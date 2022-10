Βασικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στο 7o Run Together Athens

Οι εκκινήσεις των αγώνων θα ξεκινήσουν στις 10:30 και θα γίνουν διαδοχικά με πρώτη την εκκίνηση των 3χλμ. Θα ακολουθήσουν οι εκκινήσεις των 6 και 9 χλμ.

Λίγες μέρες έμειναν για την έναρξη του 7ου Run Together powered by INTERSPORT and SAUCONY που θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στον προαύλιο χώρο του ΟΑΚΑ με εκκίνηση στις 10:30 το πρωί.

Για όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη διοργάνωση θα πραγματοποιούνται εγγραφές στα παρακάτω συνεργαζόμενα καταστήματα Saucony Store, από όπου θα μπορούν να παραλάβουν το αθλητικό τους υλικό και όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει την εγγραφή τους:

Ολυμπιονικών 296-300, Νέο Ψυχικό 15451, Tηλ 2106740277

Βουκουρεστίου 28, Αθήνα 106 71, Τηλ. 2103601600

Λεωφ. Κηφισίας 375, Νέα Ερυθραία 146 71, Τηλ. 2106859642

Τις ημέρες:

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 10:00 έως 20:00 και

Σάββατο, 08 Οκτωβρίου 10:00 έως 17:00.

Επιπλέον, την Κυριακή θα είναι διαθέσιμες ορισμένες συμμετοχές στην γραμματεία από τις 8:30-9:30, για όσους αποφασίσουν να έρθουν την τελευταία στιγμή.

Όσοι έχουν επιλέξει το πακέτο Premium θα λάβουν και δύο τεχνικά μπλουζάκια Saucony.

Την ημέρα του αγώνα, Κυριακή 9 Οκτωβρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εκκίνησης, στην είσοδο στο ΟΑΚΑ από τη λεωφόρο Κύμης, μέχρι τις 10:00 το πρωί για την παράδοση των πραγμάτων τους στο χώρο φύλαξης (θα λειτουργεί από τις 8:30), τις τεχνικές οδηγίες και την προθέρμανση που θα αναλάβει η ομάδα του theConcept Terminal.

Οι εκκινήσεις των αγώνων θα ξεκινήσουν στις 10:30 και θα γίνουν διαδοχικά με πρώτη την εκκίνηση των 3χλμ. Θα ακολουθήσουν οι εκκινήσεις των 6 και 9 χλμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης:

RUN TOGETHER ATHENS - ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

8:30 – 10:00 Προέλευση συμμετεχόντων, λειτουργία γραμματείας.

10:00 – 10:25 Τεχνικές Οδηγίες αγώνα / προθέρμανση – διατάσεις

10:30 Εκκίνηση Αγώνα Run Together Athens (3χλμ)

10:32 Εκκίνηση Αγώνα Run Together Athens (6χλμ)

10:35 Εκκίνηση Αγώνα Run Together Athens (9χλμ)

11:00-11:45 Αποθεραπεία

11:45 Τελετή βράβευσης

12:30 Λήξη διοργάνωσης

Όλοι οι συμμετέχοντες θα τρέξουν σε ζευγάρια και για να θεωρηθεί ότι ένα ζευγάρι τερμάτισε επιτυχώς, θα πρέπει να τερματίσουν απαραιτήτως και οι δύο. Σαν χρόνος τερματισμού του ζευγαριού υπολογίζεται ο χρόνος του συμμετέχοντα που τερματίζει δεύτερος.

Όλοι οι πρώτοι νικητές θα λάβουν ως έπαθλο δώρα SAUCONY και INTERSPORT ! Δώρα θα κερδίσουν και όσοι τερματίσουν δεύτεροι και τρίτοι.

Η διαδρομή αποτελείται από μια κυκλική στροφή των 3χλμ στον προαύλιο χώρο του ΟΑΚΑ με τους δρομείς των 6 και 9χλμ να την επαναλαμβάνουν 2 και 3 φορές αντίστοιχα.

Κατά μήκος της διαδρομής και τον τερματισμό θα υπάρχουν 2 σταθμοί νερού.

Στο χώρο του τερματισμού θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τη νέα τεχνολογία “EVERUN” της SAUCONY αλλά και να απολαύσετε τις ΔΩΡΕΑΝ εξειδικευμένες υπηρεσίες της INTERSPORT: INTERSPORT Footscan, για να μάθετε τη μορφολογία του πέλματός σας και INTERSPORT Dynamic Analysis, για ανάλυση της κίνησή σας την ώρα που τρέχετε και καταγραφή των επιβαρύνσεων που δέχεται το πέλμα σας.

Σπουδαστές του Mediterranean College θα προσφέρουν μασάζ αποθεραπείας στους δρομείς στον τερματισμό ενώ σπουδαστές από το τμήμα αισθητικής του ΙΕΚ ΑΛΦΑ θα αναλάβουν το face painting για τους μικρούς μας φίλους στο χώρο του ΙΚΕΑ!

Για την αναπλήρωση της ενέργειας των δρομέων θα φροντίσουν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Θεώνη» και η Nutribullet προσφέροντας δροσερά και υγιεινά smoothies. Στον τερματισμό θα υπάρχουν μπανάνες καθώς και πίτσες, προσφορά της Pizza Fan, για τους μικρούς μας φίλους.

Για κάτι διαφορετικό η Micro Scooters Greece θα είναι παρόν στο χώρο της διοργάνωσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για βόλτες και test rides με τα Micro Scooters. Επειδή το παιχνίδι δεν έχει ηλικία, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος και για τους ενήλικες!

Σας περιμένουμε στον πιο διασκεδαστικό αγώνα δρόμου της χρονιάς για να τρέξουμε και να διασκεδάσουμε παρέα!

Όλοι όσοι λάβουν μέρος στους αγώνες θα προσφέρουν στη δράση του «BEST BUDIES GREECE – ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ Ελλάδας», αφού το RUN TOGETHER φέτος θα στηρίξει τις ανάγκες και το έργο του οργανισμού.

Την ιατρική κάλυψη της διοργάνωσης καλύπτει η HOMED Γιατροί 24h ενώ διασώστες των Lifeguards Hellas θα βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής και στον τερματισμό για ότι χρειαστεί.

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι η ΙΚΕΑ και η COUNTERPAIN, Υποστηρικτές η Nutribullet, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΩΝΗ, η Dole, η Pizza Fan, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, το Mediterranean College, το Deree, η Lifeguard Hellas, η HOMED, η Micro Scooters και το Studio ONE.

Χορηγοί επικοινωνίας της διοργάνωσης είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8, η COSMOTE TV, o Athens Dee Jay 95.2, το Gazzetta, το OnSports, τα ενημερωτικά portal Newsbomb, Pagenews και In2Life, τα αθλητικά πόρταλ και περιοδικά Runner Magazine, RunningNews.gr, iRunMag.gr, Runnfun.gr, Athletics Magazine, RunnTrail.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις επίσημες σελίδες της διοργάνωσης:

Website: http://www.runtogether.gr

Facebook: https://www.facebook.com/RunTogetherGR

Instagram: https://www.instagram.com/runtogethergr