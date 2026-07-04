Μουντιάλ 2026: «Λήστεψαν το Πράσινο Ακρωτήριο» - Αντιδράσεις για το γκολ της Αργεντινής

Snapshot Η Αργεντινή προκρίθηκε στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη νίκη της με 3

2 επί του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το δεύτερο γκολ του Λισάντρο Μαρτίνες, που ξεκίνησε από κόρνερ του Μέσι, επιβεβαιώθηκε από το VAR παρά τις διαμαρτυρίες για οφσάιντ.

Ο Σίντι Λόπες Καμπράλ ισοφάρισε προσωρινά για το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά ο Κριστιάν Ρομέρο σημείωσε το νικητήριο γκολ για την Αργεντινή.

Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες φιλάθλων για πιθανή αδικία σχετικά με το γκολ του Μαρτίνες, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Επιπλέον εντάσεις προκλήθηκαν από μη τιμωρημένο μαρκάρισμα του Λεάντρο Παρέδες και συζητήσεις για προηγούμενες φάσεις της Αργεντινής στο τουρνουά. Snapshot powered by AI

Η Αργεντινή κατάφερε να πάρει τη δραματική πρόκριση στην παράταση με 3-2 απέναντι στο Πράσινο Ακρωτηρίο, στην παράταση για τους «32» του Μουντιάλ.

Παρότι οι πρωταθλητές κόσμου πανηγυρίζουν τη νίκη τους, η συζήτηση διεθνώς έχει επικεντρωθεί στη φάση του δεύτερου γκολ του Λισάντρο Μαρτίνες, με αρκετούς φιλάθλους να κάνουν λόγο για «αδικία».

Η Αργεντινή φαινόταν να αποκτά ξανά τον έλεγχο της αναμέτρησης, όταν στις αρχές της παράτασης ο Λισάντρο Μαρτίνες έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Το γκολ ξεκίνησε από εκτέλεση κόρνερ του Λιονέλ Μέσι, με τον Άλεξις Μακ Άλιστερ να κάνει την πρώτη κεφαλιά-πάσα και τον Μαρτίνες να ολοκληρώνει τη φάση με δυνατό σουτ στο δεύτερο δοκάρι. Οι παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου διαμαρτυρήθηκαν έντονα για οφσάιντ, όμως ο έλεγχος του VAR κατέληξε ότι ο αμυντικός βρισκόταν σε κανονική θέση και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Η απόφαση αυτή πήρε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν ο Σίντι Λόπες Καμπράλ ισοφάρισε για το Πράσινο Ακρωτήρι με ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή. Η αναμέτρηση απέκτησε ξανά χαρακτήρα θρίλερ, πριν ο Κριστιάν Ρομέρο σημειώσει το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Αργεντινή την πρόκριση και αναδεικνύοντας το γκολ του Μαρτίνες σε καθοριστικό σημείο του αγώνα.

FIFA have just robbed Cape Verde. Thats a clear offside in the build up to Martínez’s goal.



Why does it always seem to happen with Argentina? The level of controversy every country has to deal with is unbelievable. pic.twitter.com/pNIYHno23J — Kara (@UTDKarra) July 4, 2026

Οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες φιλάθλων

Παρά την επιβεβαίωση του VAR, η φάση του γκολ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους φιλάθλους να υποστηρίζουν ότι υπήρξε οφσάιντ στην προγενέστερη εξέλιξη της φάσης πριν από το κόρνερ. Το σχετικό βίντεο έγινε viral λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, τροφοδοτώντας συζητήσεις περί «αδικίας» υπέρ της Αργεντινής.

Σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, φίλαθλοι έκαναν λόγο για «κλοπή» του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι τέτοιες αποφάσεις επαναλαμβάνονται σε αγώνες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Οι αντιδράσεις, ωστόσο, παραμένουν σε επίπεδο καταγγελιών φιλάθλων και δεν συνοδεύονται από επίσημη επιβεβαίωση.

Στο ίδιο κλίμα, αναφορά γίνεται και σε προηγούμενες φάσεις του αγώνα, όπως ένα μαρκάρισμα του Λεάντρο Παρέδες στο τέλος της κανονικής διάρκειας, το οποίο δεν τιμωρήθηκε. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε επιπλέον ένταση στις τάξεις των φιλάθλων του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Παράλληλα, κάποιοι θυμίζουν και προηγούμενα παιχνίδια της Αργεντινής στη διοργάνωση, κάνοντας λόγο για φάσεις που δεν ελέγχθηκαν από το VAR ή για αποφάσεις που προκάλεσαν συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη καταγγελία για μεροληψία από τους αρμόδιους φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, η Αργεντινή συνεχίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας εξασφαλίσει μια δύσκολη και αγχωτική πρόκριση με 3-2. Το γκολ του Λισάντρο Μαρτίνες παραμένει σημείο αναφοράς της αναμέτρησης, τόσο για τη σημασία του όσο και για τη συζήτηση που προκάλεσε μετά τη λήξη του αγώνα.