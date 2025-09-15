Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!
Με την τρίτη προσπάθειά του, ο Μόντο Ντουπλάντις από τη Σουηδία έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, αφού πέρασε και τα 6,30 μ..
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Σουηδό επικοντιστή Μόντο Ντουπλάντις που με την τρίτη προσπάθεια πήδηξε πάνω από τα 6 μέτρα και 30 εκατοστά, επιτυγχάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ!
Στη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντό αναρριχήθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα έξι μέτρα!
