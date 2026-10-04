Τι να προσέχετε στις διατροφικές ετικέτες εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη

Έχετε υψηλή χοληστερόλη; 7 έξυπνοι τρόποι για να διαβάζετε τις διατροφικές ετικέτες.

Newsroom

Τι να προσέχετε στις διατροφικές ετικέτες εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη, ο πιο σημαντικός αριθμός στην ετικέτα ενός τροφίμου ενδέχεται να μην είναι η ίδια η χοληστερόλη.

Ο έλεγχος των ειδών λίπους, των φυτικών ινών και του μεγέθους της μερίδας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τρόφιμα που συμβάλλουν στην μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης και στην καλύτερη υγεία της καρδιάς σας.

Τι πρέπει να ελέγχετε σε μια διατροφική ετικέτα

  1. Συγκρίνετε τα κορεσμένα λιπαρά, όχι μόνο τα συνολικά λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά μπορούν να αυξήσουν την LDL χοληστερόλη. Για τα στερεά τρόφιμα, ποσότητα 1,5 γρ. ή λιγότερο ανά 100 γρ. θεωρείται χαμηλή, ενώ πάνω από 5 γρ. θεωρείται υψηλή. Συγκρίνετε παρόμοια προϊόντα, όπως τυριά ή έτοιμα γεύματα. Το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί μπορεί να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε συνολικά λιπαρά, αλλά παρέχουν κυρίως ακόρεστα λιπαρά, τα οποία αποτελούν πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις έναντι των κορεσμένων.
  2. Ελέγξτε τα συστατικά για τρανς λιπαρά. Τα τρανς λιπαρά μπορούν να αυξήσουν την LDL χοληστερόλη και είναι προτιμότερο να αποφεύγονται. Οι παρασκευαστές δεν υποχρεούνται να αναγράφουν ξεχωριστά τα τρανς λιπαρά. Ελέγξτε την λίστα συστατικών για «μερικώς υδρογονωμένα» έλαια. Τα τρανς λιπαρά υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς, ωστόσο το είδος του λίπους εξακολουθεί να έχει σημασία.
  3. Αναζητήστε φυτικές ίνες, ειδικά από βρώμη και όσπρια. Οι διαλυτές φυτικές ίνες βοηθούν στην μείωση της LDL χοληστερόλης. Επιλέξτε βρώμη, κριθάρι, φασόλια, φακές και προϊόντα ολικής άλεσης. Η αναγραφή των φυτικών ινών δεν είναι υποχρεωτική, επομένως ελέγξτε την λίστα συστατικών καθώς και την τυχόν αναγραφόμενη ποσότητα φυτικών ινών.
  4. Ελέγξτε τα σάκχαρα χωρίς να τα συγχέετε με τη χοληστερόλη. Η υπερβολική κατανάλωση προστιθέμενης ζάχαρης μπορεί να βλάψει την υγεία της καρδιάς και να συμβάλει στα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, αλλά η ζάχαρη δεν αποτελεί τον κύριο δείκτη της ετικέτας για την μείωση της LDL. Οι ετικέτες αναγράφουν τα συνολικά «σάκχαρα» (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών) και όχι ξεχωριστό αριθμό για τα προστιθέμενα σάκχαρα. Ελέγξτε τα συστατικά για ζάχαρη, σιρόπια και μέλι.
  5. Συγκρίνετε την περιεκτικότητα σε αλάτι για τη γενικότερη καρδιαγγειακή υγεία. Το αλάτι δεν αυξάνει άμεσα την LDL χοληστερόλη, αλλά η υπερβολική κατανάλωσή του μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Το αλάτι δεν αυξάνει άμεσα την LDL χοληστερόλη, αλλά η υπερβολική κατανάλωσή του μπορεί να ανεβάσει την αρτηριακή πίεση. Για τις στερεές τροφές, περιεκτικότητα 0,3 γρ. αλατιού ή λιγότερο ανά 100 γρ. θεωρείται χαμηλή, ενώ πάνω από 1,5 γρ. θεωρείται υψηλή. Η ένδειξη «μειωμένο αλάτι» δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι το προϊόν έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.
  6. Δώστε σημασία στο κάλιο, αλλά μην εστιάζετε αποκλειστικά στο ποσοστό που αναγράφεται στην ετικέτα. Οι τροφές που είναι πλούσιες σε κάλιο, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια, συμβάλλουν στη διατήρηση υγιούς αρτηριακής πίεσης. Η αναγραφή του καλίου δεν είναι υποχρεωτική και η μεγαλύτερη ποσότητα δεν είναι πάντα προτιμότερη: άτομα με νεφρική νόσο ή όσοι λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα ενδέχεται να χρειάζεται να περιορίσουν την πρόσληψή του.
  7. Ελέγξτε την μερίδα που πρόκειται να καταναλώσετε πραγματικά. Οι ετικέτες αναγράφουν τιμές ανά 100 g ή 100 ml, διευκολύνοντας τη σύγκριση μεταξύ εμπορικών σημάτων, ενώ ενδέχεται να παρέχουν και τιμές ανά μερίδα. Εάν καταναλώσετε διπλάσια ποσότητα από την αναγραφόμενη μερίδα, προσλαμβάνετε διπλάσια ποσότητα κορεσμένων λιπαρών, αλατιού και άλλων θρεπτικών συστατικών σε σχέση με αυτά που αναφέρονται για τη συγκεκριμένη μερίδα.
διατροφικη ετικετα χοληστερολη

Σημαίνει η ένδειξη «χωρίς χοληστερόλη» ότι το προϊόν είναι ωφέλιμο για την καρδιά;

Όχι απαραίτητα. Τρόφιμα που παρασκευάζονται με έλαιο καρύδας ή φοινικέλαιο μπορεί να μην περιέχουν καθόλου διατροφική χοληστερόλη, αλλά να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

Ελέγξτε την πλήρη διατροφική δήλωση αντί να βασίζεστε σε ισχυρισμούς που αναγράφονται στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας. Οι διατροφικές αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της χοληστερόλης, αλλά δεν υποκαθιστούν τη συνταγογραφούμενη θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι πάντα καλύτερο ένα προϊόν με την ένδειξη «χαμηλά λιπαρά»;

Όχι. Μπορεί να περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή ορισμένη ποσότητα κορεσμένων λιπαρών. Συγκρίνετε την περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και τα συστατικά μεταξύ παρόμοιων προϊόντων.

Αν παίρνω στατίνη, έχουν σημασία οι ετικέτες των τροφίμων;

Ναι. Μια ωφέλιμη για την καρδιά διατροφή και μια συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή για την μείωση της χοληστερόλης λειτουργούν συνδυαστικά. Συνεχίστε την λήψη του φαρμάκου σύμφωνα με τις οδηγίες, αντί να τη διακόψετε, επειδή «βελτιώσατε τη διατροφή σας».

Συμπέρασμα

Ξεκινήστε ελέγχοντας τα κορεσμένα λιπαρά, τις φυτικές ίνες και τις ρεαλιστικές μερίδες, και στη συνέχεια εξετάστε τη ζάχαρη και το αλάτι για τη γενικότερη υγεία της καρδιάς. Η σύγκριση παρόμοιων προϊόντων είναι πιο χρήσιμη από το να βασίζεστε σε έναν μεμονωμένο ισχυρισμό υγείας στην ετικέτα.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμών λόγω 28ης Οκτωβρίου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς»

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το «αιώνιο χιόνι» των τροπικών δασών παύει να είναι αιώνιο: Λιώνουν οι τελευταίοι τροπικoί παγετώνες

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford επιστρέφει στο WRC

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναχτύπησε ο Σαμαράς ανήμερα των «γενεθλίων» της ΝΔ - Βίντεο

10:43ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπάρχει μήπως κάποια “πέμπτη φάλαγγα”, στην Ελλάδα;

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας: Η ιδρυτική διακήρυξη και οι 6 ιστορικοί σταθμοί

10:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι βρήκε συντρίμμια από το αγνοούμενο αεροσκάφος – Αγωνία για τους έξι επιβάτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ένιωθε ότι όλοι τον εκμεταλλεύονται», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

10:07ΕΥ ΖΗΝ

Τι να προσέχετε στις διατροφικές ετικέτες εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στήριξη στους πληγέντες της Κρήτης, μέτρα για την ενέργεια και νέες παρεμβάσεις στην οικονομία

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Αλιείς: Συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία για 4η μέρα - «Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο πισωκίνητο Geely E2 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Race for the Cure: Χιλιάδες δρομείς στους δρόμους της Αθήνας - Εντυπωσιακές εικόνες από την εκκίνηση του αγώνα

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στην Ευρώπη: Πώς η άναρχη δόμηση και οι ευάλωτες υποδομές αυξάνουν τον κίνδυνο

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση πετάει ό,τι ιδέα μπορεί να ακουστεί, χωρίς να την κοστολογεί» - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου και τις 120 δόσεις

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: «Από θαύμα γλίτωσα», λέει ο οδηγός που είδε βράχο να πέφτει στο αμάξι του

08:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ διόρισε τον Τζέι Κλέιτον «τσάρο» της κυβέρνησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη – Ποιοι είναι οι στόχοι της «Δύναμης Υπερνοημοσύνης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

07:22LIFESTYLE

The Voice: «Λύγισαν» οι κριτές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»

07:36LIFESTYLE

Φιλ Κόλινς: Η συγγνώμη στον Πολ Μακάρτνεϊ μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης - Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ένιωθε ότι όλοι τον εκμεταλλεύονται», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Βούλγαροι έγιναν προαιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών – Ο Κρούμος που έκανε κούπα για κρασί το κρανίο του Νικηφόρου και η εκδίκηση του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Αποκάλυψε τον «διάσημο φίλο» που του επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ κοιμόταν - «Είναι τρομακτικό ακόμη και να το σκέφτομαι»

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για τη γιατρό – «Έκανε διαγνώσεις μέσω υπολογιστή και για μετενσάρκωση»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέντε Τούρκοι υπό το καθεστώς πρόσφυγα παρήγαγαν κάνναβη στη Μεσσηνία και την πωλούσαν στα Εξάρχεια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Race for the Cure: Χιλιάδες δρομείς στους δρόμους της Αθήνας - Εντυπωσιακές εικόνες από την εκκίνηση του αγώνα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός – Η εβδομάδα φέρνει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Υποδέχεται αήττητη και πρώτη τη Γερμανία στην sold out Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Κοντά σε Ζωνιανά και Ανώγεια το επίκεντρο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξαναχτύπησε ο Σαμαράς ανήμερα των «γενεθλίων» της ΝΔ - Βίντεο

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πού κλείνουν δρόμοι την Κυριακή σε Αθήνα και Πειραιά - Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ