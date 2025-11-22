Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός»

Το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού παραμένει επίκαιρο και διαχρονικό, ενώ για αιώνες η επιστήμη θεωρούνταν το βασικό αντίπαλο δέος στη θρησκεία. Ωστόσο, το νέο βιβλίο των Γάλλων μαθηματικών Olivier Bonnassies και Michel-Yves Bollore ουσιαστικά «φωνάζει» αυτό που πολλοί έχουν αντιληφθεί, λίγοι όμως το αναφέρουν με το όνομά τους: Η μοντέρνα επιστήμη πλέον όχι απλά δεν είναι αντίθετη, αλλά αντιθέτως ενισχύει την πιθανότητα ύπαρξής ενός ανώτερου δημιουργού. Του Θεού!

Πρόκειται για το βιβλίο «God: The science, the evidence, the dawn of a revolution» (Θεός: Η επιστήμη, οι αποδείξεις, η αυγή μιας επανάστασης) που έχει γίνει ήδη best seller πουλώντας στην Ευρώπη πάνω από μισό εκατομμύριο αντίτυπα.

Το πόνημά τους αντλεί επιχειρήματα από τις εργασίες 62 κατόχων βραβείου Νόμπελ και περισσότερων από 100 διακεκριμένων επιστημόνων, εξετάζοντας επιστημονικές ανακαλύψεις που θεωρούν πως όχι μόνο δεν διαψεύδουν τον Θεό, αλλά ίσως υποδεικνύουν το αντίθετο.

Τα επιχειρήματά τους, πολλά. Κατ'αρχάς, η θεμελιώδης θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, που σηματοδοτεί τη δημιουργία του σύμπαντος πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια, ερμηνεύεται ως αφετηρία που παραπέμπει λογικά σε μια δημιουργική πράξη. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η αδυναμία να ερμηνεύσουμε το “πριν” από τη Μεγάλη Έκρηξη – όταν δεν υφίστανται χρόνος, χώρος ή ύλη – ενισχύει την ιδέα ενός αρχικού προγραμματιστή ή δημιουργού.

Αυτή η ερμηνεία αποκτά επιπλέον βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη τη μοναδικά ακριβή ρύθμιση των παραμέτρων που επιτρέπουν τη ζωή στη Γη. Από τη θερμοκρασία και το μαγνητικό πεδίο, μέχρι τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας και τη γωνία κλίσης του άξονα του πλανήτη, κάθε μεταβλητή φαίνεται να έχει βαθμονομηθεί τέλεια ώστε να καταστεί δυνατή η ύπαρξη βιολογικής ζωής. Όπως υποστηρίζουν οι Bonnassies και Bollore, μια ασήμαντη απόκλιση σε ορισμένες φυσικές σταθερές θα απέκλειε το ενδεχόμενο ζωής, κάτι που μοιάζει απίθανο να αποτελεί προϊόν τυχαίων συμπτώσεων.

Η συλλογιστική αυτή ενισχύεται και από την ανάλυση του DNA και του ανθρώπινου γονιδιώματος, τα οποία χαρακτηρίζονται από εκπληκτική πολυπλοκότητα και αρμονία. Η μετάβαση από άψυχη ύλη σε οργανωμένη ζωή φαντάζει “μαθηματικά αδύνατη” χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας ανώτερης δύναμης ή νοημοσύνης, όπως αναγνωρίζει ακόμη και ο Φράνσις Κρικ, συνδημιουργός της δομής του DNA.

Παράλληλα, θεωρίες αιχμής όπως η σχετικότητα του Αϊνστάιν και η κβαντομηχανική, οι οποίες χαρτογραφούν τα θεμέλια του χώρου και του χρόνου, αναδεικνύουν όρια της ανθρώπινης διάνοιας και υποβάλλουν ερωτήματα που δύσκολα απαντώνται χωρίς μια μεταφυσική προσέγγιση. Η φυσική συμπαντική “σταθερά του φωτός”, η άμεση σχέση ύλης και ενέργειας καθώς και τα ανεξήγητα φαινόμενα κβαντικής διεμπλοκής, οδηγούν πολλούς στη σκέψη ότι το σύμπαν διέπεται από βαθύτερες νομοτέλειες ή ίσως την παρέμβαση δημιουργού.

Έτσι, το βιβλίο καταλήγει ότι δεν βρισκόμαστε απλώς μπροστά σε μια επιστημονική πρόοδο, αλλά σε μια πνευματική επανάσταση: Τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, δεν αποκλείουν – τουναντίον ενισχύουν – την πιθανότητα ύπαρξης Θεού, ενσωματώνοντας το μεταφυσικό στη νέα επιστημονική αναζήτηση!

Oι συγγραφείς του βιβλίου

Το Newsbomb μίλησε αποκλειστικά με τον συγγραφέα Michel-Yves Bollore και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. Τελικά μπορούμε να είμαστε σίγουροι; Και για «ποιον» Θεό μιλάμε;

Δείτε τη συνέντευξη: