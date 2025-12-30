Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες»

Δραματική αύξηση στις υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης καταγράφεται στη χώρα μας, γεγονός που καταδεικνύει τη μετεξέλιξη του εγκλήματος από τον φυσικό στον ηλεκτρονικό χώρο, αλλά και την έντονη ανάγκη να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι απαραίτητοι μηχανισμοί προστασίας των πολιτών.

Σύμφωνα με την έκθεση «CyberX Fraud Statistics Report 2025», μια αναλυτική μελέτη για την εξέλιξη της ηλεκτρονικής απάτης στην Ελλάδα, που βασίζεται στην επεξεργασία πραγματικών υποθέσεων και στη συσχέτισή τους με τις διεθνείς τάσεις κυβερνοεγκλήματος, σε σύγκριση με το 2024 (157 υποθέσεις), οι υποθέσεις που αναλύθηκαν παρουσίασαν αύξηση κατά 210%!

Η ραγδαία αυτή αύξηση δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, παρά μάλλον η πραγματικότητα ευθυγραμμίζεται πλέον πλήρως με αυτό το διεθνές μοτίβο. Σε διεθνές επίπεδο, το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία. Διεθνείς εκτιμήσεις τοποθετούν το συνολικό ετήσιο κόστος του στα 10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που υπερβαίνει το ΑΕΠ πολλών κρατών.

Πάνω από το 50% των περιστατικών παγκοσμίως σχετίζεται με καθαρό οικονομικό κίνητρο, ενώ το phishing, η κοινωνική μηχανική, οι παραπλανητικές ψηφιακές διαφημίσεις και οι ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες παραμένουν τα βασικά σημεία εισόδου για τους δράστες.

Οικονομικό Αποτύπωμα των Υποθέσεων

Η ανάλυση των 487 υποθέσεων ανέδειξε ένα ιδιαίτερα βαρύ οικονομικό αποτύπωμα:

Συνολικές εκτιμώμενες απώλειες: 3,21 εκατ. Ευρώ

Απώλειες από επενδυτικές & FOREX απάτες: 2,07 εκατ. Ευρώ

Ποσοστό συμμετοχής επενδυτικών scams στις συνολικές ζημίες: 64,5%

Μέση απώλεια ανά θύμα επενδυτικής απάτης: 59.300 ευρώ

Ποσοστό μερικής ή πλήρους ανάκτησης χρημάτων: 15,8%

Μέσος χρόνος αναγνώρισης της απάτης: 5,2 ημέρες

Ποσοστό περιστατικών με επίσημη καταγγελία: 62%

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κρίσιμο χρονικό παράθυρο των πρώτων ημερών είναι καθοριστικό, καθώς μετά την πάροδο του οι πιθανότητες ανάκτησης μειώνονται δραστικά.

Συχνότητα Εμφάνισης ανά Κατηγορία Απάτης

Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στις πιο συχνές και επαναλαμβανόμενες μορφές απάτης που εντοπίστηκαν στο δείγμα. Ένα μέρος των υποθέσεων αφορά μικτές ή εξειδικευμένες τεχνικές και δεν αποτυπώνεται αναλυτικά ανά κατηγορία.

Οι συχνότερες μορφές ηλεκτρονικής απάτης το 2025 ήταν:

Online απάτες & ψεύτικα e-shops: 118 υποθέσεις (24%)

Phishing & impersonation attacks: 96 υποθέσεις (20%)

Επενδυτικά / FOREX scams: 62 υποθέσεις (13%)

Romance & sextortion scams: 41 υποθέσεις (8%)

Παραβιάσεις λογαριασμών social media: 48 υποθέσεις (10%)

Παρότι τα επενδυτικά scams δεν κατατάσσονται πρώτα σε συχνότητα, συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών απωλειών, επιβεβαιώνοντας τη σαφή διάκριση μεταξύ πιθανότητας έκθεσης και οικονομικού κινδύνου.

Προφίλ Θυμάτων

Το προφίλ των θυμάτων δείχνει ότι η ηλεκτρονική απάτη αφορά κυρίως ενεργούς ψηφιακούς χρήστες:

Ηλικίες

45–60: 35%

31–44 ετών: 30%

60+: 19%

18–30 ετών: 16%

Γεωγραφικά:

Αττική: 42%

Θεσσαλονίκη: 18%

Κρήτη: 12%

Υπόλοιπη Ελλάδα: 28%

Πώς Ξεκινά η Απάτη το 2025

Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρη μετατόπιση προς τα ψηφιακά οικοσυστήματα προβολής:

Online διαφημίσεις & πλατφόρμες: 50%

Email & SMS phishing: 17%

Social media & messaging apps: 15%

Τηλεφωνικές απάτες: 10%

Dating apps & λοιπά κανάλια: 8%

Η απάτη πλέον ενσωματώνεται οργανικά στο καθημερινό ψηφιακό περιβάλλον του χρήστη, καθιστώντας τη διάκριση πραγματικού και ψεύτικου περιεχομένου ολοένα και πιο δύσκολη.

Ευρήματα Κλειδιά (Key Findings)

Η ηλεκτρονική απάτη στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ταχείας επιτάχυνσης

Οι επενδυτικές απάτες αποτελούν τον μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο

Οι ψηφιακές διαφημίσεις είναι το κυρίαρχο σημείο έναρξης απάτης

Η έγκαιρη αναγνώριση παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας περιορισμού ζημιών

«Οι απάτες πια μοιάζουν φυσιολογικές»

Η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, Διευθύντρια CyberX - Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, εξηγεί στο Newsbomb τα πορίσματα της μελέτης:

«Το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό των απατών το 2025 είναι ότι μοιάζουν απολύτως φυσιολογικές. Δεν ξεκινούν με “ύποπτα” email, αλλά με διαφημίσεις που βλέπουμε καθημερινά, μηνύματα στο WhatsApp ή ειδοποιήσεις που υπόσχονται χρήματα που “δικαιούμαστε”.

Στη CyberX είδαμε πολίτες να χάνουν χρήματα μέσα από ψεύτικες καμπάνιες αγορών τύπου Temu, όπου όλα — από τη σελίδα έως τα σχόλια — φαίνονται αληθινά. Άλλοι ξεκίνησαν από ένα απλό μήνυμα στο WhatsApp που τους καλούσε σε ομάδα εργασίας ή επένδυσης. Εκεί, μέσα σε λίγες ημέρες, πείστηκαν ότι “όλοι κερδίζουν” και κατέθεσαν χρήματα.

Ένα στοιχείο που συχνά παραβλέπεται είναι ότι τα θύματα δεν εξαπατώνται επειδή είναι αφελή, αλλά επειδή οι απάτες ενεργοποιούν απολύτως φυσιολογικές αντιδράσεις: την ανάγκη για ευκαιρία, την επιβεβαίωση από άλλους και τον φόβο ότι θα “χάσουμε κάτι”. Στα περισσότερα περιστατικά του 2025, οι άνθρωποι που εξαπατήθηκαν ήταν ενημερωμένοι, εργαζόμενοι και προσεκτικοί χρήστες του διαδικτύου. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που πρέπει να μιλάμε για την απάτη: όχι ως προσωπική αποτυχία, αλλά ως σχεδιασμένη χειραγώγηση. Όσο πιο γρήγορα το αποδεχτούμε, τόσο πιο εύκολα θα ζητάμε βοήθεια και τόσο περισσότερες απώλειες θα αποτρέπονται.

Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι η απάτη σπάνια τελειώνει στην πρώτη απώλεια. Τα στοιχεία των θυμάτων κυκλοφορούν, πωλούνται και επαναχρησιμοποιούνται, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουμε “δεύτερο και τρίτο κύμα εξαπάτησης”. Γι’ αυτό βλέπουμε ανθρώπους που, μήνες μετά από μια επενδυτική απάτη, δέχονται μηνύματα για “επιστροφή χρημάτων”, “εντοπισμό crypto wallet” ή “νομική βοήθεια”, που στην πραγματικότητα αποτελούν νέα παγίδα. Η έγκαιρη καταγγελία και η αλλαγή ψηφιακής συμπεριφοράς μετά το πρώτο περιστατικό είναι καθοριστικές· διαφορετικά, το θύμα παραμένει στοχευμένο για χρόνια.

Για το 2026, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης οι απάτες θα γίνουν πιο προσωπικές και πιο πειστικές.

Ο κανόνας που πρέπει να θυμόμαστε είναι απλός: καμία σοβαρή εταιρεία δεν ζητά χρήματα, στοιχεία ή “γρήγορες αποφάσεις” μέσω μηνύματος ή τηλεφωνικής κλήσης. Όταν κάτι σε πιέζει, συνήθως δεν είναι ευκαιρία — είναι παγίδα».

Διαβάστε επίσης