ΙSHRS Hollywood 2018: 26o Παγκόσμιο Συνέδριο της International Society of Hair Restoration Surgery

Το συνέδριο πραγματοποιείται 10 – 14 Οκτωβρίου και λαμβάνουν μέρος ιατροί από όλο τον κόσμο που εξειδικεύονται στη μεταμόσχευση μαλλιών.

O Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, μέλος της ISHRS, Diplomate & member του Board of Directors του American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μεταμόσχευσης και Αποκατάστασης Τριχωτού, ΕΛΑΜΑΤ - του Ελληνικού παραρτήματος της ISHRS, θα λάβει μέρος στη διεξαγωγή του συνεδρίου ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της ISHRS, και θα συμμετέχει ενεργά σε διάφορα κομμάτια του συνεδρίου, ως συντονιστής, με ομιλίες, παρουσιάσεις, Live Patient Viewing κ.α.

Αναλυτικότερα, θα λάβει μέρος με ομιλία στο Advanced/Board Review Course με θέμα «Transplantation of the crown» δηλαδή την μεταμόσχευση μαλλιών στο απαιτητικό σημείο της κορυφής του τριχωτού της κεφαλής.

Με την ιδιότητα του πρόεδρου της ΕΛΑΜΑΤ - του Ελληνικού παραρτήματος της ISHRS - μετέχει στο Global Council of Hair Restoration Surgery Societies Meeting, στο οποίο παρευρίσκονται επιτροπές των επίσημων παραρτημάτων της ISHRS ανά τον κόσμο.

H ISHRS για 2η συνεχόμενη χρονιά επέλεξε και πάλι τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, να αναλάβει ξανά την Προεδρία του Morbidity & Mortality Conference, που είναι μια εκ των βασικότερων διασκέψεων των ABHRS & ISHRS.

Ιδιαίτερα τιμητική είναι και η συμμετοχή του Dr. Marco Barusco, MD, FISHRS, Diplomate & President of the Board of Directors του ABHRS, Assistant Professor of Surgery – University of Central Florida College of Medicine, ως αντιπροέδρου στο Morbidity & Mortality Conference.

Στο Morbidity & Mortality Conference παρουσιάζονται δεδομένα από ιδιαίτερες περιπτώσεις μεταμόσχευσης μαλλιών στις οποίες οι ιατροί αντιμετώπισαν δυσκολίες ή/και επιπλοκές. Πρόκειται για μία από τις πιο νευραλγικές διασκέψεις του συνεδρίου των ABHRS και ISHRS και ο Προεδρεύων πρέπει να διαθέτει εξαιρετική γνώση, άρτια κατάρτιση και πλούτο επαγγελματικής εμπειρίας.

Για την συνεισφορά του ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης, θα βραβευτεί στη Γενική Συνέλευση των μελών της ISHRS (ISHRS General Membership Business Meeting & Awards).

Για 2η συνεχή χρονιά, ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης ορίστηκε ξανά μέλος της επιτροπής ρυθμιστικών ζητημάτων που αφορούν στα Ευρωπαϊκά πρότυπα Μεταμόσχευσης Μαλλιών (Ad Hoc Committee on Regulatory Issues - Subcommittee on European Standards). Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η συνεχής ενημέρωση για τις πληροφορίες που αφορούν στους κανονισμούς της μεταμόσχευσης μαλλιών σε διάφορα μέρη του κόσμου και να κάνει συστάσεις για τα ζητήματα που αφορούν την ISHRS, στο Board of Governors.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD θα συμμετέχει με μια ακόμα ομιλία στη γενική σύνοδο του συνεδρίου που αφορά την αξιολόγηση και διαχείριση της δότριας περιοχής από τους ιατρούς. Η ομιλία με τίτλο “A stitch in time saves nine” αφορά σε μια προκαταρκτική, συγκριτική έρευνα αναφορικά στην επούλωση της δότριας περιοχής με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών σύγκλεισης.

Ακόμα μια τεράστια επιτυχία για τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη και για την Anastasakis Hair Clinic είναι ότι έχει επιλεγεί να είναι ανάμεσα στους 8 ιατρούς, από τα 1100 και πλέον μέλη της ISHRS, που θα λάβουν μέρος στο Live Patient Viewing.

Το περιστατικό που θα παρουσιάσει ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης, και θα παρευρεθεί, είναι ένας Έλληνας ιατρός ομογενής των ΗΠΑ, ο οποίος επέλεξε να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να εμπιστευθεί τον Dr. Αναστασάκη για την μεταμόσχευση μαλλιών του. Η αισθητική αρτιότητα που χαρακτηρίζει τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών του Dr. Κωνσταντίνου Αναστασάκη είναι αυτή που επιλέγουν οι ασθενείς απ’ όλο τον κόσμο και θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι συνάδελφοι ιατροί του.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, είναι για μια ακόμη φορά μέλος της επιτροπής CME (Continuous Medical Education) της ISHRS που εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες και τα προγράμματα της ISHRS που αφορούν στη συνεχή ιατρική εκπαίδευση και διασφαλίζει τις κατευθυντήριες γραμμές των διαδικασιών διαπίστευσης για το Συμβούλιο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ACCME - Accreditation Council for Continuing Medical Education).

Στην ομάδα της Anastasakis Hair Clinic που πλαισιώνει τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, στο παγκόσμιο συνέδριο της ISHRS, συμμετέχει και η κα Μαρία Χατζινά BBA, Head of Marketing της κλινικής.

Η κα Χατζινά συμμετέχει στο workshop με θέμα “Social Media, Reviews, Consents, Filming Surgery” ενώ μετά από ειδική πρόσκληση της Executive Director της ISHRS Mrs. Victoria Ceh MPA, συμμετέχει στο “Ιndustry Issues Round Table Meeting” μαζί με μέλη του Board Of Governors και επιλεγμένους thought leaders από όλο τον κόσμο. Η εξαιρετικά σημαντική αυτή συνεδρίαση έχει ως θέμα την ενεργοποίηση μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διενέργειας πράξεων μεταμόσχευσης μαλλιών από μη-ιατρούς και μη-αδειοδοτημένο προσωπικό.

Για πρώτη φορά η ISHRS η μεγαλύτερη επιστημονική κοινότητα ιατρών-χειρουργών μεταμόσχευσης μαλλιών θέτει τις βάσεις για μία παγκόσμια καμπάνια «αφύπνισης» του κοινού περιλαμβάνοντας σε αυτή και το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της καταπολέμησης της ανάπτυξης της μαύρης αγοράς στη μεταμόσχευσης μαλλιών, που δυστυχώς αναπτύσσεται μέσα από παράνομα ινστιτούτα που διαφημίζουν απροκάλυπτα φθηνές επεμβάσεις σε ακατάλληλους χώρους και χωρίς το ανάλογο ιατρικό προσωπικό.

Καλή επιτυχία στον ιατρό και στην ομάδα του που θα εκπροσωπήσουν επάξια την χώρα μας σε αυτό το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ISHRS και είμαστε εν αναμονή των τελευταίων εξελίξεων και δεδομένων που θα παρουσιαστούν σε αυτό.