Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση The Quarterly Review of Biology, αυτό συμβαίνει επειδή ο πυρετός αυξάνει σε αριθμό και ισχύ έναν συγκεκριμένο τύπο κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Και άλλες μελέτες στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει αντίστοιχα ευρήματα για τη σχέση πυρετού και καρκίνου, ωστόσο μέχρι τώρα οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από αυτή τη σχέση δεν είχαν κατανοηθεί πλήρως.

Διαβάστε περισσότερα στο ONMED