες

Ξεκινά απόψε η 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων που θα κρίνει τα πάντα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Μουντιάλ 2026: Οι 13 χώρες που προκρίθηκαν στους «32» και τα σενάρια για τις υπόλοιπες ομάδες
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί ήδη 13 ομάδες, μεταξύ των οποίων Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία.
  • Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες στους ομίλους.
  • Ο πρώτος επιβεβαιωμένος αγώνας της φάσης των «32» είναι Νότια Αφρική – Καναδάς, που θα διεξαχθεί στην Καλιφόρνια στις 28 Ιουνίου.
  • Πολλοί όμιλοι έχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα πρόκρισης, με ομάδες όπως η Αίγυπτος, το Ιράν, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ουρουγουάη και η Πορτογαλία να διεκδικούν θέσεις στην επόμενη φάση.
  • Ορισμένες ομάδες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια, όπως η Τσεχία, το Κατάρ, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τυνησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς.
Snapshot powered by AI

Η τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και η εικόνα των νοκ άουτ αρχίζει να διαμορφώνεται.

Από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, οι 32 θα συνεχίσουν στη φάση των «32», ενώ 16 θα αποχαιρετήσουν πρόωρα το τουρνουά.

Στην φάση των 32 θα περάσουν οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο καθώς επίσης και 8 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πρώτο κριτήριο αποτελεί το αποτέλεσμα των μεταξύ τους αγώνων και ακολουθούν η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση, το πειθαρχικό μητρώο και, εφόσον χρειαστεί, η παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Οι 13 ομάδες που προκρίθηκαν στους «32»

Μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί στηνφάση των «32» 13 ομάδες και συγκεκριμένα:

  • Μεξικό και Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο
  • Ελβετία και Καναδάς από την δεύτερο όμιλο
  • Βραζιλία και Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο
  • ΗΠΑ από τον τέταρτο όμιλο
  • Γερμανία από τον πέμπτο όμιλο
  • Γαλλία και Νορβηγία από τον ένατο όμιλο
  • Αργεντινή από τον δέκατο όμιλο και
  • Κολομβία από τον ενδέκατο όμιλο.

Η μοναδική ομάδα που έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής ότι θα προκριθεί στην φάση των «32» ως η καλύτερη τρίτη ομάδα είνια αυτή της Βοσνίας/Εργεζοβίνης από τον δεύτερο όμιλο, καθώς με τους 4 βαθμούς που έχει καταφέρει να αποκομίσει μέχρι στιγμής και το -1 στα γκολ, δεν γίνεται να την περάσουν πάνω από 7 ομάδες και να την αφήσουν εκτός.

Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί από την επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι οι: Τσεχία, Κατάρ, Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία, Ιορδανία και ο Παναμάς.

Το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 32

Μετά τα πέρας των ματς της τρίτης αγωνιστικής το βράδυ της Τετάρτης (24/6) και τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6), επιβεβαιώθηκε από τη FIFA και το πρώτο γνωστό ζευγάρι της φάσης των 32. Πρόκειται για το Νότια Αφρική – Καναδάς, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στην Καλιφόρνια, την Κυριακή (28/6).

Πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ο «χάρτης» με τις 32 ομάδες

diastauroseis.jpg

Τα σενάρια πρόκρισης στους «32»

Και ενώ η φάση των ομίλων πλησιάζει στο τέλος της η εικόνα των νοκ άου έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει.

Η εικόνα στον όμιλο Α έχει ήδη ξεκαθαρίσει καθώς Μεξικό και Νότια Αφρικήπέρσαν στη φάση των 32. Πλέον η Νότια Κορεά, με τρεις βαθμούς αναμένει να δει αν θα βρεθεί μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες, με την Τσεχία να έχει ήδη αποκλειστεί.

Παρόμοια εικόνα και στον όμιλο Β όπου η Ελβετία και Καναδάς πέρασαν στην επόμενη φάση, το Κατάρ αποκλείστηκε ενώ η ΒΟσνία/Εργεγοβίνη έχει ήδη εξασσφαλίσει μία θέση στην επόμενη φάση.

Ξεκάθαρη η εικόνα και στον όμιλο C όπου ΒΡαζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση και η Αϊτή αποκλείστηκε. Η ομάδα της Σκωτίας διατηρεί περισορισμένεςελπίδες πρόκρισης καθώς έχει 3 βαθμούς και αρνητική διαφορά τερμάτων.

Τα «θρίλερ» της τελευταίας αγωνιστικής

Στον όμιλο D οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει την πρωτιά και μία θέση στην φάση των «32», ενώ η Τουρκία έχει ήδη εξασφαλιστεί. Αυστραλία και Παραγουάη αναμένεται να αναμετρηθούν για τη δεύτερη θέση στον όμιλο με τους Αυστραλούς να αρκούνται ακόμη και στην ισοπαλία.

Στον όμιλο Ε η Γερμανία έχει ήδη «κλειδώσει» την πρωτιά. Η Ακτή Ελεφαντοστού χρειάζεται μόλις έναν βαθμό απέναντι στο Κουρασάο για να προκριθεί, ενώ Ισημερινός και Κουρασάο διατηρούν ακόμη ελπίδεςείτε για τη δεύτερη θέση είτε για πρόκριση ως καλύτεροι τρίτη ομάδα.

Στον όμιλο F η Ολλανδία προκρίνεται ως πρώτη με την Ιαπωνία να χρειάζεται ένα βαθμό απέναντι στην Σουηδία για να ακολουθήσει τους Ολλανδούς. Η Τυνησία έχει ήση αποκλειστεί ενώ οι Σουηδοί παραμένουν στο κυνήγι της πρόκρισης τόσο για τη δεύτερη όσο και ως καλύτεροι τρίτοι.

Τα «ανοιχτά» μέτωπα

Στους υπόλοιπους ομίλους τα μέτωπα είναι ανοιχτά καθώς είναι λίγες οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32».

Στον όμιλο G Αίγυπτος, Ιράν και Βέλγιο εξακολουθούν να διεκδικούν την πρόκριση. Η Αίγυπτος προκρίνεται αν αποφύγει την ήττα με το Ιράν ενώ οι Βέλγοι χρειάζονται μόνο νίκη απέναντι στη Νέα Ζηλανδία για ναεξασφαλίσουντην παρουσία τους στην επόμενη φάση.

Στον όμιλο Η η Ισπανία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ακόμα και με ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη. Πράσινο Ακρωτήρι και Ουρουγουάη διεδκικούν επίσης μία από τις δύο πρώτες θέσεις, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει ελπίδες μόνο με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Στον όμιλο I Νορβηγία και Γαλλία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στηνεπόμενη φάση και αναμετρούνται μεταξύ τους για την πρώτη θέση. Ιράκ και Σενεγάλη ελπίζουν σε πρόκριση ως καλύτερες τρίτες με περιορισμένες ωστόσο πιθανότητες.

Τελευταίες εκκρεμότητες

Στον όμιλο J η Ργεντινή προκρίνεται ως πρώτη. Αυστρία και Αλγερία θα λύσουν τις διαφορές τους σε απευθείας αναμέτρηση, με τους Αυστριακούς να βολεύονται και με ισοπαλία.

Στον όμιλο Κ η Κολομβία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και περιμένει να δει την θέση που θα καταλάβει. Η Πορτογαλία χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία για να περάσει, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διατηρεί ελπίδες κυρίως μέσω της τρίτης θέσης.

Στον... τελευταίο όμιλο L η Αγγλία προηγείται της Γκάνας στη διαφορά τερμάτων και κρατά την τύχη στα χέρια της. Οι Αφρικανοί προκρίνονται ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στην Κροατία, ενώ οι Κροάτες χρειάζονται νίκη για να εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση. Η ομάδα του Παναμά έχει ήδη αποκλειστεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Τάκη Γκώνια στην Λιβαδειά

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχυμένο το μελτέμι στο Νότιο Αιγαίο  – Στα 101 km/h η ριπή του ανέμου στην Τήνο  

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουλέκος στην ΠΓ: Τα στελέχη που ψήφισαν την απόφαση δεν την υπερασπίζονται δημόσια

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι 13 χώρες που προκρίθηκαν στους «32» και τα σενάρια για τις υπόλοιπες ομάδες

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Θερμικός Αρμαγεδδών σαρώνει την Ευρώπη: Νεκροί από τη ζέστη - 50°C στο έδαφος και πυρηνικά εκτός λειτουργίας

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για το θέμα Αβραμόπουλου: «Οι πολίτες επιθυμούν λογοδοσία»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο στο Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα

18:42LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ θύμισε «νεράιδα» φορώντας δημιουργία Chanel, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

18:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Αντλεί 1 δισ. ευρώ με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοση ομολόγου

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Συγκινεί άνδρας που κρατάει τα χέρια της γυναίκας του με κινητικά προβλήματα

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έντονες αντιδράσεις για την εισήγηση Φάμελλου - Διαφοροποιείται και ο Θεοχαρόπουλος

18:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη από τη Φλώρινα για ηλεκτρονική επιτήρηση σε όλη τη βόρεια συνοριογραμμή

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Δούκα για τα σχολεία που παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή: «Κτίρια ηλικίας 100 ετών με σοβαρές φθορές και σπασμένα τζάμια»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λάρισα: Έκανε ζωντανή μετάδοση ο 50χρονος που είχε όμηρο τη γυναίκα του

17:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Επίσκεψη Χατζηδάκη και Κυρανάκη στις επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Τρίπολη

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της - «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

17:48MEETING POINT

Παυλόπουλος: Με την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρχουν ήρεμα νερά, αλλά δεν πρέπει να την φοβόμαστε

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Ηράκλειο: Ελικόπτερο έκανε ρίψεις ανάμεσα σε σπίτια – 100 πυροσβέστες στη μάχη, καταστροφές σε οικίες και επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λάρισα: Έκανε ζωντανή μετάδοση ο 50χρονος που είχε όμηρο τη γυναίκα του

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Ήταν μόλις 15 ετών

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Ηράκλειο: Ελικόπτερο έκανε ρίψεις ανάμεσα σε σπίτια – 100 πυροσβέστες στη μάχη, καταστροφές σε οικίες και επιχειρήσεις

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από ψαράδες στα ανοιχτά του Καράκας την ώρα των 7,5R

15:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της - «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση τριών παιδιών από συντρίμμια κτηρίου

16:03ΚΟΣΜΟΣ

La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

16:47LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της σε μοναστήρι στην Τανζανία

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλος: Πώς μπορεί από πρόβλημα να μετατραπεί σε... δώρο - Το επιχειρηματικό σχέδιο για εκμεταλλευσή του

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου μέσα σε λίγες μέρες - Ανησυχία για την επαναπροσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο από τον σεισμό στη Βενεζουέλα: Σπίτι καταρρέει μετά τα 7,5R

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ