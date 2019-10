Γιατί είναι απαραίτητη η Βιταμίνη C για την υγεία των παιδιών

Όταν το παιδί σας λαμβάνει βιταμίνη C σε επαρκή ποσότητα τότε η ανοσία του βελτιώνεται και ενισχύεται η ανάπτυξή του. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η διατροφή του παιδιού σας περιέχει βιταμίνη C επειδή το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να παράγει αυτό το μικροθρεπτικό συστατικό ενδογενώς (από μέσα).

Η βιταμίνη C, επίσης γνωστή ως ασκορβικό οξύ, είναι ένα υδατοδιαλυτό θρεπτικό συστατικό, το οποίο σημαίνει ότι η περίσσεια της ποσότητας δεν παραμένει στον οργανισμό αλλά αποβάλλεται. Αυτό καθιστά απαραίτητο το παιδί να λαμβάνει ποσότητες βιταμίνης C κάθε μέρα.

Οφέλη

Η ημερήσια πρόσληψη ωφελεί το παιδί με περισσότερους από έναν τρόπους.

Επουλώνει τα τραύματα βοηθώντας στο σχηματισμό κολλαγόνου.

Αποτρέπει τις λοιμώξεις επειδή είναι ένα αποτελεσματικό υδατοδιαλυτό αντιοξειδωτικό.

Διατηρεί την καλή δομή των οστών.

Οι ιδιότητες σχηματισμού αντιοξειδωτικών και κολλαγόνου συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιεινής του δέρματος.

Υποστηρίζει τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών.

Βελτιώνει την απορρόφηση σιδήρου παρεμποδίζοντας το σχηματισμό αδιάλυτων και μη απορροφήσιμων ενώσεων σιδήρου.

Η βιταμίνη C διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανοσίας.

Πηγές βιταμίνης C

Η βιταμίνη C βρίσκεται σε διάφορα φρούτα και λαχανικά, όπως:

Εσπεριδοειδή όπως τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα λάιμ.

Φραγκοστάφυλα

Φράουλες

Kiwis

Λάχανο

Σπανάκι

Αρακάς

Πράσινη, κίτρινη και κόκκινη πιπέρια

Λαχανάκια

Ντομάτες

Ψημένες πατάτες

Πεπόνι

Μπρόκολο

Ορισμένες άλλες πηγές βιταμίνης C είναι τα δημητριακά, το ψωμί, η βρώμη, οι χυλοπίτες, το ρύζι, τα ζυμαρικά, το tofu, τα ψάρια, τα άπαχα κρέατα, τα αυγά, το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι.

Βιταμίνη C και κρυολόγημα

Η βιταμίνη C βοηθά στην αντιμετώπιση ενός κρυολογήματος; Η απάντηση είναι ναι και όχι επειδή το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει από παιδί σε παιδί. Η βιταμίνη C δεν εμποδίζει το κρυολόγημα, αλλά μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Ωστόσο, μπορεί να μην λειτουργήσει εάν αρχίσετε να παίρνετε βιταμίνη C μετά την εμφάνιση του κρυολογήματος.

Πηγή: Mothersblog.gr