Κωνσταντινούπολη - Ολυμπιακός: Νέο βίντεο-σοκ από τις συμπλοκές, τους τραυματίες και τις συλλήψεις

Η αστυνομία παρενέβη στη διαμάχη, όπου τουλάχιστον ένας οπαδός του Ολυμπιακού έχει μαχαιρωθεί ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης και πυροτεχνήματα. Έξι Έλληνες τραυματίστηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης σύμφωνα με την Haberturk.
Bir grup Fenerbahçe taraftarı Taksim de Olympiakos taraftarına saldırdı. pic.twitter.com/37GrKExHil— Baskethaberciniz (@baskethabercini) 19 Μαΐου 2017
#Olympiakos taraftarlarıyla Türk taraftarlar arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı https://t.co/ATEWTV5T25 pic.twitter.com/RiPBIAW3no— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 19 Μαΐου 2017
#Haberler : İstiklal Caddesi nde Fenerbahçelilerle Yunan Taraftarlar ... #fenerbahce #Fenerist #fb #FenerinMaçıVar… https://t.co/aoVsSCO1cR pic.twitter.com/NLMYeODh2M— FBLOVE ?? (@fbloveapp) 19 Μαΐου 2017
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