Βραβεία Billboard: Τα πήρε όλα και... έφυγε ο Drake! (vids)

Ο Καναδός ράπερ Drake αναδείχθηκε μεγάλος νικητής της βραδιάς απονομής των βραβείων Billboard, καθώς επέστρεψε στο σπίτι του με 13 τρόπαια, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της Αντέλ, η οποία κέρδισε σε 12 κατηγορίες.

Η Μπιγιονσέ και οι «Twenty One Pilots» συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα βραβεία. Η ετήσια γιορτή των επιτευγμάτων της μουσικής βιομηχανίας έλαβε χώρα χθες στο Λας Βέγκας και είχε τα πάντα, το καθιερωμένο «πέρασμα» από το κόκκινο χαλί, αλλόκοτες ερμηνείες (φέτος από την Νίκι Μινάζ, η οποία ερμήνευσε ένα ποτ-πουρί με τους Ντέιβιντ Γκέτα, Λιλ Γουέιν, Τζέισον Ντερούλο).

Στη σκηνή εμφανίστηκε και η πολυβραβευμένη Σερ, η οποία ερμήνευσε τις μεγάλες τις επιτυχίες «Believe» και «If I Could Turn Back Time». Η εντυπωσιακή Σερ παρέλαβε το Icon Award.

Η διάσημη ερμηνεύτρια Σελίν Ντιον φορώντας μία ολόλευκη τουαλέτα δημιουργία του Stephane Rolland, γιόρτασε με το κοινό τα εικοστά «γενέθλια» του «Τιτανικού» που σάρωσε τα Όσκαρ το 1997 και καταχειροκροτήθηκε.

Τα βραβεία του μουσικού περιοδικού Billboard, βασίζονται σε μετρήσεις και απήχηση στον κόσμο, σε πωλήσεις, streaming, συναυλίες και όχι σε κριτικές επιτροπές.

Ο Drake ήταν υποψήφιος σε 22 κατηγορίες και τελικά κέρδισε 13 βραβεία: Κορυφαίος Καλλιτέχνης, Κορυφαίος Άνδρας Τραγουδιστής, Top Billboard 200 Καλλιτέχνης, Top Hot 100 Artist, Κορυφαίος σε πωλήσεις Άνδρας Καλλιτέχνης, Κορυφαίος σε πωλήσεις τραγουδιού Καλλιτέχνης, Κορυφαίος Καλλιτέχνης σε streaming μεταδόσεις, Καλύτερη Ραπ Περιοδεία, Κορυφαίο Ραπ Άλμπουμ, Κορυφαίος Ραπ Καλλιτέχνης, Καλύτερη Ραπ Συνεργασία, Καλύτερo R&B τραγούδι, Top Billboard 200 Άλμπουμ.

«Πρέπει να δείξουμε αγάπη όσο είμαστε εδώ» είπε ο Καναδός ράπερ όταν παρέλαβε το βραβείο Top 200 άλμπουμ και έκανε φιλοφρόνηση στη συμπαρουσιάστρια και είπε στη Νίκι Μινάζ. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρήκαμε τον δρόμο μας». Απευθύνθηκε επίσης στον πατέρα του που φόρεσε μοβ κοστούμι και παπούτσια για τη βραδιά, σύμφωνα με το Variety.

Ο τραγουδιστής των «Imagine Dragons» ανέβηκε στη σκηνή και απέτισε φόρο τιμής στον Κρις Κορνέλ των Soundgarden και Audioslave που πέθανε στις 17 Μαϊου.

Ο Ρέινολντς τόνισε ότι ο Κορνέλ βοήθησε στη διαμόρφωση της grunge rock αλλά επηρέασε και τη μουσική βιομηχανία γενικότερα. Με δάκρυα στα μάτια ο τραγουδιστής των «Imagine Dragons» ζήτησε ενός λεπτού σιγή και μία φωτογραφία του Κορνέλ εμφανίστηκε στις οθόνες.

Η δικαιολογημένα απούσα (λόγω εγκυμοσύνης) Μπιγιονσέ αναδείχθηκε Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης, Καλύτερη R&B Καλλιτέχνης και Καλύτερη Καλλιτέχνης σε περιοδεία.

Οι Twenty One Pilots απέσπασαν, μεταξύ άλλων, τα βραβεία Καλύτερο Duo/Group, Καλύτερου Rock Καλλιτέχνη, Κορυφαίου Καλλιτέχνης σε ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Οι Chainsmokers που ήταν υποψήφιοι σε 23 κατηγορίες πήραν τα βραβεία Καλύτερου Dance/Electronic Καλλιτέχνη και Top Hot 100 με την Halsey. Ο Μπλέικ Σέλτον πήρε το βραβείο Καλύτερου Κάντρι Καλλιτέχνη και οι Florida Georgia Line το βραβείο Καλύτερου Κάντρι Τραγουδιού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναλυτικά οι βραβευθέντες είναι:

Καλύτερος Καλλιτέχνης: Drake, Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης: Zayn (Ζέιν Μαλίκ), Billboard Chart Achievement Award Presented by Xfinity (Fan-Voted Category): Twenty One Pilots, Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης: Drake, Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης: Μπιγιονσέ, Καλύτερο Ντουέτο/Συγκρότημα: Twenty One Pilots. Top Billboard 200 Καλλιτέχνης: Drake, Τop Hot 100 Artist: Drake, Κορυφαίος σε Πωλήσεις Καλλιτέχνης: Drake, Κορυφαίος σε ραδιοφωνικά τραγούδια Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots, Κορυφαίος σε streaming μεταδόσεις Καλλιτέχνης: Drake, Κορυφαίος Καλλιτέχνης στα Social Media: BTS, Κορυφαίος Καλλιτέχνης σε Περιοδεία: Μπιγιονσέ, Κορυφαίος Καλλιτέχνης R&B: Μπιγιονσέ, Κορυφαία Περιοδεία R&B: Μπιγιονσέ, Κορυφαίος Ραπ Καλλιτέχνης: Drake, Κορυφαία Ραπ Περιοδεία: Drake, Κορυφαίος Κάντρι Καλλιτέχνης: Μπλέικ Σέλντον, Κορυφαία Κάντρι Περιοδεία: Κένι Τσέσνεϊ, Κορυφαίος Rock Καλλιτέχνης: Twenty One Pilots, Κορυφαία Rock Περιοδεία: Coldplay, Κορυφαίος Dance/Electronic Καλλιτέχνης: The Chainsmokers, Κορυφαίος Λάτιν Καλλιτέχνης: Χουάν Γκαμπριέλ, Κορυφαίος Καλλιτέχνης Χριστιανικής Μουσικής: Λόρεν Ντεγκλ, Καλύτερος Gospel Καλλιτέχνης: Κερκ Φράνκλιν.

Top Billboard 200 Album: Drake, «Views», Κορυφαίο Σάουντρακ/ Cast Album: «Hamilton: An American Musical», Κορυφαίο R&B Άλμπουμ:Μπιγιονσέ, «Lemonade», Κορυφαίο Rap Άλμπουμ: Drake, «Views», Κορυφαίο Country Άλμπουμ: Κρις Στέιπλετον «Traveller», Κορυφαία Rock Άλμπουμ: Metallica, Κορυφαίο Λάτιν Άλμπουμ: Χουάν Γκαμπριέλ, «Los Duo 2», Κορυφαίο ance/Electronic Άλμπουμ: Λίντσεϊ Στέρλινγκ: «Brave Enough», Καλύτερο Άλμπουμ Χριστιανικής Μουσικής: Λόρεν Ντεγκλ, «How Can It Be», Καλύτερο Gospel Άλμπουμ, Ταμίλα Μαν «One Way».

Top Hot 100 Τραγούδι: The Chainsmokers Featuring Halsey, «Closer», Κορυφαίο σε Πωλήσεις Τραγούδι: Τζάστιν Τίμπερλεϊκ «Can’t Stop The Feeling!», Κορυφαίο Ραδιοφωνικό Τραγούδι: Τζάστιν Τίμπερλεϊκ «Can’t Stop The Feeling!», Κορυφαίο σε Streaming Τραγούδι (Audio) Drake Featuring Wizkid & Kyla, «One Dance», Κορυφαίο σε Streaming Τραγούδι (Video): Desiigner, «Panda», Κορυφαία Συνεργασία: The Chainsmokers Featuring Halsey, «Closer», Κορυφαίο R&B Τραγούδι: Drake Featuring Wizkid & Kyla, «One Dance», Κορυφαία R&B Συνεργασία: Drake Featuring Wizkid & Kyla, «One Dance».

Κορυφαίο Ραπ Τραγούδι: Desiigner, «Panda», Κορυφαία Ραπ Συνεργασία: Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane, «Black Beatles», Κορυφαίο Κάντρι Τραγούδι: Florida Georgia Line, «H.O.L.Y.», Κορυφαία Country Συνεργασία: Kenny Chesney Featuring P!NK, «Setting The World On Fire», Κορυφαίο Rock Τραγούδι: Twenty One Pilots, «Heathens», Κορυφαίο Λάτιν Τραγούδι: Nicky Jam, «Hasta El Amanecer», Κορυφαίο Dance/Electronic Τραγούδι: The Chainsmokers Featuring Halsey, «Closer», Κορυφαίο Τραγούδι Χριστιανικής Μουσικής: Hillary Scott & The Scott Family «Thy Will», Κορυφαίο Gospel Τραγούδι: Travis Greene.