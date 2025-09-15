Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Σουηδό επικοντιστή Μόντο Ντουπλάντις που με την τρίτη προσπάθεια πήδηξε πάνω από τα 6 μέτρα και 30 εκατοστά, επιτυγχάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

Στη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντό αναρριχήθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα έξι μέτρα!

