Αρετή Μαστροδούκα: Η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος - Πώς κατέκτησε τα παγκόσμια ρινγκ

Πριν ακόμα ακουστεί το όνομά της ως πρωταθλήτρια, η Αρετή Μαστροδούκα είχε κερδίσει κάτι πιο δύσκολο: Το δικαίωμα να σταθεί στο ρινγκ ως η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος. Γεννημένη στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1976, με πολυετή πορεία στον πρωταθλητισμό, δεν μπήκε τυχαία στην πυγμαχία. Ο δρόμος της χτίστηκε με κόπο, ρήξεις και αδιάκοπο πείσμα. Σήμερα, στα 39 της, όχι μόνο διδάσκει την πυγμαχία, αλλά και κάτι πιο πολύτιμο: «Πώς να χτίζεις ανθεκτικότητα από το μηδέν».

Η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα της: Πτώση, πόνος και ανάσταση

Η Αρετή μιλώντας στο Newsbomb.gr θυμάται έντονα τη δυσκολότερη φάση της καριέρας της, μια περίοδο που δοκιμάστηκε όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή της: «Η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα μου ήταν όταν τραυματίστηκα στο γόνατο, λίγο πριν ξεκινήσω την επαγγελματική μου πορεία στην πυγμαχία. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως όλα όσα είχα χτίσει, οι θυσίες, η πειθαρχία, τα όνειρα, μπορούσαν να χαθούν μέσα σε μια στιγμή. Ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι δεν αρκεί να προσπαθείς απλά. Πρέπει να επιλέγεις να συνεχίζεις, ακόμα και όταν όλα γκρεμίζονται».

«Χρειάστηκε να αλλάξω προπονητή, να μείνω χωρίς προπονητήριο, να ξεκινήσω από το μηδέν, όχι επειδή δεν τα κατάφερνα, αλλά επειδή δεν συμβιβάστηκα με συνθήκες που μου επέβαλαν. Έπρεπε να αποφασίσω ότι, ακόμα και μόνη μου, ακόμα και όταν οι άλλοι μου δυσκολεύουν τον δρόμο, εγώ θα συνεχίσω, πρόσθεσε.

Ο τραυματισμός της δεν ήταν μόνο σωματικός. Ήταν και υπαρξιακός. Η αίσθηση της αδιαφορίας και της απόρριψης ήταν καταλυτική: «Θυμάμαι πως ένιωθα αόρατη. Είχα επενδύσει τα πάντα, και η αδιαφορία που δέχτηκα με διέλυσε περισσότερο από τον ίδιο τον τραυματισμό. Ήταν εκεί που έπρεπε να επιλέξω: ή θα μείνω κάτω, ή θα σηκωθώ και θα πάρω την πορεία μου στα χέρια μου. Δεν το έκανα με αυτοπεποίθηση. Το έκανα με πείσμα. Με απογοήτευση. Με κόμπο στο στομάχι. Αλλά και με επίγνωση ότι, ακόμα και χωρίς υποστήριξη, μπορείς να χτίσεις δύναμη – από το μηδέν».

Από αυτήν την εμπειρία γεννήθηκε και το Your A Game, η μεθοδολογία ζωής και ενδυνάμωσης που ίδρυσε: «Γιατί συνειδητοποίησα πως δεν είναι ο τίτλος, το μετάλλιο ή η αναγνώριση που σε κάνουν αληθινά δυνατό. Είναι το ποιος είσαι όταν όλα γύρω σου καταρρέουν και κανείς δεν βλέπει τι περνάς. Και παρ’ όλα αυτά συνεχίζεις».

«Το ξεπέρασα γιατί πήρα μια καθαρή απόφαση: να μη χτίσω την αξία μου πάνω σε άλλους. Να μην περιμένω να με επιλέξει κανείς. Να γίνω εγώ η επιλογή μου. Και αυτό είναι κάτι που διδάσκω κάθε μέρα: η ψυχική ανθεκτικότητα δεν εμφανίζεται όταν όλα πάνε καλά. Χτίζεται όταν νιώθεις ότι δεν έχεις τίποτα και συνεχίζεις να δίνεις ό,τι έχεις», πρόσθεσε.

«Είχα επιλέξει να μην τα παρατήσω όταν όλα μου έλεγαν “φτάνει”. Και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Your A Game: η δυσκολία δεν είναι ο τερματισμός. Είναι το σημείο που αποκαλύπτεται ο πραγματικός σου χαρακτήρας. Και αυτός δεν φαίνεται όταν όλα πάνε καλά. Φαίνεται όταν πέφτεις και επιμένεις», συμπλήρωσε.

«Δεν μου άνοιξε κανείς την πόρτα, το έκανα μόνη μου»

Η είσοδός της στην επαγγελματική πυγμαχία δεν ήταν «μια επιλογή καριέρας». Ήταν μια επαναστατική πράξη: «Το να γίνω η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος δεν ήταν μια απλή επιλογή καριέρας. Ήταν μια απόφαση ζωής που απαιτούσε να φύγω από το γνώριμο, το ασφαλές, το 'δοσμένο'. Δεν υπήρχε έτοιμο μονοπάτι. Έπρεπε να το φτιάξω μόνη μου και να το υπερασπιστώ καθημερινά.»

Η κοινωνική αμφισβήτηση ήταν έντονη. Πολλοί την απέτρεπαν. Εκείνη όμως δεν τους άκουσε: «Αντιμετώπισα αμφισβήτηση από παντού. "Γιατί να το κάνεις;", "Πού πας τώρα στα 35;", "Δεν είναι αργά;", "Ποιος θα σε στηρίξει". Δεν είχα τις γνωριμίες, δεν είχα τους “κατάλληλους” χορηγούς, δεν πληρούσα τα πρότυπα που ήθελαν να "αναδείξουν" σε μια γυναίκα. Δεν μου άνοιξε κανείς την πόρτα. Το έκανα μόνη μου».

«Έπρεπε να βρω μόνη μου σε ποια χώρα μπορώ να πάω για να αποκτήσω επίσημο επαγγελματικό δελτίο και να μπω στο ranking. Να δουλεύω παράλληλα για να μαζεύω τα χρήματα που χρειαζόμουν για τις μετακινήσεις, την προετοιμασία, τα έξοδα. Να κάνω διπλές προπονήσεις, χωρίς σταθερό προπονητήριο. Και να στηρίζομαι σχεδόν αποκλειστικά στη δική μου θέληση – με ελάχιστες, αλλά σημαντικές εξαιρέσεις ανθρώπων που πίστεψαν σε μένα».

«Δεν άλλαξα για να ταιριάξω. Πάλεψα για να φανώ αληθινή. Και με τη συμπεριφορά μου, τις πράξεις μου, τον χαρακτήρα μου, προσπάθησα να αφήσω κάτι πίσω. Όχι μόνο για μένα. Αλλά για όποια έρθει μετά», περιέγραψε.

Η Αρετή δεν ήθελε να εντυπωσιάσει. Ήθελε να μείνει αληθινή: «Γιατί για μένα, το να ανοίγεις δρόμο δεν είναι να φωνάζεις ότι είσαι η πρώτη. Είναι να περπατάς με τέτοιο τρόπο, που να μπορεί να ακολουθήσει και κάποιος άλλος. Όχι πιο εύκολα – αλλά με λιγότερο φόβο και μεγαλύτερη πίστη. Αφού το έκανε η Αρετή, μπορώ κι εγώ. Δεν ήμουν εκεί για να εντυπωσιάσω. Ήμουν εκεί για να μείνω αληθινή. Και αυτό, τελικά, ήταν η μεγαλύτερη νίκη».

Η ψυχολογία του αθλητή και η διαφορετική καθημερινότητα

Η Αρετή εξηγεί με σαφήνεια τη βαθύτερη διαφορά ανάμεσα σε έναν αθλητή και έναν «απλό» άνθρωπο: «Η βασική διαφορά δεν είναι στο ποιος είναι “αθλητής” και ποιος “όχι”. Είναι στο πώς σκέφτεται ο καθένας απέναντι στις προκλήσεις. Η ψυχολογία του αθλητή είναι εκπαιδευμένη να λειτουργεί υπό πίεση, να αντέχει την επανάληψη, να σηκώνεται μετά από αποτυχία και να συνεχίζει με στόχο, όχι με συναίσθημα.»

«Ο "απλός άνθρωπος" μπορεί να έχει τις ίδιες δυνατότητες, αλλά δεν του έχει μάθει κανείς πώς να τις ενεργοποιεί. Δεν έχει μάθει να βλέπει τον εαυτό του ως κάποιον που προπονείται στη ζωή. Και αυτό κάνει τη διαφορά».

Γι’ αυτό και το «Your A Game» που έχει δημιουργήσει δεν εκπαιδεύει μόνο αθλητές: «Η ψυχολογία του αθλητή δεν είναι προνόμιο. Είναι εκπαίδευση. Και είναι κάτι που μπορεί να αποκτήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος, σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί να επιλέξει να λειτουργεί με στόχο και ευθύνη - αντί να παρασύρεται από συνθήκες και δικαιολογίες.»

«Δεν γεννιέσαι αθλητής. Μαθαίνεις να σκέφτεσαι σαν μαχητής και τότε αλλάζει όλη σου η ζωή».

«Όλα αυτά που σε πονάνε τώρα, μια μέρα θα γίνουν το πιο δυνατό σου όπλο»

«Το πιο δυνατό μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από το coaching μου είναι ότι δεν χρειάζεται να γεννηθείς δυνατός για να αντέξεις. Πρέπει να αποφασίσεις ότι δεν θα μείνεις όπως είσαι. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι ταλέντο. Είναι επιλογή. Και αυτή η επιλογή αλλάζει τα πάντα», σημείωσε.

«Δεν προπονώ ανθρώπους για να σκέφτονται θετικά. Τους προπονώ για να λειτουργούν παρά τα εμπόδια, τα τραύματα, την κούραση και την αμφιβολία».

«Το Your A Game δεν είναι θετική σκέψη. Είναι σκληρή αλήθεια με ξεκάθαρη κατεύθυνση. Δεν σε 'ανεβάζει' με λόγια, σε δυναμώνει με πράξεις. Δεν σε καθησυχάζει, σε ενεργοποιεί. Και αν μπεις στη διαδικασία, δεν θα βρεις απλώς δύναμη. Θα γίνεις η δύναμή σου».

Αν μπορούσε να γυρίσει πίσω, δεν θα άλλαζε τίποτα, απλώς θα της έδινε λίγο παραπάνω πίστη: «Αν μπορούσα να μιλήσω στην Αρετή των 20 χρόνων… θα της έλεγα μόνο αυτό: Κράτα γερά. Μη χάσεις την αλήθεια σου. Όλα αυτά που σε πονάνε τώρα, μια μέρα θα γίνουν το πιο δυνατό σου όπλο».

«Μη σε νοιάζει αν δεν σε βλέπουν. Το φως το ανάβεις από μέσα σου. Και όταν ανάψει, δεν φοβάσαι πια να σταθείς στο κέντρο της δικής σου ζωής», ανέφερε η Αρετή Μαστροδούκα.

https://www.instagram.com/reel/DK2LsnMomxS/

Τι κάνει σήμερα η Αρετή Μαστροδούκα

Η Αρετή αυτή τη στιγμή διοικεί το «Your A Game», ένα πλήρες σύστημα ψυχικής ενδυνάμωσης: «Στόχος μου είναι να μεταφέρω την ανθεκτικότητα από τη θεωρία στην πράξη, από τη σκέψη στη δράση, και από το άτομο στο σύνολο».

Με εργαλεία όπως το ALPHA SYSTEM™ και πλήθος δράσεων από retreats μέχρι προγράμματα για εφήβους και γονείς η Αρετή συνεχίζει να προπονεί μαχητές ζωής: «Δεν περιμένεις να είσαι έτοιμος. Αποφασίζεις να ξεκινήσεις. Και εκεί, ξεκινά η αληθινή σου δύναμη».