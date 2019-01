Τσιτσιπάς - Φέντερερ η μεγάλη μάχη!

Μια εξαιρετική πορεία μέχρι τους «16» του Αυστραλιανού Open έχει κάνει ο Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς. Στον δρόμο του, ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός μύθος του αθλήματος, ένας από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών που αποτελεί και το ίνδαλμα του Στέφανου Τσιτσιπά. Οι δυο τους είχαν βρεθεί αντιμέτωποι στο Hopman Cup πριν από λίγο καιρό, με το παιχνίδι να είναι πολύ κλειστό και τον Φέντερερ να κερδίσει 2-0 (7-6, 7-6)τον Τσιτσιπά.

Μάλιστα πέρσι στη Μελβούρνη όπου είχαν βρεθεί, Στέφανος Τσιτσιπάς και Ρότζερ Φέντερερ είχαν προπονηθεί μαζί, σε ένα από τα όνειρα του Έλληνα τενίστα που πραγματοποιήθηκε αφού όπως αναφέραμε ο τεράστιος Ελβετός αποτελεί το πρότυπό του!

After three rounds, Tsitsipas heads the ratings for agility at #AusOpen.



Can he use it to defeat Roger Federer on centre court? #GameInsightGroup | #Infosys pic.twitter.com/XfcRJej5sG

