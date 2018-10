Σοκ στο WWE: O Ρόμαν Ρέινς πάσχει από λευχαιμία και αποσύρεται από τα ρινγκ (pics&vid)

Ο 33χρονος Ρέινς, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Joe Anoa'i, άνοιξε το επεισόδιο του Raw της Δευτέρας με την συγκλονιστική αποκάλυψη, σοκάροντας το κοινό στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, αλλά και εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ο Ρόμαν Ρείνς, που θεωρείται ο μεγαλύτερος ενεργός αστέρας του WWE, και η περσόνα με την μεγαλύτερη επιρροή αυτή τη στιγμή στο χώρο της επαγγελματικής πάλης, δήλωσε ότι διαγνώστηκε αρχικά με λευχαιμία στην ηλικία των 22 ετών το 2008 και ζήτησε συγγνώμη από το πλήθος, καθώς δεν μπορεί να είναι πλέον πρωταθλητής.

«Όλα αυτά είναι ψέματα. Και είναι ψέματα επειδή στην πραγματικότητα είναι το όνομά μου είναι ο Joe. Έχω ζήσει με τη λευχαιμία για 11 χρόνια και δυστυχώς είναι πίσω», είπε ο Ρέινς.

.@WWERomanReigns has to relinquish the Universal Championship due to a battle with leukemia. #Raw pic.twitter.com/EhomllNwjK