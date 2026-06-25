Μουντιάλ 2026: Οι 13 χώρες που προκρίθηκαν στους «32» και τα σενάρια για τις υπόλοιπες ομάδες

Snapshot Στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί ήδη 13 ομάδες, μεταξύ των οποίων Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή και Κολομβία.

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες στους ομίλους.

Ο πρώτος επιβεβαιωμένος αγώνας της φάσης των «32» είναι Νότια Αφρική – Καναδάς, που θα διεξαχθεί στην Καλιφόρνια στις 28 Ιουνίου.

Πολλοί όμιλοι έχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα πρόκρισης, με ομάδες όπως η Αίγυπτος, το Ιράν, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ουρουγουάη και η Πορτογαλία να διεκδικούν θέσεις στην επόμενη φάση.

Ορισμένες ομάδες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια, όπως η Τσεχία, το Κατάρ, η Αϊτή, η Τουρκία, η Τυνησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Snapshot powered by AI

Η τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και η εικόνα των νοκ άουτ αρχίζει να διαμορφώνεται.

Από τις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, οι 32 θα συνεχίσουν στη φάση των «32», ενώ 16 θα αποχαιρετήσουν πρόωρα το τουρνουά.

Στην φάση των 32 θα περάσουν οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο καθώς επίσης και 8 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πρώτο κριτήριο αποτελεί το αποτέλεσμα των μεταξύ τους αγώνων και ακολουθούν η διαφορά τερμάτων, η καλύτερη επίθεση, το πειθαρχικό μητρώο και, εφόσον χρειαστεί, η παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Οι 13 ομάδες που προκρίθηκαν στους «32»

Μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί στηνφάση των «32» 13 ομάδες και συγκεκριμένα:

Μεξικό και Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο

και από τον πρώτο όμιλο Ελβετία και Καναδάς από την δεύτερο όμιλο

και από την δεύτερο όμιλο Βραζιλία και Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο

και από τον τρίτο όμιλο ΗΠΑ από τον τέταρτο όμιλο

από τον τέταρτο όμιλο Γερμανία από τον πέμπτο όμιλο

από τον πέμπτο όμιλο Γαλλία και Νορβηγία από τον ένατο όμιλο

και από τον ένατο όμιλο Αργεντινή από τον δέκατο όμιλο και

από τον δέκατο όμιλο και Κολομβία από τον ενδέκατο όμιλο.

Η μοναδική ομάδα που έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής ότι θα προκριθεί στην φάση των «32» ως η καλύτερη τρίτη ομάδα είνια αυτή της Βοσνίας/Εργεζοβίνης από τον δεύτερο όμιλο, καθώς με τους 4 βαθμούς που έχει καταφέρει να αποκομίσει μέχρι στιγμής και το -1 στα γκολ, δεν γίνεται να την περάσουν πάνω από 7 ομάδες και να την αφήσουν εκτός.

Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί από την επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι οι: Τσεχία, Κατάρ, Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία, Ιορδανία και ο Παναμάς.

Το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 32

Μετά τα πέρας των ματς της τρίτης αγωνιστικής το βράδυ της Τετάρτης (24/6) και τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6), επιβεβαιώθηκε από τη FIFA και το πρώτο γνωστό ζευγάρι της φάσης των 32. Πρόκειται για το Νότια Αφρική – Καναδάς, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στην Καλιφόρνια, την Κυριακή (28/6).

Πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ο «χάρτης» με τις 32 ομάδες

Τα σενάρια πρόκρισης στους «32»

Και ενώ η φάση των ομίλων πλησιάζει στο τέλος της η εικόνα των νοκ άου έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει.

Η εικόνα στον όμιλο Α έχει ήδη ξεκαθαρίσει καθώς Μεξικό και Νότια Αφρικήπέρσαν στη φάση των 32. Πλέον η Νότια Κορεά, με τρεις βαθμούς αναμένει να δει αν θα βρεθεί μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες, με την Τσεχία να έχει ήδη αποκλειστεί.

Παρόμοια εικόνα και στον όμιλο Β όπου η Ελβετία και Καναδάς πέρασαν στην επόμενη φάση, το Κατάρ αποκλείστηκε ενώ η ΒΟσνία/Εργεγοβίνη έχει ήδη εξασσφαλίσει μία θέση στην επόμενη φάση.

Ξεκάθαρη η εικόνα και στον όμιλο C όπου ΒΡαζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση και η Αϊτή αποκλείστηκε. Η ομάδα της Σκωτίας διατηρεί περισορισμένεςελπίδες πρόκρισης καθώς έχει 3 βαθμούς και αρνητική διαφορά τερμάτων.

Τα «θρίλερ» της τελευταίας αγωνιστικής

Στον όμιλο D οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει την πρωτιά και μία θέση στην φάση των «32», ενώ η Τουρκία έχει ήδη εξασφαλιστεί. Αυστραλία και Παραγουάη αναμένεται να αναμετρηθούν για τη δεύτερη θέση στον όμιλο με τους Αυστραλούς να αρκούνται ακόμη και στην ισοπαλία.

Στον όμιλο Ε η Γερμανία έχει ήδη «κλειδώσει» την πρωτιά. Η Ακτή Ελεφαντοστού χρειάζεται μόλις έναν βαθμό απέναντι στο Κουρασάο για να προκριθεί, ενώ Ισημερινός και Κουρασάο διατηρούν ακόμη ελπίδεςείτε για τη δεύτερη θέση είτε για πρόκριση ως καλύτεροι τρίτη ομάδα.

Στον όμιλο F η Ολλανδία προκρίνεται ως πρώτη με την Ιαπωνία να χρειάζεται ένα βαθμό απέναντι στην Σουηδία για να ακολουθήσει τους Ολλανδούς. Η Τυνησία έχει ήση αποκλειστεί ενώ οι Σουηδοί παραμένουν στο κυνήγι της πρόκρισης τόσο για τη δεύτερη όσο και ως καλύτεροι τρίτοι.

Τα «ανοιχτά» μέτωπα

Στους υπόλοιπους ομίλους τα μέτωπα είναι ανοιχτά καθώς είναι λίγες οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32».

Στον όμιλο G Αίγυπτος, Ιράν και Βέλγιο εξακολουθούν να διεκδικούν την πρόκριση. Η Αίγυπτος προκρίνεται αν αποφύγει την ήττα με το Ιράν ενώ οι Βέλγοι χρειάζονται μόνο νίκη απέναντι στη Νέα Ζηλανδία για ναεξασφαλίσουντην παρουσία τους στην επόμενη φάση.

Στον όμιλο Η η Ισπανία βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ακόμα και με ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη. Πράσινο Ακρωτήρι και Ουρουγουάη διεδκικούν επίσης μία από τις δύο πρώτες θέσεις, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει ελπίδες μόνο με συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Στον όμιλο I Νορβηγία και Γαλλία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στηνεπόμενη φάση και αναμετρούνται μεταξύ τους για την πρώτη θέση. Ιράκ και Σενεγάλη ελπίζουν σε πρόκριση ως καλύτερες τρίτες με περιορισμένες ωστόσο πιθανότητες.

Τελευταίες εκκρεμότητες

Στον όμιλο J η Ργεντινή προκρίνεται ως πρώτη. Αυστρία και Αλγερία θα λύσουν τις διαφορές τους σε απευθείας αναμέτρηση, με τους Αυστριακούς να βολεύονται και με ισοπαλία.

Στον όμιλο Κ η Κολομβία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και περιμένει να δει την θέση που θα καταλάβει. Η Πορτογαλία χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία για να περάσει, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό διατηρεί ελπίδες κυρίως μέσω της τρίτης θέσης.

Στον... τελευταίο όμιλο L η Αγγλία προηγείται της Γκάνας στη διαφορά τερμάτων και κρατά την τύχη στα χέρια της. Οι Αφρικανοί προκρίνονται ακόμη και με ισοπαλία απέναντι στην Κροατία, ενώ οι Κροάτες χρειάζονται νίκη για να εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση. Η ομάδα του Παναμά έχει ήδη αποκλειστεί.

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