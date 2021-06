Wimbledon: Οριστικό! Την Τρίτη (29/6) η Σάκκαρη – Η βροχή ανέβαλε 16 αγώνες

Wimbledon: Μια ημέρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο τρίτο Grand Slam της σεζόν.

Το major τουρνουά του Λονδίνου ξεκίνησε με πολλά προβλήματα λόγω της βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να διεξάγονται αγώνες μόνο στο κεντρικό και στο Court 1, τα οποία έχουν σκέπαστρα.

Η κακοκαιρία επηρέασε και την πρεμιέρα της Ελληνίδας τενίστριας, η οποία θα έκλεινε το πρόγραμμα στο Court 12. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αντιμετώπιζε περίπου στις 20:30 την Αράντσα Ρους, ωστόσο η αναμέτρηση τους μεταφέρθηκε για την Τρίτη (29/6).

Συνολικά, αναβλήθηκαν 16 αγώνες καθώς η βροχή δεν επέτρεψε να ξεκινήσουν ούτε καν τα πρώτα ματς των υπόλοιπων court. Οι καιρικές προγνώσεις κάνουν λόγο για βροχές μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, ενώ από αύριο η κατάσταση θα είναι κάπως καλύτερη.

Αντίθετα, κανονικά διεξάγεται η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φράνσις Τιαφό, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Έλληνας τενίστας έχει χάσει το πρώτο σετ στο ματς που διεξάγεται στο Court 1.

Μέχρι αυτή την ώρα έχουν αναβληθεί τα παρακάτω ματς...

Evans vs F.Lopez

Shapovalov vs Kohlschreiber

Herbert vs Andujar

Lajovic vs Simon

Zhang vs Hoang

Korda vs De Minaur

Buzarnescu vs. V.Williams

Ka.Plikova vs. Zidansek

Sakkari vs. Rus

Mertens vs. Dart

Li vs. Podoroska

Jabeur vs. Peterson

Vekic vs. Potapova

Martincova vs. Riske

Rogers vs. Stosur

Zhu vs. Barthel

