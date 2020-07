Έτσι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας το καλοκαίρι

Κορονοϊός και καλοκαίρι πάνε πακέτο! Πώς όμως θα προφυλαχθούμε; Πώς να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας;

Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές ή θρεπτικά συστατικά που μπορούν να μας προστατεύσουν από τον κορονοϊό, η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει σημαντικά στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ας δούμε λοιπόν ποιες τροφές και θρεπτικά συστατικά μπορούν να μας βοηθήσουν.

Βρώμη

Η βρώμη είναι ένα μία εξαιρετικά θρεπτική τροφή για το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι μια πλούσια πηγή β-γλυκανών, οι οποίες βοηθούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα να εξουδετερώνει μικροοργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για λοιμώξεις και ασθένειες. Επιπλέον, η βρώμη έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες σε σχέση με τα υπόλοιπα δημητριακά και οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την παραγωγή αντισωμάτων. Η βρώμη είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη Ε - ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά το ανοσοποιητικό μας σύστημα να εξουδετερώνει τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς. Βιταμίνη Ε θα βρούμε επίσης στους ξηρούς καρπούς και σπόρους όπως τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, το κουκουνάρι και οι ηλιόσποροι. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ημέρα μας προσθέτοντας βρώμη, ξηρούς καρπούς και φρούτα στο αγαπημένο μας γάλα (ζωικό ή φυτικό).

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει την επαρκή κατανάλωση βιταμίνης C με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, αν στο μυαλό μας έρχεται μόνο το πορτοκάλι ως μια πλούσια πληγή βιταμίνης C, οι πιπεριές και το αγριοράπανο έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα βιταμίνης C! Άλλες πηγές βιταμίνης C είναι το λάχανο, το μπρόκολο, η παπάγια, οι φράουλες, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το μάνγκο.

