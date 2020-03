Μια ευφάνταστη ιδέα παρουσίασαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης στο Συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση των Επιστημών (American Association for the Advancement of Sciences - AAAS).