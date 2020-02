Εξωσωματική γονιμοποίηση: Μπορεί η διατροφή να επηρεάσει την επιτυχία της;

Γνωρίζουμε πλέον ότι οι διατροφικές επιλογές τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη γέννηση ενός υγιούς βρέφους.

Ωστόσο, τα δεδομένα γύρω από το ρόλο της διατροφής στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι λίγα κι επικεντρώνονται κυρίως σε μεμονωμένα τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά και όχι σε συνολικά πρότυπα διατροφής. Για το λόγο αυτό οι οδηγίες διατροφής που λαμβάνουν οι γυναίκες που ακολουθούν την εξωσωματική γονιμοποίηση είναι λίγες και συγκεχυμένες τις περισσότερες φορές.

Φαίνεται λοιπόν ότι η διατροφή μπορεί να επιδράσει στο αποτέλεσμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης γεγονός που εξαρτάται βέβαια από το λόγο για τον οποίο η γυναίκα υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία.

Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η μεσογειακή διατροφή είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα πρότυπα διατροφής για τις γυναίκες που ετοιμάζονται ή βρίσκονται ήδη στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταξύ άλλων η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε καλά λιπαρά και αντιοξειδωτικά συστατικά που δρουν ως αντιφλεγμονώδη, ενισχύουν την υγεία των ωαρίων και βοηθούν την επίτευξη της εγκυμοσύνης.

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη στην Ελλάδα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή τους έξι μήνες πριν από την εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να μείνουν έγκυες και να γεννήσουν σε σύγκριση με τις γυναίκες που δεν την ακολουθούν.

Η έρευνα αξιολόγησε τη διατροφή 244 μη παχύσαρκων γυναικών ηλικίας 22-41 ετών στην πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ψάρι και ελαιόλαδο και λιγότερο κόκκινο κρέας, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να μείνουν έγκυες σε σχέση με εκείνες που δεν ήταν κοντά στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής.

Έτσι λοιπόν ο χρόνος πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για να προετοιμάσετε υγιή ωάρια διαμορφώνοντας παράλληλα το γενετικό υλικό του εμβρύου. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την υγεία του σπέρματος που εξαρτάται επίσης από την ποιότητα της διατροφής που ακολουθεί ο άντρας.

Για να βελτιώσετε τη γονιμότητά σας και να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης πέρα από τις βασικές αρχές της μεσογειακής διατροφής ακολουθήστε και τις παρακάτω συμβουλές:

Αυξήστε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (5 μερίδες ημερησίως), καθώς τα αντιοξειδωτικά τους συστατικά ωφελούν την ποιότητα των ωαρίων.

Εστιάστε σε τροφές πλούσιες σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται στα ψάρια, το αβοκάντο και το ελαιόλαδο. Προτιμήστε μικρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, για να αποφύγετε τα ψάρια που είναι πλούσια σε βαρέα μέταλλα.

Αντικαταστήστε τα λευκά δημητριακά, ζυμαρικά και ψωμιά με προϊόντα ολικής άλεσης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να συμβάλουν στην εμφύτευση του εμβρύου.

Επιλέγετε 2 μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως, καθώς φαίνεται να συνδέονται με τη μείωση του κινδύνου αποβολής.

Διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος για να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της μελλοντικής υγείας του μωρού σας.

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι και οι άντρες θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της μεσογειακής διατροφής, να περιορίσουν ή καλύτερα να διακόψουν το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και να διατηρούν ένα υγιές σωματικό βάρος.

Ευσταθία Παπαδά

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, PhD

Πτυχιούχος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου &

University College London (UCL)

Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

e-mail: efpapada@gmail.com

