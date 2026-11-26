Σχεδόν το 76% του βάρους ενός ωμού καρπού μακαντάμια αποτελείται από λίπος. Ωστόσο, κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση αυτών των ξηρών καρπών ως αντικατάσταση τροφίμων πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά, μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης.

Η εξήγηση έγκειται στο είδος του λίπους που περιέχουν και στο τι αντικαθιστούν στη διατροφή σας.

Τι καθιστά τους ξηρούς καρπούς μακαντάμια διατροφικά ξεχωριστούς;

Οι καρποί μακαντάμια είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε μονοακόρεστα λιπαρά, συμπεριλαμβανομένου του ελαϊκού οξέος, το οποίο είναι άφθονο και στο ελαιόλαδο, καθώς και του παλμιτελαϊκού οξέος, ενός λιπαρού οξέος της κατηγορίας ωμέγα-7.

Ακολουθούν τα στοιχεία για το τι παρέχει μια μερίδα 30 γρ. ωμών καρπών μακαντάμια, σύμφωνα με τα δεδομένα του USDA (Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ) για τη σύσταση των τροφίμων:

Θρεπτικό συστατικό Ανά μερίδα 30 γρ. Ανά 100 γρ. Ενέργεια (θερμίδες) 215 kcal 718 kcal Συνολικά λιπαρά 22,7 γρ. 75,8 γρ. Μονοακόρεστα λιπαρά 17,7 γρ. 58,9 γρ. Κορεσμένα λιπαρά 3,6 γρ. 12,1 γρ. Υδατάνθρακες 4,1 γρ. 13,8 γρ. Διαιτητικές ίνες 2,6 γρ. 8,6 γρ. Πρωτεΐνη 2,4 γρ. 7,9 γρ.

Αν και τα ωμέγα-7 λιπαρά οξέα μελετώνται για πιθανά μεταβολικά οφέλη, δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά στοιχεία, ώστε να αποδοθεί η δράση των καρπών μακαντάμια στην μείωση της χοληστερόλης συγκεκριμένα σε αυτό το λιπαρό οξύ.

Μπορούν οι ξηροί καρποί μακαντάμια να μειώσουν τη χοληστερόλη;

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη του 2008, 25 ενήλικες με ελαφρώς αυξημένη χοληστερόλη ακολούθησαν δύο διαφορετικά διατροφικά σχήματα (το καθένα για διάστημα 5 εβδομάδων), τα οποία είχαν την ίδια συνολική περιεκτικότητα σε λίπος. Το ένα πρόγραμμα περιλάμβανε 42,5 γρ. καρπών μακαντάμια ανά 2.100 θερμίδες ημερησίως και περιείχε λιγότερα κορεσμένα λιπαρά σε σχέση με το άλλο.

Τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης ήταν κατά μέσο όρο περίπου 121 mg/dL στην ομάδα με μακαντάμια στη διατροφή της, σε σύγκριση με 133 mg/dL στην άλλη ομάδα: μια διαφορά της τάξης του 9% περίπου.

Ωστόσο, μια τυχαιοποιημένη μελέτη του 2023, στην οποία συμμετείχαν 35 ενήλικες με κοιλιακή παχυσαρκία, διαπίστωσε μια μικρότερη μείωση της LDL χοληστερόλης της τάξης του 4% έπειτα από 2 μήνες κατανάλωσης μακαντάμια, αποτέλεσμα που δεν ήταν στατιστικά σημαντικό.

Οι μελέτες υποδεικνύουν ένα πιθανό όφελος, όχι μια εγγυημένη μείωση. Καμία από τις μελέτες δεν απέδειξε ότι τα μακαντάμια «προλαμβάνουν τα καρδιακά επεισόδια». Η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα παραμένει η πιο τεκμηριωμένη διατροφική στρατηγική.

Μπορεί ένα τόσο θερμιδογόνο τρόφιμο να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους;

Παρά την υψηλή θερμιδική τους πυκνότητα, τα μακαντάμια δεν αύξησαν σημαντικά το σωματικό βάρος ή το σωματικό λίπος στην μελέτη του 2023. Τα λιπαρά και οι φυτικές ίνες που περιέχουν ενδέχεται να συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού, διευκολύνοντας την μείωση της κατανάλωσης άλλων τροφίμων.

Αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι προάγουν την απώλεια βάρους. Η τακτική προσθήκη μιας επιπλέον χούφτας σε μια ήδη επαρκή διατροφή θα μπορούσε να αυξήσει τη θερμιδική πρόσληψη.

Ποια άλλα διατροφικά οφέλη προσφέρουν τα μακαντάμια;

Παρέχουν:

φυτικές ίνες για την υγεία του πεπτικού συστήματος

για την υγεία του πεπτικού συστήματος θειαμίνη (βιταμίνη Β1) για τον μεταβολισμό της ενέργειας

για τον μεταβολισμό της ενέργειας μαγγάνιο, το οποίο συμβάλλει στον φυσιολογικό σχηματισμό των οστών

Η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητά τους σε υδατάνθρακες καθιστά τα σκέτα μακαντάμια κατάλληλο σνακ για πολλά άτομα με διαβήτη. Ωστόσο, η μελέτη του 2023 δεν έδειξε σημαντικές βελτιώσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ή σε μετρήσεις που σχετίζονται με την ινσουλίνη.

Μέχρι πόσα μακαντάμια μπορείτε να καταναλώνετε καθημερινά;

Μια λογική μερίδα για πολλούς ενήλικες είναι περίπου 30 γραμμάρια, δηλαδή μία μικρή χούφτα.

Τα άτομα με αλλεργία στα μακαντάμια πρέπει να τα αποφεύγουν. Εάν έχετε αλλεργία σε άλλους ξηρούς καρπούς, συμβουλευτείτε έναν αλλεργιολόγο πριν δοκιμάσετε τα μακαντάμια.

Όσοι ακολουθούν μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά, η οποία έχει συνταγογραφηθεί από γιατρό, θα πρέπει να συζητήσουν τις κατάλληλες μερίδες με τον θεράποντα ιατρό τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα μακαντάμια πιο υγιεινά από τα καρύδια ή τα αμύγδαλα;

Όχι απαραίτητα. Τα καρύδια παρέχουν περισσότερα φυτικά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, ενώ τα αμύγδαλα προσφέρουν περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Η ποικιλία είναι προτιμότερη από την εξάρτηση από έναν μόνο τύπο ξηρού καρπού.

Είναι τα ψημένα μακαντάμια εξίσου υγιεινά με τα ωμά;

Οι ξηροί καρποί που έχουν ψηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλικών) αποτελούν επίσης μια θρεπτική επιλογή. Προτιμήστε τις ανάλατες εκδοχές, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Μπορούν τα μακαντάμια να αντικαταστήσουν τη φαρμακευτική αγωγή για την μείωση της χοληστερόλης;

Όχι. Οι βελτιώσεις στη διατροφή λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη συνταγογραφούμενη θεραπεία, αντί να την αντικαθιστούν αυτόματα.

Συμπέρασμα

Τα μακαντάμια αναδεικνύουν τη σημασία του είδους των λιπαρών στη διατροφή (ακόρεστα αντί για κορεσμένα). Καταναλώστε τα με μέτρο, κατά προτίμηση στη θέση λιγότερο θρεπτικών σνακ.

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