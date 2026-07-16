Νέο χάπι ρίχνει κατακόρυφα την «κακή» χοληστερόλη - Πήρε έγκριση στις ΗΠΑ

Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι το νέο χάπι μπορεί να ρίξει τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης έως και 60%, πολύ χαμηλότερα από ό,τι πετυχαίνουν οι στατίνες.

Διονυσία Προκόπη

Νέο χάπι ρίχνει κατακόρυφα την «κακή» χοληστερόλη - Πήρε έγκριση στις ΗΠΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ
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  • Το νέο χάπι, εγκεκριμένο από τον FDA, μειώνει την κακή χοληστερόλη (LDL) έως και 60%, υπερβαίνοντας την απόδοση των στατινών.
  • Η δραστική ουσία στο φάρμακο αναστέλλει την πρωτεΐνη PCSK9, βελτιώνοντας την απομάκρυνση της χοληστερόλης από το αίμα.
  • Το φάρμακο χορηγείται από το στόμα μία φορά την ημέρα.
  • Το φάρμακο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στις ΗΠΑ.
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Νέα σελίδα στην αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης, ανοίγει η έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), σε ένα νέο χάπι που μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερόλη (LDL), σε επίπεδα που μέχρι σήμερα επιτυγχάνονταν κυρίως με ενέσιμες θεραπείες.

Πρόκειται για μια δραστική ουσία που αναστέλλει την πρωτεΐνη PCSK9, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός απομακρύνει τη χοληστερόλη από το αίμα. Η ίδια θεραπευτική προσέγγιση χρησιμοποιείται ήδη σε ενέσιμα φάρμακα, τα οποία όμως είναι ακριβότερα και λιγότερο εύχρηστα για πολλούς ασθενείς.

Το φάρμακο αναπτύχθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Merck (MSD στην Ευρώπη) και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Για την εταιρεία, η έγκριση αυτή έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια διαφοροποίησης των κερδών της, πέρα από την blockbuster θεραπεία για τον καρκίνο που διαθέτει και η οποία το 2028 θα χάσει την κύρια προστασία της πατέντας της, εκθέτοντας την εταιρεία σε ανταγωνισμό από πιθανές, λιγότερο ακριβές εκδοχές του φαρμάκου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, το σκεύασμα μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης έως και κατά 60%, επιτρέποντας σε πολλούς ασθενείς να φτάσουν σε τιμές κάτω από τα 70 mg/dL, που αποτελούν τον θεραπευτικό στόχο για όσους διατρέχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Για ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου, όπως όσοι έχουν ήδη υποστεί έμφραγμα, οι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν επίπεδα LDL κάτω από τα 55 mg/dL.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του φαρμάκου, είναι ότι χορηγείται από το στόμα, μία φορά την ημέρα, και μπορεί να συνταγογραφείται από γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις ΗΠΑ, χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση, αποκλειστικά από καρδιολόγο. Σήμερα, οι διαθέσιμοι αναστολείς της PCSK9 χορηγούνται ενέσιμα και κοστίζουν από 500 έως 600 δολάρια τον μήνα ή και περισσότερο. Η τιμή του νέου χαπιού διαμορφώνεται στα 315 δολάρια για θεραπεία 30 ημερών, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση των ασθενών στη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων.

Ο καρδιολόγος Dr. Christopher Cannon, μιλώντας στους «New York Times» χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιδιαίτερα σημαντική», ενώ ο Dr. David Maron από το Πανεπιστήμιο Stanford σημείωσε ότι η χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τις ενέσιμες θεραπείες, μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στην καθημερινή κλινική πρακτική.

(Με πληροφορίες από Reuters, New York Times)

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