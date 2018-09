Στρατηγική Συνεργασία ΙΕΚ ΑΛΦΑ με Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών για το Make Place For One More Woman

Πάντα δίπλα στη νεολαία και τον Αθλητισμό, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ στηρίζει την προσπάθεια της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και των συνεργατών της, για περισσότερες γυναίκες στον Αθλητισμό, μέσω του προγράμματος «Make Place For One More Woman».

Πιο αναλυτικά, η δημιουργία του προγράμματος «Make Place For One More Woman» ήταν απόρροια της βράβευσης της Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και Αργυρής Ολυμπιονίκη της Υδατοσφαίρισης Βούλας Κοζομπόλη, με το τιμητικό έπαθλο «Γυναίκα και Αθλητισμός 2015» της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

