Forbes: Ένα ελληνικό χωριό ξεχωρίζει σε παγκόσμια λίστα ομορφιάς

Μια γωνιά του Αιγαίου αναγνωρίστηκε διεθνώς, κατακτώντας θέση στη λίστα με τα πιο όμορφα χωριά παγκοσμίως, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Forbes σε συνεργασία με ειδικούς του ταξιδιωτικού χώρου που προτείνουν εναλλακτικούς προορισμούς.

Το χωριό ξεχωρίζει για την αυθεντική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τα λευκά σπίτια, τα στενά καλντερίμια και τη μαγευτική θέα στο τοπίο. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιπλανηθούν σε καλλιτεχνικές γκαλερί, να γευτούν παραδοσιακές συνταγές σε μικρές ταβέρνες και να απολαύσουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το Forbes, ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής παράδοσης καθιστά τον προορισμό ιδανικό για περιπάτους και φωτογραφικές στιγμές. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει πως η Ελλάδα κρύβει ακόμα ανεκτίμητα διαμάντια, ικανά να εντυπωσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Αξίζει να τονιστεί πως στην κατάταξη κυριαρχούν ευρωπαϊκά χωριά, με την ελληνική παρουσία να αναδεικνύει την ακαταμάχητη γοητεία των νησιών μας.

Στη λίστα με τα 50 ομορφότερα χωριά του κόσμου περιλαμβάνεται και η Οία της Σαντορίνης, δίπλα σε μέρη όπως το Χάλστατ (Αυστρία), το Ρέινε (Νορβηγία), το Γκίθορν (Ολλανδία), η Μαναρόλα (Ιταλία) και το Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ (Γερμανία).

Τα 50 πιο όμορφα χωριά του κόσμου, σύμφωνα με το Forbes: