Ένα Δώρο της Affidea από Καρδιάς

Η Affidea επενδύει στην τεχνολογία αιχμής, προσφέροντας διαγνωστικές μεθόδους που συνδυάζουν μεγάλη διεισδυτικότητα με εξαιρετική απεικόνιση, ώστε να διασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια στη διάγνωση, κάθε φορά.

Ένα Φθινοπωρινό Δώρο Υγείας

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω τα Καρδιαγγειακά» διενεργώντας τις δωρεάν εξετάσεις σε ένα οποιοδήποτε κέντρο Affidea, κερδίζουν κουπόνι αξίας 20 € για την επόμενη επίσκεψή τους !

Γιατί έχει σημασία για εσάς και για όλους μας;

Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια

Ένας απλός έλεγχος μπορεί να αποτρέψει μια κρίση

Η πρόληψη είναι το πολυτιμότερο δώρο, που μπορείτε να κάνετε στην υγεία σας.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις - Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν ακόμη την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, περίπου το 50 % των ανδρών και το 33 % των γυναικών μέσης ηλικίας καταλήγουν από καρδιαγγειακό νόσημα — και μάλιστα συχνά χωρίς καν προειδοποιητικά συμπτώματα.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν συνυπάρχουν παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία. Συχνά, όμως, όλα αυτά «κρύβονται» πίσω από μία φυσιολογική καθημερινότητα — μέχρι η καρδιά να στείλει το ξαφνικό μήνυμα, όπως έμφραγμα ή καρδιακή ανακοπή.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους διαγνωστικών & πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η Affidea μετέχει ενεργά στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας προσφέροντας δωρεάν: