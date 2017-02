Αντζελίνα Τζολί: «Λύγισε» μιλώντας πρώτη φορά για Μπραντ - «Θα είμαστε πάντα οικογένεια» (vid)

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί δήλωσε ότι η ίδια και η οικογένειά της περνούν μια «δύσκολη περίοδο».

Ενώ η συνέντευξη στο World News του BBC χθες επικεντρώθηκε στη νέα ταινία της αμερικανίδας σταρ "First They Killed My Father" και στη φιλανθρωπική της δράση στην Καμπότζη, η ηθοποιός είπε ότι περνά μια «δύσκολη περίοδο» μετά το διαζύγιό της.

Όταν της ζητήθηκε να μιλήσει περισσότερο για το θέμα αυτό, η Τζολί περιορίστηκε να πει ότι «ήταν πολύ δύσκολη περίοδος». Η Τζολί συνέχισε να μιλά για τον χωρισμό γενικά, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που συνέβη σε ιδιωτικό αεροσκάφος στην οικογένειά της, το οποίο τελικά οδήγησε στο διαζύγιο. «Είμαστε οικογένεια, θα είμαστε οικογένεια πάντα, θα ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο και ελπίζουμε ότι θα γίνουμε μια οικογένεια πιο δυνατή».

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει τις συνέπειες του διαζυγίου, η Τζολί απάντησε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση και επανέλαβε ότι η οικογένεια της «περνά μια δύσκολη περίοδο». Ο στόχος της είναι, όπως είπε, να ξεπεραστούν όλα. «Προσπαθώ να βρίσκω έναν τρόπο μέσα από τον οποίο να εξασφαλίζω ότι αυτό μας κάνει κατά κάποιο τρόπο πιο δυνατούς και μας φέρνει πιο κοντά μεταξύ μας», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει τον εαυτό της σε πέντε χρόνια, η Τζολί απάντησε ότι ελπίζει να επισκέπτεται τα παιδιά της που τους αρέσει να κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα ανά τον κόσμο. Πρόσθεσε κυρίως ότι ελπίζει τα παιδιά της να αναπτύξουν μια άποψη για τον κόσμο που θα είναι ευρύτερη από αυτή του Χόλιγουντ.

«Κάθε τι που κάνω, ελπίζω, σημαίνει πως εκπροσωπώ κάτι και εκπροσωπώ τα σωστά πράγματα για τα παιδιά μου και δίνω τη σωστή αίσθηση στα παιδιά του γι αυτά που είναι ικανά να κάνουν και να βλέπουν τον κόσμο. Όχι μέσα από το πρίσμα του Χόλιγουντ ή μέσα από έναν ορισμένο τρόπο ζωής, αλλά πράγματι να έχουν σωστή αντίληψη για τον κόσμο και να γίνουν συνειδητοποιημένοι άνθρωποι».