Εκρηκτική άνοδος και ρεκόρ στην κρουαζιέρα -Γιατί και οι νέοι επιλέγουν πια αυτόν τον τρόπο διακοπών

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη διεθνή κρουαζιέρα, με τον αριθμό των επιβατών να αγγίζει τα 34,6 εκατομμύρια παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA). Η αύξηση κατά 9,3% σε σχέση με το 2023 σηματοδοτεί ιστορικό ρεκόρ για τον κλάδο.

Η Βόρεια Αμερική διατήρησε την κυριαρχία της, με περισσότερους από 20,5 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ και η Ευρώπη κατέγραψε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα 8,4 εκατομμύρια.

Αξιοσημείωτο εύρημα είναι η ηλικιακή σύνθεση των επιβατών: το 2024 η μέση ηλικία έπεσε στα 46,5 έτη, με το 36% των ταξιδιωτών να είναι κάτω των 40. Πάνω από τα δύο τρίτα ανήκουν πλέον στις γενιές Millennials, Gen Z και Gen X, οι οποίοι φέρνουν έναν πιο νεανικό, χαλαρό και κοινωνικό χαρακτήρα στην εμπειρία της κρουαζιέρας.

Για τους νεότερους, η κρουαζιέρα αποτελεί μέσο εξερεύνησης και εμπειριών, όχι απλώς διακοπών. Επιλέγουν σύντομα, θεματικά και ευέλικτα δρομολόγια, κάνουν κρατήσεις νωρίτερα και ταξιδεύουν συχνά solo χαρακτηριστικά, το 12% των επιβατών το 2024 ταξίδεψαν μόνοι, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2023.

Τα πλοία ανταποκρίνονται δυναμικά στις νέες απαιτήσεις, ενσωματώνοντας τεχνολογικές και βιώσιμες λύσεις και προσφέροντας δραστηριότητες, θεματικά ταξίδια και καινοτόμες υπηρεσίες, που απευθύνονται σε ένα πιο ενεργό κοινό.

Γιώργος Κουμπενάς: «Οι νέοι αλλάζουν το παιχνίδι στην κρουαζιέρα»

Ο Γιώργος Κουμπενάς, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, επιβεβαιώνει αυτή τη στροφή της αγοράς: «Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έντονο ενδιαφέρον από τους νέους για ταξίδια με κρουαζιέρα. Η μέση ηλικία των επιβατών πέφτει διαρκώς, φτάνοντας πλέον τα 30 με 40 έτη. Βλέπουμε νεαρά ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με παιδιά να προτιμούν την κρουαζιέρα, επιλέγοντας δρομολόγια πιο ευέλικτα και σύντομα».

Ο ίδιος σημειώνει πως οι «τριήμερες και τετραήμερες κρουαζιέρες» προς Μύκονο, Σαντορίνη, Πάτμο, Ηράκλειο και Ρόδο έχουν μεγάλη απήχηση στις νεότερες ηλικίες: «Οι εταιρείες έχουν προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Στα πλοία υπάρχουν DJ, σύγχρονη μουσική, δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, water sports, θεματικές βραδιές—όλα όσα απευθύνονται σε ένα πιο δραστήριο και νεανικό κοινό».

Οι προορισμοί με ρεκόρ

Η Καραϊβική διατήρησε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις, προσελκύοντας σχεδόν 15 εκατομμύρια ταξιδιώτες, με αύξηση 17,1%. Η Μεσόγειος ακολουθεί, με αύξηση 5,8%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της ελκυστικότητα. Αλάσκα, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία επίσης ενισχύθηκαν.

Ιδιαίτερη άνοδο, όμως, σημειώνουν οι εξερευνητικές κρουαζιέρες προς προορισμούς όπως η Ανταρκτική και η Ισλανδία, οι οποίες παρουσίασαν άνοδο 21,6%. Η ζήτηση για πιο αυθεντικές, βιωματικές και «μοναδικές» εμπειρίες αποτυπώνει ξεκάθαρα τη νέα τάση στον τουρισμό.

Αντίθετα, περιοχές όπως η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και η Νότια Αμερική εμφάνισαν κάμψη, κυρίως λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών παραγόντων.

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι αισιόδοξες: το 2025 αναμένονται 37,7 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ ως το 2028 ο αριθμός εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 42 εκατομμύρια. Η ανάπτυξη βασίζεται σε νέες παραγγελίες πλοίων αλλά και στη συνεχή επέκταση σε νέες αγορές και ηλικιακές ομάδες.

Melissa Newman: «Η κρουαζιέρα είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο»

Η Melissa Newman, έμπειρη ταξιδιώτισσα και digital nomad, εξηγεί στο Newsbomb.gr γιατί η κρουαζιέρα κερδίζει ολοένα και περισσότερο το νεανικό κοινό:

«Οι νεότεροι ταξιδιώτες είναι πιο προσεκτικοί με τον προϋπολογισμό τους, ειδικά με το κόστος ζωής να αυξάνεται και τους μισθούς να παραμένουν στάσιμοι. Η άνοδος των cruise influencers έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να τους δείξει την αξία της κρουαζιέρας, χάρη στον all-inclusive χαρακτήρα της. Επιπλέον, πολλοί έχουν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία από προηγούμενες γενιές.

Τα υβριδικά και απομακρυσμένα μοντέλα εργασίας, όπως και στη δική μου περίπτωση, επιτρέπουν να δουλεύεις από οπουδήποτε στον κόσμο, αρκεί να έχεις υπολογιστή και σύνδεση Wi-Fi. Για μένα, η κρουαζιέρα είναι και ένας αποδοτικός τρόπος να “δοκιμάσεις” διαφορετικούς προορισμούς σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να αποφασίσεις σε ποιον θες να επιστρέψεις αργότερα για πιο εις βάθος εξερεύνηση».

https://www.instagram.com/reel/DM_L_hURECb/

Όσο για την προσαρμογή των εταιρειών κρουαζιέρας στις ανάγκες των Millennials και της Gen Z, η Melissa σημειώνει: «Κάποιες εταιρείες τα καταφέρνουν καλύτερα από άλλες. Η Royal Caribbean, με πλοία όπως το Icon of the Seas, έχει επενδύσει πολύ σε δραστηριότητες, ψυχαγωγία και παροχές που κρατούν απασχολημένους ταξιδιώτες κάθε ηλικίας. Το ίδιο ισχύει και για πιο σύγχρονες εταιρείες όπως η Carnival και η MSC, που δίνουν έμφαση στη διασκέδαση, αφήνοντας πίσω την πιο “επίσημη” εικόνα των κρουαζιέρων του παρελθόντος. Φυσικά, η παλαιότερη γενιά παραμένει σημαντική για τον κλάδο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το κοινό σταδιακά μειώνεται. Γι’ αυτό και οι εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. Ένα παράδειγμα που ξεχωρίζει για μένα είναι η Virgin Voyages, η οποία, ως adults-only εταιρεία, έχει καταφέρει να βρει την ισορροπία και να καινοτομήσει με τρόπο που προσελκύει ιδιαίτερα τους νεότερους».

https://www.instagram.com/p/DMYKYPvRKr_/

Νέο ρεκόρ και στην Ελλάδα - Πρωταγωνιστικός ρόλος

Η Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση το 2024, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αφίξεων. Συγκεκριμένα, τα ελληνικά λιμάνια υποδέχτηκαν 5.490 κρουαζιερόπλοια και 7.927.709 επισκέπτες, αυξημένα κατά 260 πλοία και 924.559 επιβάτες συγκριτικά με το 2023.

Η αύξηση σε ποσοστά μεταφράζεται σε +5% στις προσεγγίσεις και +13,2% στους επιβάτες. Το 2023 ήταν ήδη χρονιά ρεκόρ, με 5.230 αφίξεις και 7 εκατ. ταξιδιώτες, γεγονός που καθιστά τη φετινή επίδοση ακόμη πιο εντυπωσιακή. Για το 2025 προβλέπεται περαιτέρω άνοδος 10-15%.