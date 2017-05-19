19 Μαίου 2017 14:55

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Κωνσταντινούπολη - Ολυμπιακός: Νέο βίντεο-σοκ από τις συμπλοκές, τους τραυματίες και τις συλλήψεις

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Βίντεο Κωνσταντινούπολη

Με το χειρότερο τρόπο... ξεκίνησε το Final 4 της Κωνσταντινούπολης, καθώς Τούρκοι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε επιτέθηκαν σε οπαδούς του Ολυμπιακού.

Η αστυνομία παρενέβη στη διαμάχη, όπου τουλάχιστον ένας οπαδός του Ολυμπιακού έχει μαχαιρωθεί ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης και πυροτεχνήματα. Έξι Έλληνες τραυματίστηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης σύμφωνα με την Haberturk. 

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