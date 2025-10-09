Μία συσκευή έρχεται να δώσει «φως» στα μάτια των τυφλών συμπολιτών μας - Πώς λειτουργεί

Δύο πρώην συνάδελφοι, ο Πέτρος και ο Κωνσταντίνος, που εργάζονταν στον κλάδο της τεχνολογίας και των υπολογιστών, ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο «εργαλείο» το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει άρδην τη ζωή των συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης.



Ο Κωνσταντίνος Χασάπης, Φυσικός με διδακτορικό και περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον Σχεδιασμό Λύσεων Πληροφορικής, ο Πέτρος Σεβδαγιάν, Ηλεκτρονικός Μηχανικός με MSc και MBA και περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό λύσεων και Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής/Δικτύων και μαζί τους η Σοφία Μπακαλόγλου, Φυσικός, με 15 χρόνια εμπειρία στο επιχειρείν.



Μαζί, ίδρυσαν τη νεοφυή επιχείρηση VizionCrafft με έναν συγκεκριμένο σκοπό, τον οποίο ήδη συμμερίζονται κορυφαία ινστιτούτα και οργανισμοί, που τους υποστηρίζουν.

Αριστερά ο Κωνσταντίνος Χασάπης και δεξιά ο Πέτρος Σεβδαγιάν





Χωρίς κάποιον συγγενή ή φίλο με προβλήματα όρασης, ο Πέτρος εμπνεύστηκε αυτή την ιδέα όταν κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης στην οικία του, παρέλειψε να φορέσει τη προστατευτική μάσκα με αποτέλεσμα να τραυματίσει τα μάτια του. Για δυο ημέρες, περπατούσε με κλειστά μάτια και τη βοήθεια τρίτων μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Και εκεί ήταν που σκέφτηκε μια μεγάλη ανάγκη, που αφορά σε χιλιάδες κόσμο.



Συγκεκριμένα, αφορά σε 150.000 άτομα με προβλήματα όρασης σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων οι 30.000 έχουν ολική απώλεια όρασης.



Η πρώτη σκέψη ήταν, καταρχάς, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα απλό σύστημα το οποίο θα ειδοποιεί τον χρήστη να μην πέσει σε τοίχο ενώ περπατά. Ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα αρχικά, όπως δηλαδή τα συστήματα οπισθοπορείας και στάθμευσης των αυτοκινήτων. «Πήρα μερικούς αισθητήρες, τους έβαλα σε ένα κουτί μαζί με ένα μικροελεγκτή και μια μπαταρία, το κρατούσα στο χέρι μου, περπατούσα τριγύρω και άκουσα ένα “μπιπ – μπιπ”. Έτσι ξεκίνησε», περιγράφει ο Πέτρος Σεβδαγιάν.



Μαζί με τον συνεργάτη του Κωνσταντίνο Χασάπη, έπιασαν αμέσως δουλειά, κι έπειτα από μακρά διαδικασία, έφτιαξαν τα πρώτα πρωτότυπα της συσκευής που οραματίστηκαν ή τουλάχιστον, την πρώτη εκδοχή του, καθώς οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία είναι πολύ μεγάλες, ώστε να κάνουν τη ζωή όσο το δυνατόν λιγότερο δύσκολη, για αυτούς που έχουν προβλήματα όρασης.





Στη μία από τις πολλές εκδοχές της, πρόκειται για μια συσκευή πολύ μικρή, που καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα ή ισχύ μπαταρίας, «είναι μικρό και ελαφρύ, πρακτικό και διακριτικό», όπως το περιγράφουν.



Στη συνέχεια, οι δύο συνεργάτες συναντήθηκαν με τυφλούς συμπολίτες μας, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ανάγκες τους. «Όλα αυτά τα πράγματα που μάθαμε σιγά σιγά μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί τους, μας έκαναν να προβούμε σε πολλές βελτιώσεις. Αυτή ήταν η δυσκολία. Η αρχική ιδέα, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε γρήγορα και εφαρμόστηκε γρήγορα. Ωστόσο είδαμε ότι στη βάση της λειτουργεί».





Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος βελτιώσεων, νέων εξαρτημάτων και δοκιμών αλλά και νέων εκδόσεων, τροποποιήσεων και σχεδιαστικών παραλλαγών.



Η συσκευή πλέον είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τη λειτουργία της, την αναγνώριση του περιβάλλοντος και την καθοδήγηση του χρήστη, ακριβή πλοήγηση μέσω GPS αλλά και συνεχή σύνδεση με το διαδίκτυο. Επίσης, μιλάει με ανθρώπινη φωνή προκειμένου να δώσει οδηγίες ή να προειδοποιήσει τον χρήστη, ενώ δέχεται και φωνητικές εντολές.

Αριστερά ο Πέτρος Σεβδαγιάν και δεξιά ο Κωνσταντίνος Χασάπης





«Η συσκευή μας, μεταξύ των άλλων, συμβάλλει στην προστασία του πάνω μέρους του σώματος και κυρίως του κεφαλιού, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με το μπαστούνι που προστατεύει από τη μέση και κάτω», εξηγούν οι εφευρέτες. Αναγνωρίζει το περιβάλλον γύρω του και τα εν δυνάμει επικίνδυνα αντικείμενα – π.χ. μια κολόνα, μια εσοχή τοίχου ή κάποιο ΙΧ- , ενώ υπολογίζει και την κατεύθυνση της πορείας του χρήστη ώστε να τον προειδοποιήσει την κατάλληλη στιγμή».



«Αυτό που είναι προφανές για εμάς, να περάσουμε δηλαδή δίπλα από ένα κλαδί και να το σπρώξουμε με το χέρι μας, δεν είναι προφανές για τους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης ή τυφλούς. Αυτοί, μπορεί να περπατούν σε έναν πολύ γνωστό τους δρόμο, αλλά εκείνη τη μέρα ο δήμος να κάνει έργα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πιθανό να πέσουν μέσα στην τρύπα των έργων», διευκρινίζουν.



Ο σκοπός όμως, δεν είναι μόνο η εξάλειψη των κινδύνων, αλλά και η δυναμική πλοήγηση και καθοδήγηση, μιας και αναγνωρίζεται πλήρως το περιβάλλον. «Μπορεί να πει στον χρήστη ότι μόλις έφτασε το λεωφορείο με τον αριθμό 512 – ή, να αναγνωρίσει άλλες χρήσιμες καταστάσεις και ταμπέλες και να ενημερώσει», μας λένε οι δημιουργοί.





Παράλληλα, το τεχνικό μέρος της συσκευής βελτιώνεται διαρκώς, ώστε η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο να γίνει ακόμα πιο ακριβής, ώστε να μην χρειάζεται να ακινητοποιείται ο χρήστης χωρίς λόγο. «Η ειδοποίηση πρέπει να είναι η κατάλληλη, ώστε να διαχωρίζονται οι απειλές, οι κίνδυνοι και τα εμπόδια από τα χιλιάδες αντικείμενα ή ανθρώπους που συναντάμε ανά πάσα στιγμή εκεί έξω».



Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει επίσης και μια πιο μικρή σε μέγεθος έκδοση της συσκευής, με περιορισμένες δυνατότητες, που λειτουργεί με ειδικούς αισθητήρες για την προστασία αποκλειστικά του κεφαλιού και προειδοποιεί με ήχους και δονήσεις.



Όπως μας εξηγούν, το μπαστούνι δεν καταργείται, καθώς αποτελεί πολύ χρήσιμο και απαραίτητο συμπλήρωμα, μιας και οι άνθρωποι το έχουν συνηθίσει, το αξιοποιούν ως εργαλείο ζωής, ενώ κυρίως είναι και ένα εργαλείο σήμανσης για τρίτους -δηλαδή χάρη σε αυτό αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι ότι αυτός που το κρατά έχει προβλήματα όρασης, ώστε να δράσει αναλόγως αν χρειαστεί.





Ρωτάμε, τέλος, για τη «μεγάλη εικόνα» των επίμονων προσπαθειών τους. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης στην ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι, το οποίο τώρα είναι σαφώς εχθρικό, ενώ η Πολιτεία δεν έχει δράσει και δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της. Το πρόβλημα όρασης δεν πρέπει να είναι πια ανθρώπινος περιορισμός, αλλά δυστυχώς προκύπτει από αυτά τα ελλείμματα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Καινοτόμα προϊόντα σαν και αυτό, πιστεύουμε, καλύπτουν αυτά τα κενά», σημειώνουν.



Η VizionCrafft υποστηρίζεται από μια σειρά φορέων και οργανώσεων και πλέον θέλει να περάσει στην επόμενη φάση, της παραγωγής, και της διάθεσης της συσκευής στο κοινό. Συγκεκριμένα συνεργάζεται με:

-smartHEALTH : Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας. Στηρίζει επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του υγειονομικού τομέα.

-EIT : European Institute of Innovation & Technology.

-ΙΤΕ: Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Τμήμα υπολογιστικής όρασης).

-EYLaw (Νομικές συμβουλές)

-Egg (by Eurobank) (Enter Grow Go) (συμβουλευτική αναζήτησης επενδυτών και γενικότερης ανάπτυξης επιχείρησης) .

-Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών – Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών.

*Βράβευση Καινοτομίας από EIT Digital. Βραβείο 15.000€ [με συμφωνητικό μελλοντικής συμμετοχής στην εταιρία με ποσοστό 5% (SAFE)]