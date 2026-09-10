Ασταμάτητος Παυλίδης: Φιγουράρει στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα

Κάνει θραύση στην Πορτογαλία και σε κάθε παιχνίδι ανεβάζει ολοένα και περισσότερο τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Ο Βαγγέλης Παυλίδης εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τη Μπενφίκα και με κάθε γκολ, φροντίζει να προσθέτει ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα στην ήδη εντυπωσιακή του παρουσία με τους «αετούς».

Απέναντι στη Μορεϊρένσε, ο Έλληνας επιθετικός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, αυτήν τη φορά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το συγκεκριμένο τέρμα είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς έφτασε τα 72 γκολ με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ από χώρες του εξωτερικού στην ιστορία της.

Πλέον, ο Παυλίδης «βλέπει» μπροστά τον Χάρις Σεφέροβιτς, που βρίσκεται στα 74 τέρματα.