Γιατί ερευνητές ζητούν την καθυστέρηση της χορήγησης της β΄ δόσης του εμβολίου Pfizer

Να καθυστερήσουν τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά της COVID-19 των Pfizer/BioNTech, το οποίο ανέφεραν ότι έχει αποτελεσματικότητα 92,6% μετά την πρώτη δόση, προτρέπουν τις κυβερνήσεις δύο ερευνητές.

Οι ερευνητές, Danuta Skowronski και Gaston De Serres, δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους προέρχονται από τα έγγραφα της Pfizer που υποβλήθηκαν στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτά τα ευρήματα ήταν επίσης παρόμοια με την αποτελεσματικότητα της πρώτης δόσης του 92,1% που αναφέρθηκε για το εμβόλιο mRNA-1273 της Moderna Inc., ανέφεραν οι Skowronski και De Serres στην επιστολή τους που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine.

